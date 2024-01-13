Александр Селевко: «Это была мечта жизни – попасть в призеры на главных стартах, но в последние годы я уже бросил надеяться»

Александр Селевко рад серебряной медали на чемпионате Европы.

Селевко принес Эстонии первую медаль в истории ЧЕ по фигурному катанию.

«Я ехал сюда вообще без каких-то медальных ожиданий. В начале сезона была одна цель – хорошо выступить на чемпионате Европы. У меня сильно травмировано плечо, поэтому предсказать, как поведет себя тело под нагрузками, было сложно.

После короткой программы я уже был в шоке: малая медаль казалось просто пределом мечтаний. Какое серебро, что вы – на такое я даже не замахивался. Наверное, до сих пор не могу в это поверить, сюр какой-то. Да, это была мечта моей жизни – попасть в призеры на главных стартах, но в последние годы я уже бросил надеяться, травмы заставили в какой-то момент отчаяться.

Понимаю ли я, что это исторический момент для Эстонии? Нет, я вообще сейчас ничего не понимаю, какой-то туман. Для меня много значит стоять на одном пьедестале с Адамом – он мой любимый фигурист. Что в ближайших планах? Еду на стажировку в Америку к Рафаэлю Арутюняну, будем работать над лутцем, над связками. Едем вместе с братом, будем такой семейный подряд», – сказал Селевко корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.