Александр Селевко: «Это была мечта жизни – попасть в призеры на главных стартах, но в последние годы я уже бросил надеяться»

Теги Рафаэль Арутюнян чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Эстонии Адам Сяо Хим Фа Александр Селевко Фигурное катание

Александр Селевко рад серебряной медали на чемпионате Европы.

Селевко принес Эстонии первую медаль в истории ЧЕ по фигурному катанию.

«Я ехал сюда вообще без каких-то медальных ожиданий. В начале сезона была одна цель – хорошо выступить на чемпионате Европы. У меня сильно травмировано плечо, поэтому предсказать, как поведет себя тело под нагрузками, было сложно.

После короткой программы я уже был в шоке: малая медаль казалось просто пределом мечтаний. Какое серебро, что вы – на такое я даже не замахивался. Наверное, до сих пор не могу в это поверить, сюр какой-то. Да, это была мечта моей жизни – попасть в призеры на главных стартах, но в последние годы я уже бросил надеяться, травмы заставили в какой-то момент отчаяться.

Понимаю ли я, что это исторический момент для Эстонии? Нет, я вообще сейчас ничего не понимаю, какой-то туман. Для меня много значит стоять на одном пьедестале с Адамом – он мой любимый фигурист. Что в ближайших планах? Еду на стажировку в Америку к Рафаэлю Арутюняну, будем работать над лутцем, над связками. Едем вместе с братом, будем такой семейный подряд», – сказал Селевко корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

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12 комментариев
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Сюжет для кино. Александру пойдёт быть киногероем.
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Молодец! Для него это действительно прорыв в карьере.
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Как же это классно, что мечты могут сбыться! Мои поздравления и дальнейших красивых побед)))
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Вот это правильно! Пожелание для Александра, чтобы стажировка у Арутюняна принесла пользу, и мы бы увидели прогресс.
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Этот сезон вообще отличный для Эстонии. Сначала бронза Нины на ГП, а сегодня серебро Саши на ЧЕ.
Плодотворных тренировок в Америке. Но получается, что с ЧМ вопрос открытый?
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Терпенье и труд все перетрут!
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Молоток!
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Саша, спасибо, была рада видеть твой вдохновленный прокат на арене👍
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Какой Саша молодец, просто браво! Эстонский Ален Делон)
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Мечта стала явью, это здорово. Удачи на ЧМ!
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Он действительно отжeг на все деньги. Впечатлил. Супер!
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Успешной стажировки и удачи в дальнейшем! И здоровья, конечно же.
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