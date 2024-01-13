Адам Сяо Хим Фа: «Знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель – сделать что-то для развития фигурного катания»

Фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свою победу на чемпионате Европы.

«Сегодня я на удивление сильно нервничал. Вроде на каток приехал в нормальном состоянии, шестиминутную разминку провел спокойно, а потом меня вдруг начало колотить. Хорошо, что в прокате я смог себя собрать и бороться до конца.

Для меня важно не просто победить, я хочу двигать наш вид спорта вперед. Да, я знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель – сделать что-то для развития фигурного катания.

Я хочу вернуть сальто на лед, в прокаты. Понимаете, оно только выглядит таким опасным – на самом деле это довольно безопасный элемент. Я буду рад, если в будущем и другие фигуристы будут делать что-то, чего пока нет в строгих правилах, делать новые элементы, раздвигать границы возможного.

Наверное, это похоже на то, что делает – мы оба хотим делать чуть больше того, к чему все привыкли – каждый по-своему.

Я решил сделать сальто сегодня днем, после тренировки. Понятно, что на сто процентов я не был уверен – надо было сначала откатать хорошо программу. Но после последнего прыжка я сказал себе: «Пора! Делай!». Вроде тренеры на меня не сильно дуются, ха-ха.

ли делать сальто на чемпионате мира в Монреале? Вряд ли, боюсь, это будет слишком рискованно», – сказал Сяо Хим Фа в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате. А это запрещено!