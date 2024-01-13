Адам Сяо Хим Фа: «Знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель – сделать что-то для развития фигурного катания»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Фигурное катание

Фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свою победу на чемпионате Европы.

«Сегодня я на удивление сильно нервничал. Вроде на каток приехал в нормальном состоянии, шестиминутную разминку провел спокойно, а потом меня вдруг начало колотить. Хорошо, что в прокате я смог себя собрать и бороться до конца.

Для меня важно не просто победить, я хочу двигать наш вид спорта вперед. Да, я знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель – сделать что-то для развития фигурного катания.

Я хочу вернуть сальто на лед, в прокаты. Понимаете, оно только выглядит таким опасным – на самом деле это довольно безопасный элемент. Я буду рад, если в будущем и другие фигуристы будут делать что-то, чего пока нет в строгих правилах, делать новые элементы, раздвигать границы возможного.

Наверное, это похоже на то, что делает Илья Малинин – мы оба хотим делать чуть больше того, к чему все привыкли – каждый по-своему.

Я решил сделать сальто сегодня днем, после тренировки. Понятно, что на сто процентов я не был уверен – надо было сначала откатать хорошо программу. Но после последнего прыжка я сказал себе: «Пора! Делай!». Вроде тренеры на меня не сильно дуются, ха-ха.

Буду ли делать сальто на чемпионате мира в Монреале? Вряд ли, боюсь, это будет слишком рискованно», – сказал Сяо Хим Фа в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате. А это запрещено!

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8 комментариев
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Ты бы лучше катал чисто. А то на тулупе лёд полируешь, зато копыта вверх продемонстрировал. Ничего это не даёт развитию фигурного катания, кроме хайпа.
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Сальто - в чем здесь развитие фигурного катания? Его сплошь и рядом делают на ледовых шоу даже не слишком известные артисты. Оно гораздо легче, чем четверной, не говоря уже про кваксель. Неоправданный риск и потеря баллов.
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Какие-то бессмысленные понты. На показалках пусть прыгает
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Дело Сурии Бонали продолжается )
Мне лично нравятся новые фишки от ребят. Колесо без рук смотрится еще эффектнее даже, чем сальто. И капоэйра от Ильи выглядит классно.
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После ПП можно было не рисковать, тем более впереди показательные выступления)
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Мало того, что на ЧМ мира рискованно, так и самому надо чисто откатать, и ждать, как откатают остальные.
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Лучше б лутц в каскаде чистый выдал и потом одинарный, если честно. А то накосячил везде, где можно было и нельзя. Зато с сальто и то было на тоненького.
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