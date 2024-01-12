Ирина Роднина: «Я бы на месте журналистов говорила про тех, кто не поменял гражданство. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!»

Теги сборная России Ирина Роднина переходы Фигурное катание

Ирина Роднина призвала говорить про фигуристов, не менявших гражданство.

«Смена гражданства – право каждого человека. Но какой у них шанс завоевать медали в отсутствие российских фигуристов? Кто-нибудь из них претендует? Участвовать на соревнованиях – одно дело. Завоевывать медали – другое.

Я бы на месте журналистов говорила про тех ребят в нашей сборной, кто не поменял гражданство и не выступает за другие организации. Поддержите наших ребят, которые нигде не выступают.

Нужно писать о ребятах, которые завоевывали и завоевывают для нас медали. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Согласен, не нужно спрашивать мнения Родниной, есть более достойные люди.
+6
0
+6
Про ребят с высокой гражданской ответственностью с ЖЭКА, добавила Ирина
+3
0
+3
Что несёт эта женщина?
+3
0
+3
завоевывают для нас медали
__________
ммм, это где?
+2
0
+2
Ничего не поняла. Все, кто перешёл под другие флаги, сделали это до известных событий. В чем и Х винить? Здесь трудно пробиться. Но они остались воспитанниками нашей школы фк. А сейчас ещё и двигают европейское фк. И почему о них не упоминать? Или она про Дэвисов? Ну, так хозяин- барин. Она тоже выбрала для себя не самое худшее место работы. Так почему спортсмены должны лишать себя выбора? Жизнь у все одна.
+1
0
+1
На внутренних соревнованиях всегда будут те, кто завоюет медали, если соревнования вообще проводить.
Во время ЧР про них много писали, Роднина не читала?
+1
0
+1
Нужно писать о ребятах, которые завоевывали и завоевывают для нас медали.
_____________________________
А где завоевывают? А про тех кто раньше завоевал уже столько писали.
+1
-1
0
В медиа «ларчик открывается» по известному давно принципу - «самолёт летит, - не повод для информации, а вот если…», ну и т.д. Писать о сирых, убогих и непохожих, с кандибобером, особенно , если «баба Яга против», гораздо привлекательнее и денежнее.
0
0
0
Хотелось бы услышать депутатов с высокой гражданской ответственностью, а не Роднину.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий