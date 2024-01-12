Ирина Роднина: «Я бы на месте журналистов говорила про тех, кто не поменял гражданство. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!»

Ирина Роднина призвала говорить про фигуристов, не менявших гражданство.

«Смена гражданства – право каждого человека. Но какой у них шанс завоевать медали в отсутствие российских фигуристов? Кто-нибудь из них претендует? Участвовать на соревнованиях – одно дело. Завоевывать медали – другое.

Я бы на месте журналистов говорила про тех ребят в нашей сборной, кто не поменял гражданство и не выступает за другие организации. Поддержите наших ребят, которые нигде не выступают.

Нужно писать о ребятах, которые завоевывали и завоевывают для нас медали. Про ребят с высокой гражданской ответственностью!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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