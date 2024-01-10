Ирина Роднина: «Замучили уже с этим чемпионатом Европы. Без России это деньги на ветер»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что чемпионат Европы без россиян – «деньги на ветер».

ЧЕ по фигурному катанию проходит в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Российские фигуристы сейчас отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). 

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются.

Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России – деньги на ветер», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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14 комментариев
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Роднина: на кого там придут смотреть болельщики...
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Первенство ЖЭКа, да, Ирина Константиновна?)
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Я бежала за вами 2 километра, чтобы сообщить вам как вы мне безразличны! ))) Не отвлекайтесь от кнопок в госдуре - вам за это деньги платят.
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Вот депутаты ГД, это деньги на ветер, который, к сожалению, дует в их сторону...
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Кому нужны ее комментарии?! И чьи деньги она считает?!
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"Деньги на ветер" от Родниной звучит смешно))
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Ответ Храбрая виолончелистка
Первенство ЖЭКа, да, Ирина Константиновна?)
Это в РФ - Первенство ЖЭКа, а в ЕС - Турнир кондоминиума)
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Хватит мучать Ирину. Ещё про футбол её спросите.
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Надо просто научиться не давать комментарии всем подряд. Как ЭГ.
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"...пробили дыру в бюджете страны, проклятые империалисты!" - добавила Ирина Константиновна
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Почему её продолжают спрашивать о фк, если она уже давно не фигуристка и вообще перестала интересоваться этой темой?
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деньги на ветер-это российские "инновации"
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Достаточно отвечать - без комментариев и никто мучить не будет.
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Как же их всех корежит, не могут пережить, что жизнь продолжается и без них. Зависть она такая...
Не корежтесь, скоро Игры дружбы, бабла попилите от души.)))
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