Ирина Роднина: «Замучили уже с этим чемпионатом Европы. Без России это деньги на ветер»

Ирина Роднина заявила, что чемпионат Европы без россиян – «деньги на ветер».

ЧЕ по фигурному катанию проходит в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Российские фигуристы сейчас отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются.

Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России – деньги на ветер», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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