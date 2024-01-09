Роднина о чемпионате Европы: «Им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они себя чувствуют «шестерками»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы, который стартует 10 января в Каунасе.

«Буду ли я смотреть чемпионат Европы? Скорее всего, нет. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то?

Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпийских игр был неинтересен.

Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестерками», — сказала Роднина.

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15 комментариев
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13 ноября 2023
«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса», – сказала Роднина.

Итого:
Чемпионат Европы не смотрю, т.к. на них нет россиян, одни "шестёрки".
"Российские соревнования не смотрю, т.к. на них нет "шестёрок".
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Особенно в МО и танцах они "шестерки"
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Откуда она знает, что неинтересен, если не смотрит? Кстати, про "всегда королями " . Думаю, что она, если пока ещё не отшибло память, помнит, что не так уж давно в 2007 году у России на Евро не было ни одного золота, а лучшая из женщин была на седьмом месте. Более того, с 2007 по 2012 год шесть лет подряд в женском одиночном катании у россиянок не было вообще никаких медалей на Евро. На Европе, не на мире. ) Да-да. Наверно ,нынешние малолетние фанатки "наших девочек" очень удивятся этому.))
+6
-2
+4
Конечно, ведь наши вам не чушпаны какие-нибудь. Слово Родниной. Кровь из глаз.
+4
-1
+3
Что стало с девочкой, которая плакала на пьедестале?
+2
0
+2
Ответ Willy Troll
Откуда она знает, что неинтересен, если не смотрит? Кстати, про "всегда королями " . Думаю, что она, если пока ещё не отшибло память, помнит, что не так уж давно в 2007 году у России на Евро не было ни одного золота, а лучшая из женщин была на седьмом месте. Более того, с 2007 по 2012 год шесть лет подряд в женском одиночном катании у россиянок не было вообще никаких медалей на Евро. На Европе, не на мире. ) Да-да. Наверно ,нынешние малолетние фанатки "наших девочек" очень удивятся этому.))
О том речь. Но кто-то упорно пытается уничтожить деятельность Тутберидзе, которое изменила это.
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Ну и лексика. Противно читать/слушать…
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Работая депутатом и участвуя в принятии «народных» законов она является гражданкой США.
Задаваемые ей вопросы о гражданстве она назвала, цитирую — «Вшивым патриотизмом».
https://torise.ru/irina-rodnina-grazhdanstvo-kakih-stran-imeet/
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Это что "Слово пацана" на ее мозг так влияет?
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Депутат немного запуталась в противопоставлениях: король и шут, пахан и шестерки)
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Что за дворовая лексика от высоко поставленного чиновника?
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Что за жаргонизмы от депутата ГД, дамы почтенного возраста?
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу"))) ©
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Собрались лингвисты, языковеды филологи и прочие поборники чистоты языка. Тошнит уже. Хотя слово "шестёрки" здесь не совсем к месту, скорее лузеры и бездарности. Шестёрки это их политики и федерации
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Мда. Не прошло и дня, как случилось переобувание.
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