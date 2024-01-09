Роднина о чемпионате Европы: «Им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они себя чувствуют «шестерками»

Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы, который стартует 10 января в Каунасе.

«Буду ли я смотреть чемпионат Европы? Скорее всего, нет. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то?

Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпийских игр был неинтересен.

Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестерками», — сказала .