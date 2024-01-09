Роднина о чемпионате Европы: «Им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они себя чувствуют «шестерками»
Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы, который стартует 10 января в Каунасе.
«Буду ли я смотреть чемпионат Европы? Скорее всего, нет. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то?
Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпийских игр был неинтересен.
Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестерками», — сказала Роднина.
«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса», – сказала Роднина.
Итого:
Чемпионат Европы не смотрю, т.к. на них нет россиян, одни "шестёрки".
"Российские соревнования не смотрю, т.к. на них нет "шестёрок".
Задаваемые ей вопросы о гражданстве она назвала, цитирую — «Вшивым патриотизмом».
https://torise.ru/irina-rodnina-grazhdanstvo-kakih-stran-imeet/
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