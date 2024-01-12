Диана Дэвис о чемпионате Европы: «Нервов пока больше, чем раньше. Сейчас ощущение, будто мы начинаем с чистого листа»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое выступление на чемпионате Европы.

На данный момент дуэт из сборной Грузии лидирует в ритм-танце (после выступления 24 участников из 33). Они набрали 76,33 балла.

Слова фигуристов передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Смолкин: Мы очень рады снова выступать на чемпионате Европы. Сезон для нас начинался не самым гладким образом – сказался пропуск сезона соревнований. Мы не ожидали, что будет так непросто – были и глупые ошибки, и нервничали мы гораздо сильнее обычного.

Дэвис: Да, нервы пока присутствуют больше, чем раньше. Несмотря на то что у нас есть опыт больших международных турниров, – мы были и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде, – сейчас ощущение, будто мы начинаем с чистого листа.

Смолкин: Сегодняшним прокатом мы довольны, по оценкам это почти лучший результат сезона. Вообще, получить такие баллы в ритм-танце на чемпионате Европы здорово. Не знаю, какие оценки будут у других дуэтов, но мы довольны. Сегодня все получилось, мы чувствуем, что сейчас мы в лучшей форме с начала сезона – что логично, к чемпионату Европы надо подходить готовыми.

Я сильно нервничал в самом начале программы, у меня в какой-то момент дрогнули ноги. Но потом я сказал себе «у меня нет права на ошибку» – и собрался.

Наша главная цель на этот турнир: вспомнить, как это – соревноваться на таких больших турнирах. Мы не попали в серию Гран-при, да, мы выступали на турнирах серии «Челленджер», но это, все же, другое. Еще мы хотим показать, на что мы способны. Что мы можем больше, чем пока удавалось показать.