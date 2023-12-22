Софья Шевченко: «Получить такие баллы при чистых прокатах... Мы не очень понимаем, что такого сделали, чтобы получить такие оценки»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Софья Шевченко ТАСС Андрей Ежлов Фигурное катание

Шевченко и Ежлов высказались об оценках на чемпионате России по фигурному катанию.

За ритм-танец фигуристы получили 71,40 балла, (11-е место), за произвольный танец – 174,68.

Ежлов: Решают судьи, но по моим ощущениям должно было быть больше. 

ШевченкоЯ тоже не согласна, не могу сказать, почему так происходит. Все-таки есть определенный рейтинг, с которым сюда приезжают пары после Гран-при. Оказаться в первой разминке и получить такие баллы при чистых прокатах... Мы не очень понимаем, что такого сделали, чтобы получить такие оценки.

Это танцы на льду, я эту историю проходила уже много раз, Андрею это в новинку, я его предупреждала о многих нюансах. Но это нас закаляет, будем сильнее, чтобы вообще не к чему было придраться. Конечно, есть недочеты, но есть они не только у нас. Что по сторонам смотреть, будем работать над собой.

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19 комментариев
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Так бывает, стоишь в очереди, чуть зазевался и нате, «вас здесь не стояло!»
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Просто в танцах зачастую выше оценивают тех, кто лучше раскручен в медиапространстве. Данный дуэт не так известен, как Степанова-Букин, Худайбердиева- Базин и при одинаково безошибочных и добротных прокатах предпочтение отдадут тем, кто популярнее и титулованее. Не скажу, что это правильно, но вот так танцы часто и оценивают.
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Получили 103 балла за это действо. Неужели этого мало? На мой взгляд, слишком много.
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Эх , Соня Соня.....такая пара была с Ерёменко. Сама развалила , сама наговорила чёртечё...теперь терпи.
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Ну, вот и ещё одна очень недовольная своими оценками! Её Косторная этому научила?
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За произвольный 174??? Чем недовольны?
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Что за мода у танцоров на оценки жаловаться? Ладно еще когда Букины, они-то хотя бы со спортивными достижениями, а эти-то чего?
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Значит судьям ваш танец не понравился.
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Ещё одни недовольные оценками, сколько вам нужно ставить?
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Коган же сказал, что оценивать будем // более обьективными//, но не более того, дабы есть у нас внучкИ да еще кое кто из блатных, а остальным как придется.
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Ответ Анастасия Прудникова
Просто в танцах зачастую выше оценивают тех, кто лучше раскручен в медиапространстве. Данный дуэт не так известен, как Степанова-Букин, Худайбердиева- Базин и при одинаково безошибочных и добротных прокатах предпочтение отдадут тем, кто популярнее и титулованее. Не скажу, что это правильно, но вот так танцы часто и оценивают.
А что, только танцы так оценивают? Разве не во всём фк такая история в или иной степени?
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Ответ culpa
А что, только танцы так оценивают? Разве не во всём фк такая история в или иной степени?
В той или иной, но именно в танцах очень много субъективизма
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Ответ Shveddka
За произвольный 174??? Чем недовольны?
Ошибка в тексте. Естественно это сумма
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Ой! Это же танцы! Сами тренеры не всегда здесь понимают, как прокат оценивается! А если на международные нас вернут, то судьи вообще нашим будут от балды оценки рисовать, какие захотят. В танцах лучше на международные больше не соваться! Красиво, но оценивать будут всегда субъективно (считай, как захочется)!
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Тарасова же сказала, что судьи ставят, что хотят.
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В танцах все расписано заранее... Самый не объективный вид фигурки
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Молодцы Ребята,правильно,что высказались.
Безобразие,что творят.Этого Жулина с судьями гнать поганой метлой надо
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По-моему, их нормально оценили. У ребят неплохие программы и неплохие прокаты, однако было много пар более техничных и более ярких.
Вообще надо сказать, судейство на этом ЧР достаточно объективное. Уже несколько раз не соблюдена "очередь": Хавронина и Нарижный обошли в произвольном танце Худайбердиеву-Базина, в ритм-танце Леонтьева и Горелкин обошли Шанаеву и Дрозда.
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Вот конкретно в случае Шевченко Ежлова жаловаться на судейство - смешно. Дело не в очереди, а в том, что пара откровенно не очень сильная, и они получили те оценки, на которые накатали.
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