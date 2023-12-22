Софья Шевченко: «Получить такие баллы при чистых прокатах... Мы не очень понимаем, что такого сделали, чтобы получить такие оценки»

Шевченко и Ежлов высказались об оценках на чемпионате России по фигурному катанию.

За ритм-танец фигуристы получили 71,40 балла, (11-е место), за произвольный танец – 174,68.

Ежлов: Решают судьи, но по моим ощущениям должно было быть больше.

: Я тоже не согласна, не могу сказать, почему так происходит. Все-таки есть определенный рейтинг, с которым сюда приезжают пары после Гран-при. Оказаться в первой разминке и получить такие баллы при чистых прокатах... Мы не очень понимаем, что такого сделали, чтобы получить такие оценки.

Это танцы на льду, я эту историю проходила уже много раз, Андрею это в новинку, я его предупреждала о многих нюансах. Но это нас закаляет, будем сильнее, чтобы вообще не к чему было придраться. Конечно, есть недочеты, но есть они не только у нас. Что по сторонам смотреть, будем работать над собой.