Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Хочется верить, что к концу следующего года сможем все построить. Алина активно участвует в подготовке проекта»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Проект ледового дворца для школы Алины Загитовой должен быть разработан к весне.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы отдали ТЗ по проектированию дворца для школы Загитовой. Надеюсь, за два месяца проект смогут разработать, более реальный срок – к весне. После чего мы будем понимать, сколько это будет стоить.

Хочется верить, что к концу следующего года мы все сможем построить. Место подобрано очень хорошее, перспективное. Сама Алина активно участвует в подготовке проекта, консультирует, смотрит.

Что касается начала работы самой школы в рамках дворца спорта, то, как мы и говорили, хотим запустить все с начала нового учебного года», – сказал Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

18 комментариев
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Алина консультирует их как строить ледовые дворцы?
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Какая школа, нахрен

Для этого надо образование получить для начала
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Вы хотябы строить начните к концу следующего года! И то думаю, малореалистично! Сейчас сам признался же, что еще ни плана нет, ни денег! Тогда зачем интервью давать? Странные люди ... И к сожалению, в каждом регионе такие!
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Я вот когда читаю о потугах создать школу Загитовой, вспоминаю, как начинали Лозоны. Они просто арендовали лёд в действующем спорткомплесе, заключив с городом договор, что на первых порах оплата будет несколько ниже установленной, и начали тренировать. Всё. Результат известен. Главное ведь не стены, а то, кто и как в этих стенах работает. Загитова для начала попробовала бы себя в тренерстве, а потом катки строила.
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Ответ Слончик
Эксперты спорца сейчас объяснят, что Загитава снова делает не так.
Очень странно, что это вообще надо объяснять
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Консультирует)))
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"После чего мы будем понимать, сколько можно будет своровать.."
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Перед тем как скромно открывать школу в свою честь надо сперва отучиться на тренера и поработать для опыта, хоть раз со своим спортсменом на соревнование выйти. Все так начинают. А сразу открывают свои школы только тщеславные личности, которые ищут внимание и повод попиариться. Для таких это просто игрушки
Тем более судя по Загитовой она не очень-то серьезно подошла к делу, раз занимается всякой ерундой вроде бессмысленных влогов и встречи с комиками из ТНТ
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Может им им еще и школу имени Бузовой построить?
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Ответ Wiley Fox
Какая школа, нахрен Для этого надо образование получить для начала
Очень точные слова, получить ОБРАЗОВАНИЕ, а не корочки (диплом).
А с этим всё гораздо сложнее.
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Докучная сказка про белого бычка.
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