Илья Авербух: «Следить за этим чемпионатом Европы – пустая трата времени. Без российских фигуристов это объективно турнир категории Б»

Илья Авербух заявил, что не следит за чемпионатом Европы по фигурному катанию.

Соревнования проходят с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

«Единственная мотивация смотреть такой турнир – увидеть своих условных соперников, но европейский чемпионат без российских фигуристов – это объективно турнир категории Б.

Долгие годы Россия увозила с этих соревнований медали. Мне неинтересно смотреть за европейским турниром, проходящим в такой агрессивной к России стране.

Единственное, в чем исторически была сильна Литва в фигурном катании, так это в танцах благодаря Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые всегда тренировались в России.

Думаю, что следить за этим чемпионатом Европы – это пустая трата времени.

Тем более в период несправедливого отстранения наших ребят есть ощущение, что перед нами закрыли дверь, а мы должны за ними в щелочку смотреть. Я в щелочку смотреть точно не буду», – сказал серебряный призер Олимпиады-2002.

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