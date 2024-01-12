Илья Авербух: «Следить за этим чемпионатом Европы – пустая трата времени. Без российских фигуристов это объективно турнир категории Б»
Илья Авербух заявил, что не следит за чемпионатом Европы по фигурному катанию.
Соревнования проходят с 10 по 14 января в литовском Каунасе.
«Единственная мотивация смотреть такой турнир – увидеть своих условных соперников, но европейский чемпионат без российских фигуристов – это объективно турнир категории Б.
Долгие годы Россия увозила с этих соревнований медали. Мне неинтересно смотреть за европейским турниром, проходящим в такой агрессивной к России стране.
Единственное, в чем исторически была сильна Литва в фигурном катании, так это в танцах благодаря Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые всегда тренировались в России.
Думаю, что следить за этим чемпионатом Европы – это пустая трата времени.
Тем более в период несправедливого отстранения наших ребят есть ощущение, что перед нами закрыли дверь, а мы должны за ними в щелочку смотреть. Я в щелочку смотреть точно не буду», – сказал серебряный призер Олимпиады-2002.
Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили
Баба Таня же смотрит
Понятно же, что в сложившейся политической ситуации международные федерации не допустят российских спортсменов на МС.
Мы и так знаем, что как минимум в двух или даже трех видах ФК наши спортсмены сейчас сильнейшие в Европе, нас в этом убеждать не надо...
Но если вы для чиновников стараетесь, то нет вопросов)
Впрочем, Авербух и до всех этих событий пугал комментариями про танцы, чувствуется, что современные правила он не знает.
неужто илья тоже был у ивлеевой на голой вечеринке?!)