Илья Авербух: «Следить за этим чемпионатом Европы – пустая трата времени. Без российских фигуристов это объективно турнир категории Б»

Теги Илья Авербух чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что не следит за чемпионатом Европы по фигурному катанию.

Соревнования проходят с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

«Единственная мотивация смотреть такой турнир – увидеть своих условных соперников, но европейский чемпионат без российских фигуристов – это объективно турнир категории Б.

Долгие годы Россия увозила с этих соревнований медали. Мне неинтересно смотреть за европейским турниром, проходящим в такой агрессивной к России стране.

Единственное, в чем исторически была сильна Литва в фигурном катании, так это в танцах благодаря Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые всегда тренировались в России.

Думаю, что следить за этим чемпионатом Европы – это пустая трата времени.

Тем более в период несправедливого отстранения наших ребят есть ощущение, что перед нами закрыли дверь, а мы должны за ними в щелочку смотреть. Я в щелочку смотреть точно не буду», – сказал серебряный призер Олимпиады-2002.

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41 комментарий
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Особенно в танцах категория Б, да, Илья?
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Куда подует ветер, туда и Авербух
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Всё познаётся в сравнении и чтобы судить, надо смотреть. И те болельщики фигурного катания, которые смотрят внутренние наши соревнования и международные и ГС в том числе, сами могут судить, без записных экспертов из пула обзвона спортса.
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Давайте теперь всех обзвоним и послушаем о том, что ЧЕ без наших не ЧЕ и никто его не смотрит
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Турнир серии "Бэ" там, где судьи Лакерника рисуют завышенные баллы. Баллы рисуются, чтобы заявить: "наш чемпионат лучше".
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Второй раз уже такое заявление делает, партия запомнит и оценит.
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Старайтесь, старайтесь, вылезайте из штанов и юбок, отрабатывайте свои замшелые методички. Любопытно, вот кого-то еще интересует его мнение.
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А надо бы смотреть, чтобы потом не удивляться, что в Европе без наших появилась мотивация и соответственно вырос и уровень.
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Это он на Тарасову наехал, что ли?

Баба Таня же смотрит
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Ответ Anatiana
Вы хотите сказать, что Авербух говорит не от души? Ему интересно на самом деле, но он выслуживается перед партией? Ерунда. Его слова абсолютно объективны
В чем смысл повторять это 100500 раз? И Авербух, и Тарасова, и другие специалисты...
Понятно же, что в сложившейся политической ситуации международные федерации не допустят российских спортсменов на МС.
Мы и так знаем, что как минимум в двух или даже трех видах ФК наши спортсмены сейчас сильнейшие в Европе, нас в этом убеждать не надо...
Но если вы для чиновников стараетесь, то нет вопросов)
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Если бы пара Авербуха перешла за другую страну и участвовала,поехал бы?)
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На Западе есть хорошая функция - они умеют абстрагироваться.. ну нет русских на чемпионатах, значит мы лучшие.. и всё, никаких переживаний на этот счёт.
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Ответ missis-Zima
Если бы пара Авербуха перешла за другую страну и участвовала,поехал бы?)
естественно.. это только Тутберидзе этим попрекают)
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Ответ Anatiana
Вы хотите сказать, что Авербух говорит не от души? Ему интересно на самом деле, но он выслуживается перед партией? Ерунда. Его слова абсолютно объективны
Абсолютно объективными его слова никак не могут быть, если бы он говорил только про женское одиночное или парное, это да, а про танцы и мужское - уж, извините, любой человек, разбирающийся в фигурном катании, так не скажет.
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Ответ Ритт
Особенно в танцах категория Б, да, Илья?
главное сказать,денег дадут на шоу
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чего не скажешь ради грантов и господдержки. его можно понять, конечно, но руку некоторые приличные люди подавать перестанут
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+4
Вот именно. Не чета нашим чемпионатам ЖЭКа.
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Ответ Ритт
Особенно в танцах категория Б, да, Илья?
Вот-вот, в его же дисциплине.
Впрочем, Авербух и до всех этих событий пугал комментариями про танцы, чувствуется, что современные правила он не знает.
+4
-1
+3
Если не следить за соперниками,то очень быстро и самим можно опуститься до уровня Б, особенно из-за твоих шоу, Илюша,которые мешают нормально тренироваться в разгар соревнований
+3
0
+3
Скажет ли Губанова, как ей обидно, что Авер так обесценил труд её и её большой команды?
+3
0
+3
Мне на этом ЧЕ интересно следить только за танцевальными парами. Чехи, британцы, французы, финны, литовцы - посмотрю с удовольствием.
+3
0
+3
Ответ Anatiana
Вы хотите сказать, что Авербух говорит не от души? Ему интересно на самом деле, но он выслуживается перед партией? Ерунда. Его слова абсолютно объективны
Скорее всего от души, у него на подкорке записано, говорить, что выгодно.
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откуда такое оголтелое верноподничество?
неужто илья тоже был у ивлеевой на голой вечеринке?!)
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0
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Что не говорите, а как выступит и оценят танцевальную грузинскую пару многим интересно.
+1
0
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Это он и про дочку Тутберидзе и ее зятька так выразился ☝
+5
-4
+1
А с Российскими фигуристами это открытый чемпионат России.
+7
-6
+1
Ответ tull
А он в чем-то не прав? Спорт пары даже во вторую разминку ЧР не попадут
К турниру категории "Б" он свёл все виды. Пары технически уступают нашим, но красивое катание и интересные программы есть.
+1
0
+1
Ответ tull
Техника и отличает А от Б
Тогда ему стоило конкретизировать. Он танцор бывший, а танцы сгрёб туда же.
+1
0
+1
Ответ kate_ko
К сожалению, Илья прав, Европа в смысле ФК деградировала-деградировала и выдеградировала(
ему с шоу виднее
+4
-3
+1
Если честно, то да. Даже мужчины не радуют. Все фигурное катание осталось в Азии + Илья Малинин + канадская школа танцев.
+8
-7
+1
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