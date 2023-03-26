Иван Букин: «Шоу – очень интересный опыт, но все-таки спортивная карьера – немножко другое. Я соскучился, заряжен, и Саня Степанова тоже»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Олимпийская сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Олимпиада-2026 ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Иван Букин заявил, что хочет вернуться к соревнованиям.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы, он выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В сентябре прошлого года дуэт объявлял о паузе в карьере.

– Есть что-то в планах кроме выступлений в шоу Ильи Авербуха?

– Знаете, мы очень соскучились. Правда. Мы безумно соскучились. Хочется обратно почувствовать этот соревновательный дух, подготовку, вот это все. Всегда непросто, но это такие особые ощущения.

Хочется возвращаться, потому что ты выходишь на лед, у тебя есть болельщики, они тебя поддерживают, и ты в этой атмосфере наслаждаешься и без нее жить тяжело.

Конечно, шоу – это тоже очень интересный опыт, но все-таки спортивная карьера – немножко другое. Для меня это очень важно, я соскучился, заряжен, и Саня тоже.

– Многие говорят, что вы с Александрой еще не сказали своего слова в спорте, у вас большой нераскрытый потенциал. Есть ли какая-то мечта, связанная со спортивной карьерой?

– Во-первых, я надеюсь, что все наладится и мы сможем выступать на международных соревнованиях. Уверен, что мы должны быть там. Смотрю сейчас чемпионат мира. Давно такого не было, чтобы не было российских спортсменов.

Мне очень хочется выйти и посоревноваться в этих глобальных турнирах – чемпионаты Европы и мира. Дай бог, на Олимпийских играх. Это очень-очень-очень другие по атмосфере соревнования.

Я не был на наших внутренних стартах в этом сезоне, к сожалению, поэтому не могу ничего сказать. То, что я видел, – офигенный уровень. Но все же хочется выступить на международных, – сказал Букин.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Очень жду их перезагрузку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ nina1212
а я думаю есть предпосылки, поэтому и возвращаются, и тренера меняют. Саша еще после родов, это вообще героизм, значит есть ради чего
В этом сезоне Степанова по понятным причинам не могла кататься даже в шоу, а в мае уже заявлена у Авербуха с Букиным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Меня щас опять заминусуют, но повторюсь: до 2030 года никаких стартов за рубежом не будет для наших. Зря Иван на что-то надеется. Хотя кто ж ему запретит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
Ответ Katerina Sunny
ЧР уже выигрывали. Вот и поменяли тренера, чтобы хоть что-то изменить в рутине для себя, так как предполылок для допуска к международным соревнованиям пока никаких.
а я думаю есть предпосылки, поэтому и возвращаются, и тренера меняют. Саша еще после родов, это вообще героизм, значит есть ради чего
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Партнершу вместе с тренерами надо было поменять.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Ответ Nataly1991
Я рада, что СБ вернутся. В этом сезоне танцы невозможно было смотреть.
Следующий сезон явно будет поинтересней
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nataly1991
Я рада, что СБ вернутся. В этом сезоне танцы невозможно было смотреть.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
ЧР уже выигрывали. Вот и поменяли тренера, чтобы хоть что-то изменить в рутине для себя, так как предполылок для допуска к международным соревнованиям пока никаких.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ваня просто настроение поднял, спасибо ему. Очень рада это читать, и буду ждать нового сезона с ещё большим нетерпением. В танцах этот возраст даёт какие-то новые краски, уже есть жизненный и большой спортивный опыт. В скольжении тоже можно прибавлять, есть примеры. Желаю огромной удачи Саше с Ваней.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий