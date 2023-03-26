Иван Букин: «Шоу – очень интересный опыт, но все-таки спортивная карьера – немножко другое. Я соскучился, заряжен, и Саня Степанова тоже»

Фигурист Иван Букин заявил, что хочет вернуться к соревнованиям.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы, он выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В сентябре прошлого года дуэт объявлял о паузе в карьере.

– Есть что-то в планах кроме выступлений в шоу Ильи Авербуха?

– Знаете, мы очень соскучились. Правда. Мы безумно соскучились. Хочется обратно почувствовать этот соревновательный дух, подготовку, вот это все. Всегда непросто, но это такие особые ощущения.

Хочется возвращаться, потому что ты выходишь на лед, у тебя есть болельщики, они тебя поддерживают, и ты в этой атмосфере наслаждаешься и без нее жить тяжело.

Конечно, шоу – это тоже очень интересный опыт, но все-таки спортивная карьера – немножко другое. Для меня это очень важно, я соскучился, заряжен, и Саня тоже.

– Многие говорят, что вы с Александрой еще не сказали своего слова в спорте, у вас большой нераскрытый потенциал. Есть ли какая-то мечта, связанная со спортивной карьерой?

– Во-первых, я надеюсь, что все наладится и мы сможем выступать на международных соревнованиях. Уверен, что мы должны быть там. Смотрю сейчас чемпионат мира. Давно такого не было, чтобы не было российских спортсменов.

Мне очень хочется выйти и посоревноваться в этих глобальных турнирах – чемпионаты Европы и мира. Дай бог, на Олимпийских играх. Это очень-очень-очень другие по атмосфере соревнования.

Я не был на наших внутренних стартах в этом сезоне, к сожалению, поэтому не могу ничего сказать. То, что я видел, – офигенный уровень. Но все же хочется выступить на международных, – сказал Букин.