Илья Авербух: «Я бы ни в коей мере не говорил о завершении карьеры Коляды. Миша еще может сказать свое слово»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске 22-25 декабря.

Сообщалось, что 27-летний спортсмен не выступит на турнире из-за обострения хронического синусита.

«Думаю, что Миша расстроен. Они до последнего с Алексеем Николаевичем Мишиным готовились и принимали решение, сможет ли он справиться со всем. Но я бы ни в коей мере не говорил о завершении карьеры.

Михаила зрители могут увидеть на наших новогодних представлениях. Это объяснимо, потому что там не надо прыгать четверные прыжки. Для чемпионата России, видимо, здоровье подводит. Но Миша еще может сказать свое слово. Это, безусловно, очень талантливый человек.

Надо вспомнить, что Миша и бронзовый призер чемпионата мира, и серебряный призёр Олимпийских игр в нашей команде, и призер чемпионата Европы, а также многократный призер чемпионата России. Это уже состоявшийся большой спортсмен», – сказал Авербух.