Загитова выложила фото в цирковой страховке: «Спойлер»
Алина Загитова поделилась кадрами с цирковой страховкой.
«Спойлер», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
С 30 декабря по 5 января Загитова выступит в интерактивном шоу «Новогодняя история игрушек».
"Женя молодец", "Женя умница", "Женя может все", "Женя бесстрашная"... К Алине же наперегонки бегут чтобы написать очередную негативную чушь и заминусовать любой позитивный комментарий... Вот такая порода людей: "Хейтеры обыкновенные, жалкие"
Лепят бездумно по методичкам про поиск себя, не вникая вообще в саму новость. Ну правильно, а зачем вообще))
А у Алины сплошной негатив, хоть бы к Новому году успокоились, неужели самим не надоело?
А Алина молодец! Живет своей жизнью, так и дальше держать!
Хотела написать аналогичный коммент, но почему-то не пропустили...