Загитова выложила фото в цирковой страховке: «Спойлер»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась кадрами с цирковой страховкой.

«Спойлер», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

С 30 декабря по 5 января Загитова выступит в интерактивном шоу «Новогодняя история игрушек».

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51 комментарий
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Фигуристка, проектировщица, архитектор, диджей, тренер, певица, фехтовальщица, боксерша, бегунья, водитель, ведущая, журналистка, циркачка. Что забыла я?
+28
-18
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Если бы это выложила Медведева тут были бы сплошные:
"Женя молодец", "Женя умница", "Женя может все", "Женя бесстрашная"... К Алине же наперегонки бегут чтобы написать очередную негативную чушь и заминусовать любой позитивный комментарий... Вот такая порода людей: "Хейтеры обыкновенные, жалкие"
+14
-4
+10
Ответ Туц
Олимпийская чемпионка) Все остальное вторично)
Аделина Сотникова тоже олимпийская чемпионка. А Плющенко и вовсе двукратный олимпийский чемпион. И? Этот титул какая-то индульгенция на глупости и клоунство?
+20
-11
+9
Блин, Алина просто участвует в новогоднем шоу (буквально в основном роде деятельности по своему профилю!), но самым преданным болельщикам опять все не так))
Лепят бездумно по методичкам про поиск себя, не вникая вообще в саму новость. Ну правильно, а зачем вообще))
+14
-6
+8
Странно, все остальные поют, в клипах, фильмах снимаюся, фотосессии, попугаи - ой как здорово, все успевают, развиваются, молодцы!
А у Алины сплошной негатив, хоть бы к Новому году успокоились, неужели самим не надоело?
А Алина молодец! Живет своей жизнью, так и дальше держать!
+11
-3
+8
Ответ Мадина Уйгурова
Фигуристка, проектировщица, архитектор, диджей, тренер, певица, фехтовальщица, боксерша, бегунья, водитель, ведущая, журналистка, циркачка. Что забыла я?
Олимпийская чемпионка) Все остальное вторично)
+31
-23
+8
Бесстрашная!
+8
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+6
Ответ Юркин Клоп
Ну ребенок без детства остался, дайте ему наверстать все
Она на работе, репетиция к шоу - завтра премьера
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Ответ scorp19
Ей там и место.
В главной роли в спектакле? Конечно, олимпийской чемпионке только главные роли👏
+8
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Ответ Мадина Уйгурова
Фигуристка, проектировщица, архитектор, диджей, тренер, певица, фехтовальщица, боксерша, бегунья, водитель, ведущая, журналистка, циркачка. Что забыла я?
Наверное чувство меры и такта, если это Вам вообще знакомо
+8
-3
+5
Ответ Howard Norfolk
Действительно, Алина как ребёнок, которому все интересно, и он увлекается разными активностями, ищет себя, но у Загитовой этот поиск явно затянулся
А так оно и бывает когда талантов нет, зато есть куча времени свободного и есть кто исполняет все хотелки..
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Ответ Алексей Токарев
Она ещё ледовый дворец не достроила, а уже в цирк записалась.
Достроят. Будем наблюдать, как у Вас полыхать будет.
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Ответ Ебздрогыч
Ну хотя бы не дрессировщица тигров. Хотя...
Она Вас хейтеров дрессирует. И вполне успешно.
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Ответ Инна1945
Безызбежная в цирк теперь подалась?😁Алин, хорош уже. Давай обратно в ФК.
Да вам все равно не угодить - что не сделает Алина, все не так
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Ответ Ебздрогыч
Когда уже будет фото из Думы или Дома Правительства с надписью "Спойлер"?
Это к девочке с платком .
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Ответ Мадина Уйгурова
Аделина Сотникова тоже олимпийская чемпионка. А Плющенко и вовсе двукратный олимпийский чемпион. И? Этот титул какая-то индульгенция на глупости и клоунство?
Уж сотникову тащить сюда не надо. Дама , где только не участвовала. Теперь на морозе катается.
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Ответ Pentrak
Лучше не надо. Там от ФК уже давно ничего не осталось.
Ой, кто то здесь Навка шоу полоскал годами, а теперь и Навка стала норм? Когда все бывшие топы туда ломанулись. Ну- ну. Прогнозирую , что в скором времени кто то из фигуристов побежит в танцы пробоваться. И ты будешь слюни пускать.
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Ответ Justme
Если бы это выложила Медведева тут были бы сплошные: "Женя молодец", "Женя умница", "Женя может все", "Женя бесстрашная"... К Алине же наперегонки бегут чтобы написать очередную негативную чушь и заминусовать любой позитивный комментарий... Вот такая порода людей: "Хейтеры обыкновенные, жалкие"
так у ЕМ апрельские, специально нанятые. Алине это не нужно.
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+2
Ответ Мадина Уйгурова
Аделина Сотникова тоже олимпийская чемпионка. А Плющенко и вовсе двукратный олимпийский чемпион. И? Этот титул какая-то индульгенция на глупости и клоунство?
Алина участвует в новогоднем шоу, в том числе и для детей. И в чем здесь глупость и клоунство? Юрий Никулин был замечательным клоуном. И многие другие уважаемые люди. Они все глупы? В детстве родители водят своих детей в цирк и на новогодние представления. Они своих детей глупости учат? Тогда и шоу «Корова на льду» глупость и клоунство. Там сплошные клоуны...
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Ответ Howard Norfolk
Действительно, Алина как ребёнок, которому все интересно, и он увлекается разными активностями, ищет себя, но у Загитовой этот поиск явно затянулся
А причем тут поиск? Она на тренировке к шоу. С 30 декабря по 5 января участвует в шоу "новогодняя история игрушек" В главной роли. Завтра целых три шоу. Работает девушка, в отличие от здесь сидящих критиканов.
+9
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+2
Все кто хочет получить заряд хорошего настроения и приобщиться к прекрасному конечно пойдут на шоу с Алиной Загитовой в новогодние каникулы!
+11
-9
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Фигуристка, проектировщица, архитектор, диджей, тренер, певица, фехтовальщица, боксерша, бегунья, водитель, ведущая, журналистка, циркачка. Что забыла я?
Очень красивая девушка)
+4
-3
+1
Ответ Ебздрогыч
Когда уже будет фото из Думы или Дома Правительства с надписью "Спойлер"?
На думу две претендентки : одна с платочком, вторая с букетом
+8
-7
+1
Ответ Ебздрогыч
Когда уже будет фото из Думы или Дома Правительства с надписью "Спойлер"?
это к Косторной, она уже фотографировалась у Думы
+6
-5
+1
А у Загитовой опять не как у всех. Опять что-то рисково интересное. Опять все на Алину ломанутся, включая хейтеров.
+2
-1
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Ответ Туц
Олимпийская чемпионка) Все остальное вторично)
🔥🔥🔥
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0
Ответ Мадина Уйгурова
Фигуристка, проектировщица, архитектор, диджей, тренер, певица, фехтовальщица, боксерша, бегунья, водитель, ведущая, журналистка, циркачка. Что забыла я?
Молодцом, вы так яро следите за Алиной. Целыми днями, сутками, неделями, месяцами, годами следят хейтеры за Алиной.В честь наступающего НГ, хочу вас , хейтеры, поблагодарить за поддержку в медиаинфопространстве нашу Алину Загитову единственную в России фигуристку, , кот завоевала все значимые старты. 🙏
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Второй фандом все следит
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Ответ Lana-shu
Ой, кто то здесь Навка шоу полоскал годами, а теперь и Навка стала норм? Когда все бывшие топы туда ломанулись. Ну- ну. Прогнозирую , что в скором времени кто то из фигуристов побежит в танцы пробоваться. И ты будешь слюни пускать.
Браво! 👏
Хотела написать аналогичный коммент, но почему-то не пропустили...
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Ответ Железная Леди
"выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок., ну я выбрала про фото а мне еще и петь охото, а за крудок по рисованью тоже все голосовали. А что болтунья Лида ,мол , это Вовка выдумал, а болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда" ( Барто).
про рисованье это к МЖ. а еще она укулелистка, стриптизерша, горшкообжигательница, анимеизучательница и певица в шаурме. Ничего не забыла?
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