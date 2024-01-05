Наталья Бестемьянова: «Открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился»

Наталья Бестемьянова назвала лучших фигуристов 2023 года.

«В 2023 году меня очень приятно удивили программы Мишиной и Галлямова в парном катании.

В танцах на льду очень здорово выступили Степанова и Букин.

В мужском разряде, однозначно, выделила бы катание Евгения Семененко, особенно его короткую программу. Еще очень нравится, что короткая, что произвольная программы у Петра Гуменника. Мальчики в этом году в целом прибавили в своем мастерстве, это очень заметно.

А вообще открытием сезона в мужском катании я бы назвала , за счет своих программ он очень запомнился.

А про женское катание даже не знаю чего и говорить, там россыпь талантов и открытий международного масштаба. Я бы сказала семь девочек показывали невероятный уровень в этом сезоне. Одно удовольствие было следить за их прокатами», — сказала .