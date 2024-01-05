Наталья Бестемьянова: «Открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин Петр Гуменник Анастасия Мишина Роман Савосин Александр Галлямов Евгений Семененко Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала лучших фигуристов 2023 года.

«В 2023 году меня очень приятно удивили программы Мишиной и Галлямова в парном катании.

В танцах на льду очень здорово выступили Степанова и Букин.

В мужском разряде, однозначно, выделила бы катание Евгения Семененко, особенно его короткую программу. Еще очень нравится, что короткая, что произвольная программы у Петра Гуменника. Мальчики в этом году в целом прибавили в своем мастерстве, это очень заметно.

А вообще открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился.

А про женское катание даже не знаю чего и говорить, там россыпь талантов и открытий международного масштаба. Я бы сказала семь девочек показывали невероятный уровень в этом сезоне. Одно удовольствие было следить за их прокатами», — сказала Бестемьянова

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16 комментариев
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Ответ Дружба11
Открытие сезона -это Дикиджи,который взял первые места на двух этапах ГранПри и единственный откатал и ЧР проги и проги 2-ух этапов без падений с идеальной техникой прыжков,высокие пролетные прыжки-потрясно. Порадовал Роман Савосин-это да и его прорыв на лицо, выразителен и скромен-все достойно. Петро Гуменник на голову выше Семененко -но второй год с ним расправляются,когда то этого парня выставил из группы традиционно из-за фаворитизма Мишин-видимо месть парню продолжается. Петр Гуменник,Дима Алиев и Влад Дикиджи не заслуженно и за счет договорняков засунуты под корявого Семененко.чемпионство Семененко -это коррупционная история, не о спорте.Когда договорняки такие,что наплевать на имидж страны и выставлен Чемпионом фигурист с САМОЙ КОРЯВОЙ и КЛЮЮЩЕЙ техникой прыжка и просто с ужасающими выездами-при выставлении справедливых ГОЕ и отметки недокрутов и неправильных ребер в тройке его было быть не должно.Так что этой профанацией в очередной раз плюнули в честный спорт. Надо отдать должное что в этом году- чемпионы в парах,танцах и женской одиночке были вполне заслуженные,а вот мужская фигурка с корявым чемпионом-действительно позор. Из-за отсутствия координации-Семененко все время себя удерживает на льду-приседанием и клеванием в прыжках и кривым выездом и при прокате корявость и отсутствие равновесия-компенсирует вертолетной техникой,когда он руками крутит как лопастями-каждый раз это выдается за якобы оригинальное хорео соответствующее музыки программы-но вот нюансов-вертолетные движения у него уже несколько лет и никакой оригинальной хорео нет. В общем плюнули в лицо и достойнейшим спортсменам с их тренерами и болельщикам любителям ФК.
Роман Савостин хороший и талантливый парень. Должен попадать в сборную. Очень классные программы. На него хочется смотреть. И действительно жалко Петра, он больше других заслуживает чемпионства. Тройка чьи прокаты хочется смотреть Гуменник, Савосин и Дикиджи
+9
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+7
Открытие сезона -это Дикиджи,который взял первые места на двух этапах ГранПри и единственный откатал и ЧР проги и проги 2-ух этапов без падений с идеальной техникой прыжков,высокие пролетные прыжки-потрясно.
Порадовал Роман Савосин-это да и его прорыв на лицо, выразителен и скромен-все достойно.
Петро Гуменник на голову выше Семененко -но второй год с ним расправляются,когда то этого парня выставил из группы традиционно из-за фаворитизма Мишин-видимо месть парню продолжается.
Петр Гуменник,Дима Алиев и Влад Дикиджи не заслуженно и за счет договорняков засунуты под корявого Семененко.чемпионство Семененко -это коррупционная история, не о спорте.Когда договорняки такие,что наплевать на имидж страны и выставлен Чемпионом фигурист с САМОЙ КОРЯВОЙ и КЛЮЮЩЕЙ техникой прыжка и просто с ужасающими выездами-при выставлении справедливых ГОЕ и отметки недокрутов и неправильных ребер в тройке его было быть не должно.Так что этой профанацией в очередной раз плюнули в честный спорт.
Надо отдать должное что в этом году- чемпионы в парах,танцах и женской одиночке были вполне заслуженные,а вот мужская фигурка с корявым чемпионом-действительно позор.
Из-за отсутствия координации-Семененко все время себя удерживает на льду-приседанием и клеванием в прыжках и кривым выездом и при прокате корявость и отсутствие равновесия-компенсирует вертолетной техникой,когда он руками крутит как лопастями-каждый раз это выдается за якобы оригинальное хорео соответствующее музыки программы-но вот нюансов-вертолетные движения у него уже несколько лет и никакой оригинальной хорео нет.
В общем плюнули в лицо и достойнейшим спортсменам с их тренерами и болельщикам любителям ФК.
+9
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+6
На мой взгляд, открытие сезона - это мужское одиночное. Роман очень понравился, но он больше удивление сезона - насколько он изменился, преобразился, продвинулся вперёд! А открытие сезона, всё-таки, Влад Дикиджи!
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+6
КП Савосина, прыжки Дикиджи, драйв Семененко. Моргнутые галки и кушки Петеньки- явление временно. Как только, и если, допустят до международки, ему его богатство будут ставить и на внутренних стартах. А то больно неудобно получиться.
Мужской турнир на ЧР бы классным (почти) и справедливым по результату.
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Челентано у Савосина действительно получился классный. Лучшая прога сезона)
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Ответ Ольга Смирнова
Роман Савостин хороший и талантливый парень. Должен попадать в сборную. Очень классные программы. На него хочется смотреть. И действительно жалко Петра, он больше других заслуживает чемпионства. Тройка чьи прокаты хочется смотреть Гуменник, Савосин и Дикиджи
Абсолютно верно.Роман очень достойно проявил себя на этапах-на него приятно посмотреть -нет ничего наносного,теплый и откровенный парень,в тоже время скромен и искренен со зрителем.Не гнушится сказать об ошибках и поздравить ИСКРЕННЕ! соперников
Вы правы!!!КЛассный парень.Но еще будут старты-будем его ждать!
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5 января. А вот и Бестемьянова..
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Жаль, что Роман, весь сезон выступавший отлично, провалил ЧР, не вошел в 6-ку сильнейших. А Самсонов че там делает, тянут его как Кагияму в Японии, два галлюциногена((
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Да, Роман и Влад - открытие сезона. Молодцы!
+2
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Меня порадовали Дикиджи, Савосин и Гуменник. И еще возвращение Дани Самсонова. Пары Слюсаренко показывали что-то свежее и интересное (а вот программы Мишиной-Галлямова, про которые говорит Бестемьянова,) ну ничем не удивили. В танцах, конечно же Хавронина-Нарижный. В жо спасибо Петросян за поддержание высокого уровня, Садкова подает большие надежды.
И еще порадовали юниоры - Арсений и Лев, а также Базылюк, Двоеглазова, и Лиза Андреева.
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а я бы назвал Владислава Дикиджи, при всей любви к Савосину. Савосин, к сожалению, не смог сохранить уровень, показанный на этапах Гран-при, на чемпионате России
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Женя С на ЧР откатал КП действительно отлично, очень эмоционально. А Рома С скорее сomeback сезона, а не открытие, Челентано очень его программа.
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почему не Костомарова!?!??!?!!?
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Ответ Дружбе 11 🤷‍♀️
Поддерживаю Вас Пъедестал моей мечты Дикиджи, Гуменник, Савосин. Все три разноплановые, интересные, яркие. Я отдаю должное Жене Семененко, он трудяга, у него интересные программы, но справедливости ради, в этом году он на 1 место никак не накатал.
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Ответ Lavkaspice
Женя С на ЧР откатал КП действительно отлично, очень эмоционально. А Рома С скорее сomeback сезона, а не открытие, Челентано очень его программа.
Какой то слабенький у вас шифр..))
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Ответ Darya-yeNoor
КП Савосина, прыжки Дикиджи, драйв Семененко. Моргнутые галки и кушки Петеньки- явление временно. Как только, и если, допустят до международки, ему его богатство будут ставить и на внутренних стартах. А то больно неудобно получиться. Мужской турнир на ЧР бы классным (почти) и справедливым по результату.
Нашим "Бабенко и компания" не может быть неудобно, тем более больно..))
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