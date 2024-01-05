Наталья Бестемьянова: «Открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился»
Наталья Бестемьянова назвала лучших фигуристов 2023 года.
«В 2023 году меня очень приятно удивили программы Мишиной и Галлямова в парном катании.
В танцах на льду очень здорово выступили Степанова и Букин.
В мужском разряде, однозначно, выделила бы катание Евгения Семененко, особенно его короткую программу. Еще очень нравится, что короткая, что произвольная программы у Петра Гуменника. Мальчики в этом году в целом прибавили в своем мастерстве, это очень заметно.
А вообще открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счет своих программ он очень запомнился.
А про женское катание даже не знаю чего и говорить, там россыпь талантов и открытий международного масштаба. Я бы сказала семь девочек показывали невероятный уровень в этом сезоне. Одно удовольствие было следить за их прокатами», — сказала Бестемьянова.
Порадовал Роман Савосин-это да и его прорыв на лицо, выразителен и скромен-все достойно.
Петро Гуменник на голову выше Семененко -но второй год с ним расправляются,когда то этого парня выставил из группы традиционно из-за фаворитизма Мишин-видимо месть парню продолжается.
Петр Гуменник,Дима Алиев и Влад Дикиджи не заслуженно и за счет договорняков засунуты под корявого Семененко.чемпионство Семененко -это коррупционная история, не о спорте.Когда договорняки такие,что наплевать на имидж страны и выставлен Чемпионом фигурист с САМОЙ КОРЯВОЙ и КЛЮЮЩЕЙ техникой прыжка и просто с ужасающими выездами-при выставлении справедливых ГОЕ и отметки недокрутов и неправильных ребер в тройке его было быть не должно.Так что этой профанацией в очередной раз плюнули в честный спорт.
Надо отдать должное что в этом году- чемпионы в парах,танцах и женской одиночке были вполне заслуженные,а вот мужская фигурка с корявым чемпионом-действительно позор.
Из-за отсутствия координации-Семененко все время себя удерживает на льду-приседанием и клеванием в прыжках и кривым выездом и при прокате корявость и отсутствие равновесия-компенсирует вертолетной техникой,когда он руками крутит как лопастями-каждый раз это выдается за якобы оригинальное хорео соответствующее музыки программы-но вот нюансов-вертолетные движения у него уже несколько лет и никакой оригинальной хорео нет.
В общем плюнули в лицо и достойнейшим спортсменам с их тренерами и болельщикам любителям ФК.
Мужской турнир на ЧР бы классным (почти) и справедливым по результату.
Вы правы!!!КЛассный парень.Но еще будут старты-будем его ждать!
И еще порадовали юниоры - Арсений и Лев, а также Базылюк, Двоеглазова, и Лиза Андреева.
Поддерживаю Вас Пъедестал моей мечты Дикиджи, Гуменник, Савосин. Все три разноплановые, интересные, яркие. Я отдаю должное Жене Семененко, он трудяга, у него интересные программы, но справедливости ради, в этом году он на 1 место никак не накатал.