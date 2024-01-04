Шоу с участием Медведевой, Загитовой и Туктамышевой пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Евгения Медведева Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Стало известно, когда пройдет шоу с участием российских фигуристов в Китае.

Накануне Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева появились в анонсе ледового шоу в Китае.

Фан-группа Медведевой сообщает, что шоу пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля.

На афише также изображены Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший состав участников ожидается в этих ледовых шоу в Китае! Удачи!
+7
-2
+5
Хороший состав будет на шоу в Китае!
Всем удачи!
+7
-2
+5
Ничего себе, совсем скоро! С нетерпением жду
+4
0
+4
Лиза выиграла ЧМ как раз в Китае. Для Лизы и Ани Китай - счастливая страна.
+2
0
+2
Шоу чье?
+1
0
+1
Опять загонят туда толпу китайцев с заводов, которым что ФК, что метание ядра - одна фигня.
+1
0
+1
Хороший состав, всё участники Олимпийских игр!
+3
-3
0
вот они всадники апокалипсиса в хорошем смысле!!!
+1
-1
0
Замечательно, удачи на шоу!
0
0
0
Это будет крутое шоу.
0
0
0
Ответ Veronika spuria
Хороший состав, всё участники Олимпийских игр!
все? риалли?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий