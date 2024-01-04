Шоу с участием Медведевой, Загитовой и Туктамышевой пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля

Стало известно, когда пройдет шоу с участием российских фигуристов в Китае.

Накануне Евгения Медведева, и появились в анонсе ледового шоу в .

Фан-группа Медведевой сообщает, что шоу пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля.

На афише также изображены , и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.