Шоу с участием Медведевой, Загитовой и Туктамышевой пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля
Стало известно, когда пройдет шоу с участием российских фигуристов в Китае.
Накануне Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева появились в анонсе ледового шоу в Китае.
Фан-группа Медведевой сообщает, что шоу пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля.
На афише также изображены Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.
Всем удачи!