Радионова о Губановой: «Одно дело выстрелить, а другое – показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится»
Елена Радионова высказалась о перспективах Губановой на чемпионате Европы-2024.
Фигуристка Анастасия Губанова выступает за Грузию. В прошлом году она выиграла Евро.
– В прошлом году она стала чемпионкой Европы, но одно дело выстрелить, а другое – показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится в этом сезоне, но пока прошлый складывался удачнее.
– Недавно ей сделали предложение. Как это может повлиять на выступление?
– Это очень индивидуально, но если будет моральный подъем – это поможет ей, – сказала призер ЧМ-2015 в женском одиночном катании.
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