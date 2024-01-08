Радионова о Губановой: «Одно дело выстрелить, а другое – показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится»

Елена Радионова высказалась о перспективах Губановой на чемпионате Европы-2024.

Фигуристка Анастасия Губанова выступает за Грузию. В прошлом году она выиграла Евро.

– В прошлом году она стала чемпионкой Европы, но одно дело выстрелить, а другое – показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится в этом сезоне, но пока прошлый складывался удачнее.

– Недавно ей сделали предложение. Как это может повлиять на выступление?

– Это очень индивидуально, но если будет моральный подъем – это поможет ей, – сказала призер ЧМ-2015 в женском одиночном катании.

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?