Радионова о Губановой: «Одно дело выстрелить, а другое – показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Елена Радионова Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о перспективах Губановой на чемпионате Европы-2024.

Фигуристка Анастасия Губанова выступает за Грузию. В прошлом году она выиграла Евро. 

– В прошлом году она стала чемпионкой Европы, но одно дело выстрелить, а другое – показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится в этом сезоне, но пока прошлый складывался удачнее.

– Недавно ей сделали предложение. Как это может повлиять на выступление?

– Это очень индивидуально, но если будет моральный подъем – это поможет ей, – сказала призер ЧМ-2015 в женском одиночном катании. 

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?

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9 комментариев
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Что самое интересное,Настя не выстрелила в прошлом сезоне,просто другие наваляли сильно
+7
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+7
Ответ Жизненная
Сколько сезонов во взрослых показывала высокий уровень сама Е.Радионова?
Руки прочь от Лены, она добра и адекватна в отличие от многих.
Леночка, ничего она не покажет, разве что опять ругнется и попытается убежать из кика...
+3
-1
+2
Никак не справится. Халявы не будет.
+2
-1
+1
Сколько сезонов во взрослых показывала высокий уровень сама Е.Радионова?
+3
-3
0
Случайная чемпионка
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Ответ Призрачный триксель
Что самое интересное,Настя не выстрелила в прошлом сезоне,просто другие наваляли сильно
Возможно и в этом ей надо не навалять больше чем остальные
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Ответ asusp527
Руки прочь от Лены, она добра и адекватна в отличие от многих. Леночка, ничего она не покажет, разве что опять ругнется и попытается убежать из кика...
Жена футболиста не может быть адекватной по определению.
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Ответ Жизненная
Сколько сезонов во взрослых показывала высокий уровень сама Е.Радионова?
Кстати, решила освежить память после вашего вопроса, залезла в Вики, потому что помню, что Лена была бронзовым призёром ЧМ, и очень удивилась, вспомнив, с какой суммой баллов. 191.47. Лиза, выигравшая тот чемпионат, набрала 210.36. А уже в следующем году, 7 участниц пробили отметку в 190 баллов, а сама Лена осталась шестой, набрав 209.81.
Невероятная инфляция баллов началась именно тогда, в тот период
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