«Завтра передам Алене». Дизайнер Куклычева купила для Косторной блокнот «Как управлять рабами. Мои достижения»

Куклычева собирается подарить Косторной блокнот с надписью «Как управлять рабами».

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Купила для Алены Косторной. Завтра передам», – написала дизайнер в сторис, показав блокнот с надписью «Как управлять рабами. Мои достижения» на обложке.

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