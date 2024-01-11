«Завтра передам Алене». Дизайнер Куклычева купила для Косторной блокнот «Как управлять рабами. Мои достижения»
Куклычева собирается подарить Косторной блокнот с надписью «Как управлять рабами».
Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.
Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.
«Купила для Алены Косторной. Завтра передам», – написала дизайнер в сторис, показав блокнот с надписью «Как управлять рабами. Мои достижения» на обложке.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
Решила таки доказать что она ля не такая. 😄
И пост с отметкой в инсте
Автор: Марк Сидоний Фалкс.
Цепочка событий - не случайных, но не связанных между собой, - побудила римского патриция по имени Марк Сидоний Фалкс составить это пособие-наставление античного топ-менеджера. Во все века (а от времен, описываемых в книге, нас отделяет более двух тысячелетий) главное в искусстве управления - управление людьми. Труд Фалкса посвящен именно этому, и мудрость римлянина очень полезна нам, хоть отношения большинства работников с большинством работодателей и претерпели существенные изменения. Современному руководителю вряд ли будет полезно знание о том, где в столице Италии купить сотрудников-евнухов и как при найме отличить соискателя, которого долго морили голодом, от сытого и здорового, попавшего в плен после поражения в битве. Каждое слово, каждая деталь в повествовании автора (от лица римлянина Фалкса книгу записал известный британский историк Джерри Тонер) выверены по десяткам исторических источников - от Аристотеля до Катона.
Все уроки от Марка Сидония Фалкса важны и актуальны сегодня. Например: "…жизнь раба - это не только тяжкий труд до седьмого пота. В ней должно быть время для отдыха и нехитрых развлечений. Это разумно при условии, что рабы прилично себя ведут и выполняют свою нелегкую работу. Ведь довольный раб будет в дальнейшем хорошо работать, и наоборот: рабы, погрязшие в нищете, измученные невзгодами и страданиями, совершенно не склонны к трудовому энтузиазму, всегда пытаются увильнуть и отвертеться от любого задания".
Книга "Как управлять рабами" предназначена руководителям коммерческих организаций различной юридической формы и государственных унитарных предприятий; студентам и преподавателям высших и специальных учебных заведений; администраторам государственных и некоммерческих организаций; офицерам всех родов войск, а также любителям истории Древнего Рима и ценителям мудрых советов, изложенных в прекрасном переводе на русский язык.
Джерри Тонер, д-р наук, профессор, руководитель исследований по античной филологии в Кембриджском университете, преподаватель факультета античной литературы. Его научная деятельность посвящена истории и культуре общества Древнего Рима. В настоящее время работает над рядом проектов, исследующих общественные отношения низших слоев римского населения. Совместно с Мэри Бирд ведет курс "Массовая культура в Римской империи". После защиты докторской диссертации по античной литературе в Кембриджском университете Тонер в течении 10 лет был инвестиционным менеджером в лондонском фонде фондов и управлял активами на 15 миллиардов долларов. Свой опыт в бизнесе Джерри Тонер использует, курируя учебу студентов программ MBA и EMBA, а также возглавляет Комитет по инвестиционной стратегии.
Книги
зарубежная деловая литература
Джерри Тонер
📚 Как управлять рабами
https://www.litres.ru/book/dzherri-toner/kak-upravlyat-rabami-11837505/