«Завтра передам Алене». Дизайнер Куклычева купила для Косторной блокнот «Как управлять рабами. Мои достижения»

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Куклычева собирается подарить Косторной блокнот с надписью «Как управлять рабами».

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Купила для Алены Косторной. Завтра передам», – написала дизайнер в сторис, показав блокнот с надписью «Как управлять рабами. Мои достижения» на обложке. 

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

 

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куклычева не знает как остановиться.
Решила таки доказать что она ля не такая. 😄
+12
0
+12
Достала она уже. Все молчат, а она до сих пор по 10 сторис каждый день записывает
+14
-4
+10
А себе она купила блокнот «Как быть paбoм. Мои достижения»?
+8
0
+8
Так это у Куклычёвой бесплатно работали. Может себе оставит, вот у женщины время девать некуда.
+8
-1
+7
Ответ Мороженко
Достала она уже. Все молчат, а она до сих пор по 10 сторис каждый день записывает
Так у нее теперь заказов нет,приходится письмом зарабатывать
+10
-3
+7
Тот случай, когда хайп стал дороже репутации
+7
-1
+6
Вот они детский сад устроили...
+7
-2
+5
15 минут скандальной славы уже прошли, а она все никак не уймется. И ладно, если бы в ее действиях было что-то остроумное и интересное
+7
-3
+4
Но потом потребует денег за него
И пост с отметкой в инсте
+7
-3
+4
И слушает Бритни Спирс "Я рабыня для тебя" (левый верх). Тяжёлый случай.
+3
0
+3
Как сделать чтобы отпустило пожалуйста © ))
+2
0
+2
Ответ Puhpuh
Чуваки из спорца, это не блокнот, это реальная очень известная книга. Погуглите, не позорьтесь!!! 😁 Книги зарубежная деловая литература Джерри Тонер 📚 Как управлять рабами https://www.litres.ru/book/dzherri-toner/kak-upravlyat-rabami-11837505/
книга тоже есть, а это именно блокнот, там в сторис потом хорошо видно
+2
0
+2
пришлите к ней кто-нибудь доктора...
+2
0
+2
Хватит отвлекать от чемпионата Европы,надоели бабские склоки
+6
-5
+1
Вроде взрослый человек, а такой ерундой занимается)
+3
-2
+1
Напоминает книжку "как управлять миром, не привлекая внимания санитаров" )))
+1
0
+1
Ответ Puhpuh
Ха, а я читал эту книжку. Довольно занятная! она входит в список полезных книг к прочтению. Так что бери АлЁна, книга хоть и халявная, но неплохая! 😁 Куклачева ее очевидно сама не читала, выбрала по названию. Иначе поняла бы как глупо выглядит.
Имя поменяй на "АлЁна".
+1
0
+1
Ответ Александр
пришлите к ней кто-нибудь доктора...
Наверно, не получится. Там теперь даже вход в ателье только за пост. Причём сразу.
0
0
0
Ответ ЛисаАлиса78
Как по мне, это хорошая ответка пакету)
Признать себя рабыней и признаться в неумении вести деловые переговоры? Пакет даже помягче будет..)))
0
0
0
Ответ ЛисаАлиса78
Как по мне, это хорошая ответка пакету)
А сторис записала, если вдруг Косторную не найдёт и униженная домой вернётся?
0
0
0
Ответ КВАД
Имя поменяй на "АлЁна".
Оговорка по-Фрейду, Алине эта книга явно намного нужнее. Для общего развития. 😁
+2
-2
0
Очень глупо и совсем не смешно.
0
0
0
Как управлять рабами.
Автор: Марк Сидоний Фалкс.

Цепочка событий - не случайных, но не связанных между собой, - побудила римского патриция по имени Марк Сидоний Фалкс составить это пособие-наставление античного топ-менеджера. Во все века (а от времен, описываемых в книге, нас отделяет более двух тысячелетий) главное в искусстве управления - управление людьми. Труд Фалкса посвящен именно этому, и мудрость римлянина очень полезна нам, хоть отношения большинства работников с большинством работодателей и претерпели существенные изменения. Современному руководителю вряд ли будет полезно знание о том, где в столице Италии купить сотрудников-евнухов и как при найме отличить соискателя, которого долго морили голодом, от сытого и здорового, попавшего в плен после поражения в битве. Каждое слово, каждая деталь в повествовании автора (от лица римлянина Фалкса книгу записал известный британский историк Джерри Тонер) выверены по десяткам исторических источников - от Аристотеля до Катона.

Все уроки от Марка Сидония Фалкса важны и актуальны сегодня. Например: "…жизнь раба - это не только тяжкий труд до седьмого пота. В ней должно быть время для отдыха и нехитрых развлечений. Это разумно при условии, что рабы прилично себя ведут и выполняют свою нелегкую работу. Ведь довольный раб будет в дальнейшем хорошо работать, и наоборот: рабы, погрязшие в нищете, измученные невзгодами и страданиями, совершенно не склонны к трудовому энтузиазму, всегда пытаются увильнуть и отвертеться от любого задания".

Книга "Как управлять рабами" предназначена руководителям коммерческих организаций различной юридической формы и государственных унитарных предприятий; студентам и преподавателям высших и специальных учебных заведений; администраторам государственных и некоммерческих организаций; офицерам всех родов войск, а также любителям истории Древнего Рима и ценителям мудрых советов, изложенных в прекрасном переводе на русский язык.

Джерри Тонер, д-р наук, профессор, руководитель исследований по античной филологии в Кембриджском университете, преподаватель факультета античной литературы. Его научная деятельность посвящена истории и культуре общества Древнего Рима. В настоящее время работает над рядом проектов, исследующих общественные отношения низших слоев римского населения. Совместно с Мэри Бирд ведет курс "Массовая культура в Римской империи". После защиты докторской диссертации по античной литературе в Кембриджском университете Тонер в течении 10 лет был инвестиционным менеджером в лондонском фонде фондов и управлял активами на 15 миллиардов долларов. Свой опыт в бизнесе Джерри Тонер использует, курируя учебу студентов программ MBA и EMBA, а также возглавляет Комитет по инвестиционной стратегии.
0
0
0
Как по мне, это хорошая ответка пакету)
+4
-4
0
Фейспалмище какое, неужели не уймется?
+2
-2
0
Она когда-нибудь уймётся?
+1
-1
0
Чуваки из спорца, это не блокнот, это реальная очень известная книга. Погуглите, не позорьтесь!!! 😁

Книги
зарубежная деловая литература
Джерри Тонер
📚 Как управлять рабами
https://www.litres.ru/book/dzherri-toner/kak-upravlyat-rabami-11837505/
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий