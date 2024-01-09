Дмитрий Губерниев: «В последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы»
Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в фигурном катании.
«Мне кажется, что в последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», – сказал Губерниев.
Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.
Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
Подобные скандалы меня не задевают.
Это не футбол и не теннис, где матчи каждый божий день.
Вот и обсуждают большей частью "околофигурное катание".