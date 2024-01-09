Дмитрий Губерниев: «В последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы»

Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в фигурном катании.

«Мне кажется, что в последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», – сказал .

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки