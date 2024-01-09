Дмитрий Губерниев: «В последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о скандалах в фигурном катании.

«Мне кажется, что в последнее время мы в фигурном катании следим только за тем, кто кому не заплатил или не предоставил костюмы и платья для выступлений, поэтому хочется нашим спортсменам пожелать поплотнее работать с юристами», – сказал Губерниев.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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16 комментариев
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решил урвать свой лучик славы на животрепещущей теме) но опоздал, вот на три дня раньше тут была бы жаркая ветка
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Потому что Спортс допустил до работы не спортивных журналистов, а желтую прессу... Если бы не публиковали весь этот бред, никто бы и не знал. У нас столько прекрасных и действующих фигуристов, и завершивших карьеру. А на спортсе только грязное белье трясут.
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Если бы не было в фигурке скандала, Губерниеву и говорить-то не о чем.....(
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Ответ Сырок с кокосом
решил урвать свой лучик славы на животрепещущей теме) но опоздал, вот на три дня раньше тут была бы жаркая ветка
Еще не вечер...
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Губерниев в теме
+3
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На самом деле он прав - у нас тут свои жоские интриги, расследования
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Если в его понимании "последнее время" - это последние 2 недели (при чем праздничные!), потому что Чемпионат России был всего-то в конце декабря.
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Я вот смотрю на Катание и не особо замечаю скандалов.⛸️❤️
Подобные скандалы меня не задевают.
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Если Губерниев не будет следить за ФК совсем, то оно ничего не потеряет.
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Потому что у фигуристов соревнований за сезон очень мало.
Это не футбол и не теннис, где матчи каждый божий день.
Вот и обсуждают большей частью "околофигурное катание".
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Что-то Куклычевой не слышно, заплатили ей или нет? Что известно сегодня?
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Скажите мальчику, что завтра ЧЕ по ФК начинается. Пусть посмотрит и отдохнёт от скандалов, которые он так любит и которые не редко сам инициирует.
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Каждый сам выбирает, за чем и за кем следить. Кто-то смотрит Кубок Москвы, кто-то будет смотреть Чемпионат Европы, ну а кто-то обратил внимание только на скандал с костюмами, а всё остальное проигнорировал.
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А мы следим за соревнованиями. Кому что интересно, тот за тем и следит.
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