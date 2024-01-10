Куница о претензиях Куклычевой: «Все уже закончено и решено. Спасибо мы ей говорили. В дальнейшем не планируем сотрудничать с этим дизайнером»
Фигурист Георгий Куница прокомментировал претензии дизайнера Алены Куклычевой.
Куница выступает в паре с Аленой Косторной.
Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.
Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.
«Все уже закончено и решено. Спасибо мы ей, конечно же, говорили. В дальнейшем не планируем сотрудничать с этим дизайнером», – сказал Куница.
И речь не только о дизайнерах! Косторная забыла, что ей уже пришлось приносить публичные извинения за свои слова???
Что бы ты сказал, если бы твою мать так обманула парочка заказчиков?
Это от вас, как от чумных, скоро шарахаться будут.
Две малолетки с гонором и понтами.
тому полкаблука петушиных перьев...