Куница о претензиях Куклычевой: «Все уже закончено и решено. Спасибо мы ей говорили. В дальнейшем не планируем сотрудничать с этим дизайнером»

Фигурист Георгий Куница прокомментировал претензии дизайнера Алены Куклычевой.

Куница выступает в паре с Аленой Косторной.

Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Все уже закончено и решено. Спасибо мы ей, конечно же, говорили. В дальнейшем не планируем сотрудничать с этим дизайнером», – сказал Куница.