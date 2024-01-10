Куница о претензиях Куклычевой: «Все уже закончено и решено. Спасибо мы ей говорили. В дальнейшем не планируем сотрудничать с этим дизайнером»

Теги сборная России пары Георгий Куница стиль Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Фигурист Георгий Куница прокомментировал претензии дизайнера Алены Куклычевой.

Куница выступает в паре с Аленой Косторной.

Ранее Куклычева прекратила сотрудничество с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Все уже закончено и решено. Спасибо мы ей, конечно же, говорили. В дальнейшем не планируем сотрудничать с этим дизайнером», – сказал Куница.

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43 комментария
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Ля ты куница...
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Гоша! Не позорься! Это с вашей парой не желают работать специалисты, которые ценят свой труд, а совсем не наоборот!
И речь не только о дизайнерах! Косторная забыла, что ей уже пришлось приносить публичные извинения за свои слова???
Что бы ты сказал, если бы твою мать так обманула парочка заказчиков?
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Надеюсь, Рябенко вас не возьмёт.
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Теперь только так: утром деньги - вечером стулья
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"... И пакет с крысой дарили. Лично я"
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Подпортили себе репутацию ребятки.
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Зато к вам видно очередь.
Это от вас, как от чумных, скоро шарахаться будут.
Две малолетки с гонором и понтами.
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Другие дизайнеры 7 раз отмеряют, чем один раз с вами связываться.
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И спасибо мы ей передали, в пакете, на котором поблагодарили....
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Ответ ЛисаАлиса78
"... И пакет с крысой дарили. Лично я"
Надеюсь себе Куница пакетик тоже купил.Вдруг от Косторной срочно сбегать придется
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-3
+11
Ответ Olga.t
Почему не возьмёт? Это её работа, с Алёной она знакома. Обе стороны правильно пропишут условия сотрудничества, заключат договор и всё будет хорошо.
Вряд ли Рябенко согласится сшить за рекламу в сторис
+10
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Ответ Olga.t
В той истории костюмы должна оплачивать федерация Москвы.
Только очень интересно, за какие такие заслуги-выслуги они в сборной Москвы оказались? Ведь есть пары и получше их.
+7
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+7
Ответ Kareglazaya
Если пропишет в договоре все возможные варианты развития событий и неустойку за несоблюдение договоренностей, то можно и взять))
Не возьмет. Они ее и не потянут))) Такого уровня дизайнер уже имеет возможность выбирать.
+7
-1
+6
Надо Косторной и Кунице тоже не платить призовые, а просто говорить им спасибо)
+7
-2
+5
В этой истории нет положительных героев, не надо однозначно принимать одну сторону и гнобить другую. Надеюсь, все сделают для себя выводы.
+11
-6
+5
А Куклычева пишет, что денег так и не получила! Кому верить?
+7
-2
+5
Ну, хоть "спасибо" не пожалели, и то хорошо
+9
-4
+5
Даже ЧЕ не может вытеснить швейную драму из инфополе.
+5
-1
+4
Ответ Olga.t
Почему не возьмёт? Это её работа, с Алёной она знакома. Обе стороны правильно пропишут условия сотрудничества, заключат договор и всё будет хорошо.
Главное, чтобы деньги были оплачивать.....
+6
-2
+4
Так и с вами не захотят сотрудничать
+3
0
+3
Ответ Olga.t
Почему не возьмёт? Это её работа, с Алёной она знакома. Обе стороны правильно пропишут условия сотрудничества, заключат договор и всё будет хорошо.
и предоплата 100%..
+4
-1
+3
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
да уж конечно. особенности Косторной давно ни для кого секретом не являются, просто еще один факт в копилочку репутации
+2
0
+2
Ответ Oleandra
Надеюсь, Рябенко вас не возьмёт.
Если пропишет в договоре все возможные варианты развития событий и неустойку за несоблюдение договоренностей, то можно и взять))
+5
-3
+2
Ответ Olga.t
В той истории костюмы должна оплачивать федерация Москвы.
Я о будущем их сотрудничестве с дизайнерами
+2
0
+2
Ответ Железная Леди
Думаю, наоборот. Ребята наученные горьким опытом, научаться выбирать порядочных людей. а эта швея оказалась уже без постоянных заказчиков и без рекламы, о которой мечтала. ребята без костюмов не окажутся .
а у них-то че опыт горький? Тяжело быть на заказ обшитым абсолютно на халяву?
+2
0
+2
Ничего еще не закончилось, а только начинается! Ждем новый пост от Куклычевой!
+5
-3
+2
Ответ RusVector
А Куклычева пишет, что денег так и не получила! Кому верить?
Так деньги Федерация должна заплатить
+5
-3
+2
Ответ missis-Zima
Все фанаты Тутберидзе на месте?) а то без вас обсуждение не полноценное.
Я пришел, теперь вроде бы все на месте!
+2
0
+2
жыл каблук по каблуковски, кто его перекаблукует,
тому полкаблука петушиных перьев...
+1
0
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Ответ Мария Тихонова
Даже ЧЕ не может вытеснить швейную драму из инфополе.
На че нет русских... а, эти местные
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