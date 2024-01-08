Татьяна Мишина: «Будем обязательно следить за чемпионатом Европы. Там выступит Мемола, который у нас периодически тренируется»

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Татьяна Мишина заявила, что вместе с Алексеем Мишиным будет следить за Евро.

«Будем обязательно следить за чемпионатом Европы. Мы всегда смотрим, нам интересно. Важно знать, как катаются остальные, какой уровень.

Конкретно у нас вызывает интерес мужское одиночное катание, потому что там будет выступать спортсмен, который у нас периодически тренируется. Это Николай Мемола, выступающий за Италию.

Мужское одиночное катание будет представлено сильно на чемпионате Европы. В первую очередь обращают на себя внимание французы. Это наиболее сильный вид программы, который нам интересно посмотреть», – сказала тренер. 

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец

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