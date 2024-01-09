Маттео Риццо сменил музыку для короткой программы. Он будет выступать под The Irrepressibles – Two Men in Love

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Маттео Риццо Фигурное катание

Маттео Риццо представит на чемпионате Европы новую короткую программу.

Об этом сообщает Golden Skate. Ранее итальянский фигурист выступал под Derniere Danse певицы Индилы.

Новая программа Риццо поставлена под Two Men in Love группы The Irrepressibles. Под эту музыку фигурист выступал в олимпийском сезоне с произвольной программой. 

5 комментариев
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А если это не поможет, к ЧМ он перекрасится в негра
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Влюблённых мужчин на ЧЕ становится больше)
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Ответ Юркин Клоп
Я не понял, он играет за другую команду что ли, что это за песни у него такие антискрепные?
Скрепы дело такое

Не удивлюсь, если скоро Тюмень переименуют , уж больно на латинице не так скрепно написание выглядит
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