Маттео Риццо сменил музыку для короткой программы. Он будет выступать под The Irrepressibles – Two Men in Love

Маттео Риццо представит на чемпионате Европы новую короткую программу.

Об этом сообщает Golden Skate. Ранее итальянский фигурист выступал под Derniere Danse певицы Индилы.

Новая программа Риццо поставлена под Two Men in Love группы The Irrepressibles. Под эту музыку фигурист выступал в олимпийском сезоне с произвольной программой.