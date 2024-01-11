Лукас Бричги: «Рад, что смог показать, на что способен. Давление немного возросло – особенно из-за моих ожиданий от самого себя»

Лукас Бричги заявил, что доволен своим выступлением в короткой программе.

Бричги занял в короткой программе на чемпионате Европы второе место с 91,17 баллами.

«Я рад, что так хорошо выступил на большой арене и смог показать, на что способен.

Тренировки были неплохими, это помогло мне обрести уверенность – тело знает, что нужно делать.

Да, давление немного возросло – особенно из-за моих ожиданий от самого себя», – сказал швейцарский фигурист после проката.

Чемпионат Европы-2024. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Бричги – 2-й, Александр Селевко – 3-й, Эгадзе – 10-й, Аймо – 31-й