Лукас Бричги: «Рад, что смог показать, на что способен. Давление немного возросло – особенно из-за моих ожиданий от самого себя»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Швейцарии мужское катание Лукас Бричги Фигурное катание

Лукас Бричги заявил, что доволен своим выступлением в короткой программе.

Бричги занял в короткой программе на чемпионате Европы второе место с 91,17 баллами. 

«Я рад, что так хорошо выступил на большой арене и смог показать, на что способен.

Тренировки были неплохими, это помогло мне обрести уверенность – тело знает, что нужно делать. 

Да, давление немного возросло – особенно из-за моих ожиданий от самого себя», – сказал швейцарский фигурист после проката. 

Чемпионат Европы-2024. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Бричги – 2-й, Александр Селевко – 3-й, Эгадзе – 10-й, Аймо – 31-й

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5 комментариев
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Лукас сегодня должен быть 1м
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Надо учить еще квад, а так Лукас топчется на месте. Но молодец, что стабильно катает свой контент, и катает с драйвом.
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Конечно, драйвово, но надо много работать над компонентностью.
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Какой же он классный)
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Лукасу нравится кататься, и это важно. Еще работы много.
А так, hüt isch es super gsi)
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