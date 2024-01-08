Бричги пропустил тренировку перед чемпионатом Европы из-за потери багажа с коньками

Теги происшествия сборная Швейцарии мужское катание Лукас Бричги Фигурное катание

Швейцарский фигурист пропустил тренировку на ЧЕ из-за потери багажа с коньками.

Как сообщает Golden Skate, накануне экипировку не доставили Лукасу Бричги. Позже местонахождение багажа было установлено, и спортсмен рассчитывает получить его в срок.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

В нынешнем сезоне Бричги взял бронзу на этапе Гран-при в Японии.

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5 комментариев
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Пока спортс постил новость, коньки уже нашлись :)
https://twitter.com/goldenskate/status/1744279922963632284
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потеря багажа с инвентарем - самый страшный сон любого фигуриста. Пусть всё разрешится благополучно!
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Ужас какой. Крепких нервов спортсмену.
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Пусть на этом все неприятности Лукаса и закончатся. Удачного и успешного выступления на ЧЕ !
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Ответ Mikhail Lopatin
Пока спортс постил новость, коньки уже нашлись :) https://twitter.com/goldenskate/status/1744279922963632284
Но тренировку он пропустил и нервы попортил.
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