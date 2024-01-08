Бричги пропустил тренировку перед чемпионатом Европы из-за потери багажа с коньками
Швейцарский фигурист пропустил тренировку на ЧЕ из-за потери багажа с коньками.
Как сообщает Golden Skate, накануне экипировку не доставили Лукасу Бричги. Позже местонахождение багажа было установлено, и спортсмен рассчитывает получить его в срок.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 14 января в литовском Каунасе.
В нынешнем сезоне Бричги взял бронзу на этапе Гран-при в Японии.
https://twitter.com/goldenskate/status/1744279922963632284