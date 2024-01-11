Адам Сяо Хим Фа: «Сегодня было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе на ЧЕ.

Французский фигурист получил за прокат 94,13 балла, что позволило ему занять первое место. 

«Это было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе.

Сегодня кататься было весело. Я старался не думать о давлении и просто наслаждаться соревнованиями. Благодаря Финалу Гран-при я многому научился. 

Несмотря на то, что четверной лутц не получался хорошо на тренировке, я не собирался менять его. Обычно этот прыжок я могу сделать даже тогда, когда очень устаю», – сказал Сяо Хим Фа.

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9 комментариев
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Он будто на этапах в начале сезона себя израсходовал и теперь у него не получается силы собрать
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Адам единственный, кто справился с двумя квадами без падений. Но конечно, его поддержали судьи, не стали придираться.
То ли уверенности не хватает, то ли форму не получается весь сезон держать. История повторяется с прошлым сезоном, но в этом, конечно, выстрелил ещё круче
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Давайте назовём вещи своими именами.
Адам - хороший фигурист, но пока нестабильный.
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Удачи завтра в ПП.
Сегодня было лучше, чем в ФГП. Но пересматриваю я всё-таки Францию
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Эх, Даня Грассль, закопал себя с пропуском допинг тестов. А так мог бы и бороться за золото. Может, если б не эта глупая история, воскрес бы ментально в этом сезоне, да с помощью ТШТ чего и вышло бы.
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Надо чисто катать и забирать свое. Больше там смотреть особо не на кого...
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Ответ Мороженко
Адам единственный, кто справился с двумя квадами без падений. Но конечно, его поддержали судьи, не стали придираться. То ли уверенности не хватает, то ли форму не получается весь сезон держать. История повторяется с прошлым сезоном, но в этом, конечно, выстрелил ещё круче
Загнал себя двумя этапами гран-при подряд
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Давай зайчик, борись, ты можешь.
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Хочется пожелать чистого проката,как тогда,когда Малинина обошел
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