Адам Сяо Хим Фа: «Сегодня было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе»

Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе на ЧЕ.

Французский фигурист получил за прокат 94,13 балла, что позволило ему занять первое место.

«Это было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе.

Сегодня кататься было весело. Я старался не думать о давлении и просто наслаждаться соревнованиями. Благодаря Финалу Гран-при я многому научился.

Несмотря на то, что четверной лутц не получался хорошо на тренировке, я не собирался менять его. Обычно этот прыжок я могу сделать даже тогда, когда очень устаю», – сказал Сяо Хим Фа.