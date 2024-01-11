Адам Сяо Хим Фа: «Сегодня было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе»
Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе на ЧЕ.
Французский фигурист получил за прокат 94,13 балла, что позволило ему занять первое место.
«Это было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе.
Сегодня кататься было весело. Я старался не думать о давлении и просто наслаждаться соревнованиями. Благодаря Финалу Гран-при я многому научился.
Несмотря на то, что четверной лутц не получался хорошо на тренировке, я не собирался менять его. Обычно этот прыжок я могу сделать даже тогда, когда очень устаю», – сказал Сяо Хим Фа.
То ли уверенности не хватает, то ли форму не получается весь сезон держать. История повторяется с прошлым сезоном, но в этом, конечно, выстрелил ещё круче
Адам - хороший фигурист, но пока нестабильный.
Сегодня было лучше, чем в ФГП. Но пересматриваю я всё-таки Францию