Куклычева о Косторной и блогере Родиной: «Не с той Алена связалась. Лучше бы сделала рекламу дизайнерам, создавшим для нее не одно платье бесплатно»
Дизайнер Алена Куклычева отреагировала на слова Косторной блогеру Елене Родиной.
Ранее Родина опубликовала видео, в котором Косторная говорит по поводу конфликта с дизайнером: «Мне очень приятно, что столько людей переживали. Это было очень стрессовое время для нас».
«Не с той Алена связалась. Лучше бы она сделала рекламу дизайнерам, которые для нее создали не одно платье бесплатно!
Не мне, повторю, обещала Алена рекламу. Дизайнерам, работающим над последними образами Косторной.
А она рекламирует ту, которая ее погубила окончательно. Мне жаль, что так получилось. А надо было просто выполнить перед дизайнерами обязательства.
Пост за платье! И, скорей всего, эти платья оставили бы ей. Их никуда не деть. Их никто не купит. Только в музей», – написала Куклычева в сторис.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
Лучше в драку не встревай"
(Ханума)
Единственный персонаж, который себя погубил во всей этой истории - это сама же Куклычева. Сомневаюсь, что после такого у неё появятся новые серьёзные клиенты из топовых фигуристов
И именно поэтому трясла с срочным возвратом.Нда)
Сплелись уже в один змеиный клубок...сейчас ЕРодина ответит, дизайнерка огрызнется и что-нибудь ещё вытащит из пакета, и веселье продолжится))
Но вообще с головой у дамы явно беда, судя по её истеричным экзальтированным постам и вечной путанице в показаниях.
Косторная, конечно, тоже не подарок из под ёлки, но психически вроде здорова, а вот второй Алёне помощь хотя бы психотерапевта явно не помешала бы. Если не психиатра
Но похоже, что Куклычёва уже просто не может остановиться.