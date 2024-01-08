Куклычева о Косторной и блогере Родиной: «Не с той Алена связалась. Лучше бы сделала рекламу дизайнерам, создавшим для нее не одно платье бесплатно»

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева отреагировала на слова Косторной блогеру Елене Родиной.

Ранее Родина опубликовала видео, в котором Косторная говорит по поводу конфликта с дизайнером: «Мне очень приятно, что столько людей переживали. Это было очень стрессовое время для нас».

«Не с той Алена связалась. Лучше бы она сделала рекламу дизайнерам, которые для нее создали не одно платье бесплатно! 

Не мне, повторю, обещала Алена рекламу. Дизайнерам, работающим над последними образами Косторной.

А она рекламирует ту, которая ее погубила окончательно. Мне жаль, что так получилось. А надо было просто выполнить перед дизайнерами обязательства. 

Пост за платье! И, скорей всего, эти платья оставили бы ей. Их никуда не деть. Их никто не купит. Только в музей», – написала Куклычева в сторис. 

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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53 комментария
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Решил глянуть кто такая Родина и возникала такая брезгливость. Давно не видел такую мерзкую женщину. Зачем я это увидел?!
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Теперь выясняется, что и платья бы оставили Косторной, всего лишь за пост. Видимо, и с Косторной были такие договорённости: сегодня одно, а завтра другое.
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Девушки, уймите вашу мать! (с)
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+20
"Если женщины дерутся,
Лучше в драку не встревай"
(Ханума)
+21
-2
+19
Косторная не с тем блогером связалась..., хотя как по мне рыбак рыбака видит издалека. И они нашли друг друга. Как и дизайнер Куклычёва не той фигуристке доверилась, чтобы рекламировать свои костюмы. Сделают выводы и послужит это уроком на будущее время покажет. Но пока только публичная пикировка и только.
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-8
+16
Ну ведь такой хороший день был...
+19
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+15
Ну, после зашквара с ЕРодиной я считаю Куклычевой можно набрасывать на Косторную до конца жизни, потому что от такого позора не отмыться никогда
+34
-20
+14
На колу мочало, начинай сначала..
+15
-2
+13
Ответ Кристина Медер
Ну, после зашквара с ЕРодиной я считаю Куклычевой можно набрасывать на Косторную до конца жизни, потому что от такого позора не отмыться никогда
А в чем был зашквар? Загитова, в свое время, дорогие подарки от нее принимала, совместные фото делала, что-то тогда никто не вопил о зашкваре и о том, что ей теперь от этого никогда не отмыться. Авер с Жулиным вообще Родиной интервью на два часа давали. Но зашквар только у Косторной случился.
+18
-5
+13
Горшочек не вари...
+13
-3
+10
Ответ Наталья Трофимова
Девушки, уймите вашу мать! (с)
Человек пишет на своей странице, что хочет, не её проблемы, что все сюда тащат. Можно не читать, если что-то не нравится
+21
-11
+10
Ответ Октябрина Шанаева
Ну ведь такой хороший день был...
Не, ну стабильность хоть в чем-то должна быть в нашем безумном, безумном, безумном мире...
+13
-3
+10
Ответ Мэй Касахара
А мне нравится Куклычева: активная, деятельная, упорная - именно такого человека не хватает в биографии Лены Родиной) и если уж дойдёт до суда, то народная поддержка точно будет на стороне правильной Алены)
Родину, конечно, прижучить давно пора, удивительно, что вообще любому позволяется нести в общественное пространство всю ту субстанцию, что у него в голове, безнаказанно. Человек такое в открытую говорит, к такому призывает, и как с гуся вода.
+11
-1
+10
Баба явно чокнулась.
+11
-1
+10
"А она рекламирует ту, которая ее погубила окончательно."
Единственный персонаж, который себя погубил во всей этой истории - это сама же Куклычева. Сомневаюсь, что после такого у неё появятся новые серьёзные клиенты из топовых фигуристов
+23
-13
+10
Ответ RusVector
Праздники же закончились, сегодня рабочий день, почему федра молчит? Вон, даже эксперты ее сегодня работают, на звонки отвечают, а по поводу этого тишина...
Рабочий день завтра
+9
0
+9
Никому не нужны, но именно поэтому она продавала платья Косторной после шоу за несколько тысяч долларов
+15
-7
+8
Ответ k4rmazin2007
"А она рекламирует ту, которая ее погубила окончательно." Единственный персонаж, который себя погубил во всей этой истории - это сама же Куклычева. Сомневаюсь, что после такого у неё появятся новые серьёзные клиенты из топовых фигуристов
Я вообще не понимаю, почему Куклычёву так беспокоит судьба Косторной. Лучше бы подумала, чем будет платить людям за работу, если платья только в музей.
+10
-2
+8
А мне нравится Куклычева: активная, деятельная, упорная - именно такого человека не хватает в биографии Лены Родиной) и если уж дойдёт до суда, то народная поддержка точно будет на стороне правильной Алены)
+27
-19
+8
Ответ kovfun-barrios
Ну наконец-то! Как же я ждал именно спортивных новостей из мира российского прокатства.
Забыли добавить, по какой причине его следует закрыть на сей раз! Теряете хватку!
+8
0
+8
"Их никуда не деть"
И именно поэтому трясла с срочным возвратом.Нда)
+14
-8
+6
Косторная талант, такой хайп словить, не стараясь. Когда другие из кожи вон лезут, носят прозрачные юбки, пранкуют сестер...
+16
-11
+5
Так хорошо день начинался, но тут пришла опять Куклычева))
Сплелись уже в один змеиный клубок...сейчас ЕРодина ответит, дизайнерка огрызнется и что-нибудь ещё вытащит из пакета, и веселье продолжится))
+8
-4
+4
Ответ Katerina Sunny
Я вообще не понимаю, почему Куклычёву так беспокоит судьба Косторной. Лучше бы подумала, чем будет платить людям за работу, если платья только в музей.
Вот насчёт того, что платья только в музей, неудивительно. После того, как они дружно минимум одному из них многострадальные перья всей командой на камеру обдирали. Кто же приобретёт порченный костюм?
Но вообще с головой у дамы явно беда, судя по её истеричным экзальтированным постам и вечной путанице в показаниях.
Косторная, конечно, тоже не подарок из под ёлки, но психически вроде здорова, а вот второй Алёне помощь хотя бы психотерапевта явно не помешала бы. Если не психиатра
+5
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+4
Санта-Барбара эпизод 304
+3
0
+3
Ответ Оле-Лукойе
Наоборот, зашквара стало слишком много, пусть бы хоть кто-нибудь помолчал. Что, конечно, не отменяет того, что Алену теперь не отмыть.
Промолчать можно было вообще обо всем, что было сказано, но молчать о высказываниях этой «блогерши» или правильнее сказать несостоявшейся пациентке псих диспансера невозможно, настолько страшные вещи она пишет, нельзя этого спускать с рук, я надеюсь все же до суда доведут
+5
-2
+3
То есть сами говорят, что бесплатно платья делали. Ок
+7
-4
+3
Ответ Reggi
Вот насчёт того, что платья только в музей, неудивительно. После того, как они дружно минимум одному из них многострадальные перья всей командой на камеру обдирали. Кто же приобретёт порченный костюм? Но вообще с головой у дамы явно беда, судя по её истеричным экзальтированным постам и вечной путанице в показаниях. Косторная, конечно, тоже не подарок из под ёлки, но психически вроде здорова, а вот второй Алёне помощь хотя бы психотерапевта явно не помешала бы. Если не психиатра
Я в этом конфликте не принимаю ничью сторону.
Но похоже, что Куклычёва уже просто не может остановиться.
+3
0
+3
А блогеров всех пора уже призвать к ответу... Всякая бестолочь мнит себя истиной в последней инстанции(( недоучки типа Бузовой и Милохина
+9
-7
+2
Тон снизился, почти просьба. Скоро извинятся будет.
+5
-3
+2
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