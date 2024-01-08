Куклычева о Косторной и блогере Родиной: «Не с той Алена связалась. Лучше бы сделала рекламу дизайнерам, создавшим для нее не одно платье бесплатно»

Дизайнер Алена Куклычева отреагировала на слова Косторной блогеру Елене Родиной.

Ранее Родина опубликовала видео, в котором Косторная говорит по поводу конфликта с дизайнером: «Мне очень приятно, что столько людей переживали. Это было очень стрессовое время для нас».

«Не с той Алена связалась. Лучше бы она сделала рекламу дизайнерам, которые для нее создали не одно платье бесплатно!

Не мне, повторю, обещала Алена рекламу. Дизайнерам, работающим над последними образами Косторной.

А она рекламирует ту, которая ее погубила окончательно. Мне жаль, что так получилось. А надо было просто выполнить перед дизайнерами обязательства.

Пост за платье! И, скорей всего, эти платья оставили бы ей. Их никуда не деть. Их никто не купит. Только в музей», – написала Куклычева в сторис.

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