Косторная – блогеру Родиной: «Мне очень приятно, что столько людей переживали. Это было очень стрессовое время для нас»
Алена Косторная заявила, что ей приятна поддержка сообщества фигурного катания.
Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные платья и не вернула некоторые костюмы.
Позже Косторная передала костюмы для шоу, при этом часть из них – в пакете с надписью «Ля ты крыса».
– Все фигурнокатательное сообщество едино поддержало вас с Гошей.
– Мне очень приятно, что на самом деле столько людей действительно переживали. Так же, как и мы. Это было очень стрессовое время для нас.
– Правда же на вашей стороне.
– Конечно. Но все равно, – сказала Косторная блогеру Елене Родиной.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте
Как красиво держала молчание, достойно вышла из ситуации и тут вот это
Которая нападает на всех фигуристов и не только, хотя мнит себя защитницей всех и вся.
Отвратительная личность во всех её проявлениях. И с ней общаться?
Куклычева писала, что Родина работает "по заказу" Алёны. Тогда все посмеялись, а сейчас не смешно. Косторная закапывает себя всё больше и больше
Ну а Алёна, конечно, будет дружить с Леночкой. Ведь та их с Гошей уже великими величает)
Правда, она и Нугуманову великой называет))) у неё все, кто служит Рудковским великие...
Тебя и правда многие поддержали, но ты из огня да в полымя бросаешься. Ну зачем ты с этим гнусным недоразумением связываешься, сама себя закапываешь. Ну пора уже научиться хоть немного разбираться в людях.
Позиционирует себя как близкая подруга Жени и Яны.