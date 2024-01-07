Косторная – блогеру Родиной: «Мне очень приятно, что столько людей переживали. Это было очень стрессовое время для нас»

Алена Косторная заявила, что ей приятна поддержка сообщества фигурного катания.

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные платья и не вернула некоторые костюмы.

Позже Косторная передала костюмы для шоу, при этом часть из них – в пакете с надписью «Ля ты крыса».

– Все фигурнокатательное сообщество едино поддержало вас с Гошей.

– Мне очень приятно, что на самом деле столько людей действительно переживали. Так же, как и мы. Это было очень стрессовое время для нас.

– Правда же на вашей стороне.

– Конечно. Но все равно, – сказала блогеру Елене Родиной.

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«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте