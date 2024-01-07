Косторная – блогеру Родиной: «Мне очень приятно, что столько людей переживали. Это было очень стрессовое время для нас»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная заявила, что ей приятна поддержка сообщества фигурного катания.

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные платья и не вернула некоторые костюмы.

Позже Косторная передала костюмы для шоу, при этом часть из них – в пакете с надписью «Ля ты крыса».

– Все фигурнокатательное сообщество едино поддержало вас с Гошей. 

– Мне очень приятно, что на самом деле столько людей действительно переживали. Так же, как и мы. Это было очень стрессовое время для нас. 

– Правда же на вашей стороне. 

– Конечно. Но все равно, – сказала Косторная блогеру Елене Родиной. 

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

«Мы будем подавать в суд. Блогерша Родина делает все в коннекте с Косторной. Можно сказать, что это заказ Алены». Куклычева о конфликте

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37 комментариев
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Нашла кому комментарии давать, совсем Алена скатилась
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Косторная и "Раскройщица табла" в одной связке((( Репутация? Не, не слышали...
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а вот это Алёна зря, конечно. Давать сейчас комментарии Елене - всё равно что расписаться под всеми обвинениями Куклычевой (для тех, кто не в теме - она на днях угрожала судом Родиной и Алёне из-за того, что якобы именно по заказу Косторной Родина пишет гадости про Куклычеву в своём тг).
Как красиво держала молчание, достойно вышла из ситуации и тут вот это
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+30
Ответ Сырок с кокосом
а вот это Алёна зря, конечно. Давать сейчас комментарии Елене - всё равно что расписаться под всеми обвинениями Куклычевой (для тех, кто не в теме - она на днях угрожала судом Родиной и Алёне из-за того, что якобы именно по заказу Косторной Родина пишет гадости про Куклычеву в своём тг). Как красиво держала молчание, достойно вышла из ситуации и тут вот это
Красиво молчать это точно не про Алену.
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Многое говорит об Алене, какой сущности она отвечает на вопросы.
+28
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+26
Серьезно? Родина? Та самая, которая преследовала Загитову, угрожая "разбить ей лицо (цензурная версия)"

Которая нападает на всех фигуристов и не только, хотя мнит себя защитницей всех и вся.

Отвратительная личность во всех её проявлениях. И с ней общаться?

Куклычева писала, что Родина работает "по заказу" Алёны. Тогда все посмеялись, а сейчас не смешно. Косторная закапывает себя всё больше и больше
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Алёна неразумная, как обычно. Нашла кого благодарить. А Родина, конечно, так искренне переживала, прям ночами не спала.
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Ответ Девушка Безимени
а кто их поддержал
Родина). пытается застолбить, что все поддержали.
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А как же.Тут на спортсе все испереживались ,как же Косторная на льду выступать будет без костюмов в одних трусах,потому что денег нет.Денег только на крысиный пакет хватило.
+14
-1
+13
Косторная, похоже, в интернет вообще не заходила. Если б почитала комментарии на разных спортивных сайтах, блогах, то заметила бы, что большинство людей сочувствовали дизайнеру, хотя и не всегда одобряли сам факт разглашения всей этой истории.
+16
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А вы думали это дно, но нет, нам Ленка со дна стучится. 3 года о этой шизе ничего не слышал.
+14
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Это просто омерзительно...
Ну а Алёна, конечно, будет дружить с Леночкой. Ведь та их с Гошей уже великими величает)
Правда, она и Нугуманову великой называет))) у неё все, кто служит Рудковским великие...
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Бедненькие, как они с этим справились?
+13
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+11
а кто их поддержал
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+10
Ответ ЛисаАлиса78
Серьезно? Родина? Та самая, которая преследовала Загитову, угрожая "разбить ей лицо (цензурная версия)" Которая нападает на всех фигуристов и не только, хотя мнит себя защитницей всех и вся. Отвратительная личность во всех её проявлениях. И с ней общаться? Куклычева писала, что Родина работает "по заказу" Алёны. Тогда все посмеялись, а сейчас не смешно. Косторная закапывает себя всё больше и больше
Кслову, Алине тогда было 15, а Родина состояла в фанклубе Медведевой.
+13
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+9
А вот это зря, Алёна. Я всё-таки была чуть больше на твоей стороне до этого.
+8
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+8
Косторная ни разу не удивила. Фигуристка-одиночница была хорошая. Красиво каталась, шикарный триксель был, но как-то не болелось за неё, вызывала отторжение.
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Ответ Carg0
Родина). пытается застолбить, что все поддержали.
у нас с ней разные родины штоле
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Зачем Алёна с этой синькой общается?!
+6
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Ответ Мороженко
На самом деле их все каналы тг и чаты поддерживали, никто не был на стороне Куклычевой. А тут, естественно, все только по выпискам выводы сделали и даже в инстаграм не зашли
Да никто Косторную публично не поддержал, кроме Куницы пакетом. Поддержали либо дизайнера либо нейтральные комментарии давали.
+7
-1
+6
Самый прикол в том, что Родина ещё снимала её новое платье лебедя. И Алёнка такая своим детским притворным голоском: "Теперь никакие пëрышки не осыпаются". Но там и пëрышек то нет! Там ткань теперь! А еë ведь дизайнер предупреждала, что перья непрактично, но Алёна не послушала и настояла. В итоге перья валялись на льду, а виновата Куклычёва оказалась. Ну если это Куклычёва виновата, то пусть бы новый дизайнер сшил бы платье из перьев, и мы бы посмотрели отваливаются они или нет.
+6
0
+6
Ответ Kareglazaya
Косторная, похоже, в интернет вообще не заходила. Если б почитала комментарии на разных спортивных сайтах, блогах, то заметила бы, что большинство людей сочувствовали дизайнеру, хотя и не всегда одобряли сам факт разглашения всей этой истории.
Алена, как большинство двадцатилетних, сидит в телеге, а там была кампания в поддержку семейства куньих.
+5
0
+5
Ответ Анастасия Платонова
Не понимаю, что такого сказала Алёна? Уже Спасибо стало стыдно говорить? Или опять это другое?🤦‍♀️
проблема не в том, ЧТО она сказала. Проблема в том, КОМУ она это сказала
+4
0
+4
Эх, Алёна...
Тебя и правда многие поддержали, но ты из огня да в полымя бросаешься. Ну зачем ты с этим гнусным недоразумением связываешься, сама себя закапываешь. Ну пора уже научиться хоть немного разбираться в людях.
+7
-3
+4
Не блогеру, а творцу
+5
-1
+4
Ответ мистер бин
Многое говорит об Алене, какой сущности она отвечает на вопросы.
На видео Алëна подписывает ей открытки, когда происходит этот диалог. Она точно понимает, с кем говорит?
+3
0
+3
Ответ ЛисаАлиса78
Кслову, Алине тогда было 15, а Родина состояла в фанклубе Медведевой.
Теперь Родина исключительно в фанклубе Плющенко и Ко.
Позиционирует себя как близкая подруга Жени и Яны.
+3
0
+3
О неет, зачем Алёна пошла давать интервью этому персонажу? 😖
+3
-1
+2
Ответ Анастасия Платонова
Не понимаю, что такого сказала Алёна? Уже Спасибо стало стыдно говорить? Или опять это другое?🤦‍♀️
Проблема в том - кому она спасибо сказала) Ознакомьтесь с творчеством этой особы
+3
-1
+2
Ответ Мария Тихонова
На видео Алëна подписывает ей открытки, когда происходит этот диалог. Она точно понимает, с кем говорит?
они ещё и платье обсудили - в другом видео Елена показывает его крупным планом
+2
0
+2
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