Дмитрий Савин: «Еще на открытых прокатах показалось, что у Бойковой и Козловского какое-то новое отношение к катанию. В глаза бросилась мощь»

Теги сборная России чемпионат России пары Этери Тутберидзе Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дмитрий Савин Фигурное катание

Тренер Дмитрий Савин оценил результаты пар на чемпионате России.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов лишний раз доказали, что к самому ответственному старту они умеют выходить на максимальном уровне готовности. Я следил за ними по сезону – было видно, что они от старта к старту прибавляют. Значит, вся подготовка была правильно выстроена.

Конечно, им было важно обыграть извечных конкурентов Бойкову/Козловского, а еще закрыть гештальт по тому самому чемпионату страны в Челябинске, который они провалили три года назад. В голове каждого спортсмена сидит, что такие вещи надо исправить.

– Чего не хватило Бойковой/Козловскому?

– Физически и технически они были готовы, так что я считаю, что сыграла психология. Они первый раз выходили на такие серьезные соревнования с новым штабом, а чемпионат России – самый важный и сложный турнир для фигуристов, все это знают. Так что чисто психологический фактор.

Мне еще на открытых прокатах показалось, что у них появилось какое-то новое отношение к катанию. В глаза бросилась мощь – и я не про технические моменты, а именно про ощущение от пары.

– Они стали в себя больше верить?

– Мне кажется, в их случае проблем с верой в себя никогда не было, это и по высказываниям было видно, согласитесь.

– Может, им на пользу пошел такой многочисленный тренерский штаб? Спортсменам такое количество тренеров не мешает?

– Не думаю. Спортсмен выбирает ту точку энергии, которая ему нужна в данный момент. Мы же все друг от друга питаемся.

Вот у Этери Георгиевны сейчас парами занимаются девять человек – и ты на старте всегда можешь выбрать, в чьи глаза смотреть перед прокатом, от кого подзарядиться. Чем больше людей в твоей команде, тем больше у тебя возможностей понять, кто тебе нужен сейчас, – рассказал Савин.

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2 комментария
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Оказывается у ЭТ 9 тренеро занимаются только этой парой, причеи 2 из них ЧОИ. Кому и где это возможно?
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