Дмитрий Савин: «Еще на открытых прокатах показалось, что у Бойковой и Козловского какое-то новое отношение к катанию. В глаза бросилась мощь»

Тренер Дмитрий Савин оценил результаты пар на чемпионате России.

– / лишний раз доказали, что к самому ответственному старту они умеют выходить на максимальном уровне готовности. Я следил за ними по сезону – было видно, что они от старта к старту прибавляют. Значит, вся подготовка была правильно выстроена.

Конечно, им было важно обыграть извечных конкурентов /Козловского, а еще закрыть гештальт по тому самому чемпионату страны в Челябинске, который они провалили три года назад. В голове каждого спортсмена сидит, что такие вещи надо исправить.

– Чего не хватило Бойковой/Козловскому?

– Физически и технически они были готовы, так что я считаю, что сыграла психология. Они первый раз выходили на такие серьезные соревнования с новым штабом, а чемпионат России – самый важный и сложный турнир для фигуристов, все это знают. Так что чисто психологический фактор.

Мне еще на открытых прокатах показалось, что у них появилось какое-то новое отношение к катанию. В глаза бросилась мощь – и я не про технические моменты, а именно про ощущение от пары.

– Они стали в себя больше верить?

– Мне кажется, в их случае проблем с верой в себя никогда не было, это и по высказываниям было видно, согласитесь.

– Может, им на пользу пошел такой многочисленный тренерский штаб? Спортсменам такое количество тренеров не мешает?

– Не думаю. Спортсмен выбирает ту точку энергии, которая ему нужна в данный момент. Мы же все друг от друга питаемся.

Вот у Этери Георгиевны сейчас парами занимаются девять человек – и ты на старте всегда можешь выбрать, в чьи глаза смотреть перед прокатом, от кого подзарядиться. Чем больше людей в твоей команде, тем больше у тебя возможностей понять, кто тебе нужен сейчас, – рассказал Савин.

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