Александр Галлямов: «Бойкова и Козловский отписались от меня в соцсетях. Не знаю, что я такого им сделал, но это очень забавно»
Галлямов рассказал, что Бойкова и Козловский отписались от него в соцсетях.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро.
Во время проката короткой программы Бойковой и Козловского Галлямов выложил две гифки в свой телеграм-канал.
– В этом году твои публикации в Telegram-канале затмили женское одиночное катание. Похоже на треш-ток.
– Если болельщиков это привлекает, вызывает интерес у публики – почему бы и нет. Но опять же, все нужно делать в рамках разумного поведения. Ни в коем случае нельзя никого задевать. Я не такой человек, который будет делать что угодно, лишь бы получить просмотры и лайки. Должно быть уважение, оно превыше всего.
Хочу сразу обратиться к героям моих постов: если кого-то задел, пишите в комментариях. Рассмотрим каждый случайно отдельно и в случае чего будем разговаривать.
– Козловский сказал, что ему это напоминает элемент из Медиалиги, не особо вызывает у него интерес и так далее. Может, затаил обиду? По-любому обсуждали это в раздевалке.
– Честно, не знаю, мы с Козловским это не обсуждали. Саша (Бойкова) и Дима были подписаны на меня в социальных сетях, а потом отписались. Если не ошибаюсь, перед чемпионатом мира. Не знаю, что я такого им сделал, но это очень забавно, ха-ха. Окей, я сам ни на кого не в обиде.
Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.
– То есть вообще не обсуждали ситуацию, которая сложилась на этом чемпионате России?
– Нет, вообще. Но помню, что их спрашивали о моих постах и гифках, когда мы с Настей катали короткую программу. Только потом узнал про сам факт вопроса.
– Точно не знаешь, затаил он обиду или нет?
– Нет. Повторюсь, что я человек открытый, могу выслушать любого и прийти к взаимопониманию в любом вопросе, – сказал Галлямов.
Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛
БК, несмотря на свои громкие этические скандалы, молча отписались от Галлямова, при уходе ничего им вслед не кричали, ни в чем не обвиняли. Понятны причины ухода, но БК это никак не комментировали. И тут же Галлямов: «А они от меня отписались, а я гифки выкладываю, чтобы зрителям нравилось, а чего они обижаются, а они, а они, а они…».
Не много ли Галлямов внимания сопернику уделяет? Ты победитель! Говори о себе
Какое же это важное для него событие-то оказывается.
И да, интересно, что это за *умник* с МатчТВ задаёт такие *умные* вопросы?