Александр Галлямов: «Бойкова и Козловский отписались от меня в соцсетях. Не знаю, что я такого им сделал, но это очень забавно»

Теги сборная России чемпионат России пары соцсети Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Галлямов рассказал, что Бойкова и Козловский отписались от него в соцсетях.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро.

Во время проката короткой программы Бойковой и Козловского Галлямов выложил две гифки в свой телеграм-канал.

– В этом году твои публикации в Telegram-канале затмили женское одиночное катание. Похоже на треш-ток.

– Если болельщиков это привлекает, вызывает интерес у публики – почему бы и нет. Но опять же, все нужно делать в рамках разумного поведения. Ни в коем случае нельзя никого задевать. Я не такой человек, который будет делать что угодно, лишь бы получить просмотры и лайки. Должно быть уважение, оно превыше всего.

Хочу сразу обратиться к героям моих постов: если кого-то задел, пишите в комментариях. Рассмотрим каждый случайно отдельно и в случае чего будем разговаривать.

– Козловский сказал, что ему это напоминает элемент из Медиалиги, не особо вызывает у него интерес и так далее. Может, затаил обиду? По-любому обсуждали это в раздевалке.

– Честно, не знаю, мы с Козловским это не обсуждали. Саша (Бойкова) и Дима были подписаны на меня в социальных сетях, а потом отписались. Если не ошибаюсь, перед чемпионатом мира. Не знаю, что я такого им сделал, но это очень забавно, ха-ха. Окей, я сам ни на кого не в обиде.

Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.

– То есть вообще не обсуждали ситуацию, которая сложилась на этом чемпионате России?

– Нет, вообще. Но помню, что их спрашивали о моих постах и гифках, когда мы с Настей катали короткую программу. Только потом узнал про сам факт вопроса.

– Точно не знаешь, затаил он обиду или нет?

– Нет. Повторюсь, что я человек открытый, могу выслушать любого и прийти к взаимопониманию в любом вопросе, – сказал Галлямов.

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

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46 комментариев
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Может Бойковой с Козловским контент Галлямова не нравится.
+58
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+53
отписываюсь от людей когда они дичь постят, а не потому что я на них обиделся
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+44
Как-то много Галлямова стало.
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+36
Ох, Саша. Не буди лихо, пока тихо. Может БК и есть, что рассказать, раз ушли. Но они люди интеллигентные, поэтому молчат. БК были подписаны на Галлямова, а он на них нет? В любом случае это интервью звучит не очень, можно было попросту сказать, что ребята ушли, пожелаю им удачи, а не рассказывать про себя, любимого. Очень много тебя стало, Саша. Катайся на льду. И да, стишки твои совсем слабые, примитивные, если что.)
+36
-11
+25
Ответ ccc6srcv2n
Они предчувствовали золото МГ на ЧМ ))
При чём здесь ЧМ? Галлямову нравится то, что он делает у себя в социальных сетях, но это не должно нравиться всем.
+29
-5
+24
Я может что-то не понимаю, но Галлямов чемпион России и его рассуждения на тему того кто от кого отписался звучат, как детский сад, как малолетняя школьница следит кто и когда от него отписался.

БК, несмотря на свои громкие этические скандалы, молча отписались от Галлямова, при уходе ничего им вслед не кричали, ни в чем не обвиняли. Понятны причины ухода, но БК это никак не комментировали. И тут же Галлямов: «А они от меня отписались, а я гифки выкладываю, чтобы зрителям нравилось, а чего они обижаются, а они, а они, а они…».
Не много ли Галлямов внимания сопернику уделяет? Ты победитель! Говори о себе
+29
-13
+16
Ну видимо Сашу задело что БК от него отписались. И вообще это интервью похоже на стравливание с БК. Хотя вроде ребята себя спокойно ведут , без всяких конфликтов и ссор. Просто у Галяммова видимо сейчас тоже своеобразный пубертат. Ну нравятся ему его странные шутки, ну и ладно.
+16
-1
+15
Лукавит Гллямов. Слишком активен он последнее время в сторону БК, весь из себя звезда, а творческого развития личного ноль, даже на фото всегда в одной и той же позе, чо уж про программы говорить.
+21
-6
+15
Я вообще не понимаю, как можно быть подписанным на своего главного и извечного соперника. Соперник будет писать посты, что выиграл какой-то турнир, а ты вынужден всё это читать. Пока у тебя с соперником один тренер - это ещё можно потерпеть, ради какой-то атмосферы в коллективе. Но когда разные... зачем?
+15
-1
+14
Это который реп читал? Ахаха. Я бы тоже отписался))
+18
-4
+14
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
И тем не менее Траньковские ТМ на Олимпиаде МГ обошли.
+23
-10
+13
Даааа. ЧМ был в 2021 году, а Галлямов до сих пор помнит, когда БК от него отписались.
Какое же это важное для него событие-то оказывается.
+16
-4
+12
Вот вам и грамотный подход к медийному пространству) Детсад какой-то.
+14
-2
+12
Сперва насрать, а потом спрашивать, почему это не понравилось соперникам
+23
-12
+11
🤦‍♀️ Галямов пошёл вразнос.
И да, интересно, что это за *умник* с МатчТВ задаёт такие *умные* вопросы?
+16
-5
+11
По моему Галлямов хайп этот подпитывает нехило так. Ребята отписались давно. Нет, сейчас это надо вытащить на обсуждение. Дает пищу журналистам. Теперь каждый первый будет его раскручивать на продолжение дома2.
+14
-4
+10
Странно не то, что отписались сейчас, а то, что подписались раньше.
+8
-1
+7
Отписались перед ЧМ какого года забыл добавить... И что в этом странного, непонятно. А понятно, что если б не задело, то и не вспомнил бы. Подхватил он корону все же
+7
-1
+6
пустомеля
+7
-2
+5
Чем больше говорит Александр, тем больше возникает смутных сомнений. По его поводу.
+9
-4
+5
Ответ Wiley Fox
Сперва насрать, а потом спрашивать, почему это не понравилось соперникам
Он целенаправленно зайпует и прессингует соперников, видимо, футболисты подсказали. Сначала на ЧР почтил "смешные" гифки прямо в момент ошибки Боковой в КП и после выставления оценок. Фанаты МГ стали отрицать, но Галлям сам признался на пресске, что этого его работа и "всем нравится". Затем после ПП БК тоже гифку запостил... Ну рэпчика добавил... Ладно. Но теперь он вспомнил как БК отписались когда-то, насчёт обидок рассуждает, раздувает. Интервью, наверное, организовано. Так что это очередной ход в планомерном прессинге соперников. Тем более он прекрасно знает, что уязвимые места их, нервы у той же Саши потоньше, чем у МГ, вот он и давит.
+7
-3
+4
какой-то дом-2, а не вид спорта
+9
-6
+3
Ответ Anna Stefan
🤦‍♀️ Галямов пошёл вразнос. И да, интересно, что это за *умник* с МатчТВ задаёт такие *умные* вопросы?
На матч-тв много детей среди "журналистов", поэтому статьи детские
+3
0
+3
Ответ Сергей Иовлев
Я вообще не понимаю, как можно быть подписанным на своего главного и извечного соперника. Соперник будет писать посты, что выиграл какой-то турнир, а ты вынужден всё это читать. Пока у тебя с соперником один тренер - это ещё можно потерпеть, ради какой-то атмосферы в коллективе. Но когда разные... зачем?
О том и речь, спорт это не про дружбу
+3
0
+3
Галлямов становится токсичным персонажем. Наверное, он ещё много чего наговорить может...
+3
-1
+2
За все интервью только пара вопросов о фигурном катании и то о том повышает ли ТНМ голос. Даже Татьяной Николаевной ее назвали в цитате Галлямова. У нас журналистам спорт интересен хоть чуть-чуть? Они о нем спрашивают только если у спортсменов другой активности почти нет и спросить больше не о чем как Настю Мишину.
+3
-1
+2
Ответ Ostinato
И тем не менее Траньковские ТМ на Олимпиаде МГ обошли.
Там кроме Транькова еще Дудаков и Слюсаренко. может общими усилиями сделают.
+2
0
+2
Ответ 22somebody22
Саша тяжело переживает уход Димы из их группы.Он так хотел с ним сблизиться,а получилось наоборот...Ещё и на чемпионате России его обошёл.Очень заметно,что Галлямов не столько радовался собственной победе,сколько переживал за Диму.
Смешно,но нет)
+1
0
+1
Ответ Белые Росы
На матч-тв много детей среди "журналистов", поэтому статьи детские
Похоже, что с Галлямовым они на одной волне)))
+3
-2
+1
Ответ Anna Stefan
Похоже, что с Галлямовым они на одной волне)))
На одной с ним волне те, кто бурно реагирует на детские статьи. На матч-тв много детей среди "журналистов", у вас еще много раз будет возможность возбудиться из-за других статей
+2
-1
+1
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