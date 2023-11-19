Гран-при Финляндии. Сакамото, Сумийоши, Миура, Аймо, Чок и Бейтс представят показательные номера
19 ноября фигуристы выступят с показательными номерами на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Grand Prix Espoo
Эспоо, Финляндия
Показательные выступления
Начало – 15:00 по московскому времени.
Первое отделение
1. Ида Кархунен (Финляндия)
2. Арлет Леванди (Эстония)
3. Янна Юркинен (Финляндия)
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
5. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
6. Лиам Капейкис (США)
7. Лорин Шильд (Франция)
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
9. Шун Сато (Япония)
10. Нелла Пелконен (Финляндия)
11. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
13. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
14. Команды по синхронному катанию Reflections, Team Mystique, Valley Bay Synch
Второе отделение
15. Макар Сунцев (Финляндия)
16. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
17. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
18. Кевин Аймо (Франция)
19. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
20. Рион Сумийоши (Япония)
21. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
22. Маттео Риццо (Италия)
23. Эмбер Гленн (США)
24. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
25. Као Миура (Япония)
26. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
27. Каори Сакамото (Япония)
28. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Комментарии