Гран-при Финляндии. Сакамото, Сумийоши, Миура, Аймо, Чок и Бейтс представят показательные номера

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19 ноября фигуристы выступят с показательными номерами на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Показательные выступления

Начало – 15:00 по московскому времени.

Первое отделение

1. Ида Кархунен (Финляндия)

2. Арлет Леванди (Эстония)

3. Янна Юркинен (Финляндия)

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

5. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

6. Лиам Капейкис (США)

7. Лорин Шильд (Франция)

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

9. Шун Сато (Япония)

10. Нелла Пелконен (Финляндия)

11. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

13. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

14. Команды по синхронному катанию Reflections, Team Mystique, Valley Bay Synch

Второе отделение

15. Макар Сунцев (Финляндия)

16. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

17. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

18. Кевин Аймо (Франция)

19. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

20. Рион Сумийоши (Япония)

21. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

22. Маттео Риццо (Италия)

23. Эмбер Гленн (США)

24. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

25. Као Миура (Япония)

26. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

27. Каори Сакамото (Япония)

28. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

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