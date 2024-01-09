Галлямов о чемпионате по прыжкам: «Почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Думаю отпустить бакенбарды, как у Пушкина»

Александр Галлямов оценил значимость медийности на российских турнирах.

«Хотелось бы не только поддержать значимость этого турнира (чемпионата России по прыжкам), но и преумножить его ценность для аудитории. Любой формат можно правильно подать, если делать это с учетом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу?

Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день – важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей прической может удачно смотреться.

Если вы заметили, то мы стали подходить к турнирам с различных точек зрения, в том числе и с медийной. Очень хотелось бы, чтобы каждый турнир в фигурном катании рассматривался как нечто особенное.

В отсутствие международных стартов нам надо заинтересовывать внутреннюю аудиторию, да так, чтобы «там» тоже следили и делали выводы. Мы анализируем все публикации, которые выходят в зарубежных СМИ, внимательно следим за комментариями в соцсетях. У меня в телеграм-канале пишут на английском языке и высказывают свои положительные эмоции по поводу фигурного катания в России.

Есть, конечно, и порция негатива, но она связана с неспортивной стороной. Например, мне часто пишут, что я много внимания уделяю в своих публикациях другим девчонкам, а не Насте. Друзья, весь мир и так знает, что Настя Мишина – лучшая парница в мире, куда уж больше? Но самое главное, что за рубежом следят за нами и откровенно грустят без нашего участия», – сказал .