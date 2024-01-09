Галлямов о чемпионате по прыжкам: «Почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Думаю отпустить бакенбарды, как у Пушкина»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Галлямов оценил значимость медийности на российских турнирах.

«Хотелось бы не только поддержать значимость этого турнира (чемпионата России по прыжкам), но и преумножить его ценность для аудитории. Любой формат можно правильно подать, если делать это с учетом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу?

Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день – важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей прической может удачно смотреться.

Если вы заметили, то мы стали подходить к турнирам с различных точек зрения, в том числе и с медийной. Очень хотелось бы, чтобы каждый турнир в фигурном катании рассматривался как нечто особенное.

В отсутствие международных стартов нам надо заинтересовывать внутреннюю аудиторию, да так, чтобы «там» тоже следили и делали выводы. Мы анализируем все публикации, которые выходят в зарубежных СМИ, внимательно следим за комментариями в соцсетях. У меня в телеграм-канале пишут на английском языке и высказывают свои положительные эмоции по поводу фигурного катания в России.

Есть, конечно, и порция негатива, но она связана с неспортивной стороной. Например, мне часто пишут, что я много внимания уделяю в своих публикациях другим девчонкам, а не Насте. Друзья, весь мир и так знает, что Настя Мишина – лучшая парница в мире, куда уж больше? Но самое главное, что за рубежом следят за нами и откровенно грустят без нашего участия», – сказал Галлямов.

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52 комментария
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Саша странный какой-то стал в этом сезоне.
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Саша превращается в фигляра.
Непонятно зачем.
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Есть те, у которых любая шутка выглядит уместно и смешно. У Галлямова же все медийные потуги выглядят нелепо и как-то стыдно, что ли.. Харизмы у него нет совсем.
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Вот наблюдаешь за спортсменом(спортсменкой). Отлично выступает, думаешь, классный какой. А потом он начинает говорить
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Саша словил звезду. Вообще не фильтрует, говорит все, что в голову взбрело, в полной уверенности, что это оригинально и интересно
+18
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Ответ Е...С
Молодец Саша. Не только спортсмен, но еще и настоящий юморист. Спортс обитатели сейчас тебе косточки перемоют, но, думаю, ты и к этому относишься с юмором.
Абсолютно нулевое чувство юмора, ниже некуда
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Классный ты парник ,Саша. Незачем в Петрушку тебе превращаться.
+17
-6
+11
Самолюбования, зазнайства и прочей шелухи через край. А ещё что-то на козловского говорили...
+18
-7
+11
Ответ Лека-Лека
Саша превращается в фигляра. Непонятно зачем.
Тщеславие
+15
-6
+9
Ответ Ирина Ларина
Есть те, у которых любая шутка выглядит уместно и смешно. У Галлямова же все медийные потуги выглядят нелепо и как-то стыдно, что ли.. Харизмы у него нет совсем.
Вообще нулёвая у него "медийная" харизма. Как парник-фигурист Галлямов хорош, но в медийном плане скучный до невозможности. Плюс чувство юмора крайне странное.
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0
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Пушкин и так уже 225 раз перевернулся в гробу от твоего «рэпа», оставь его в покое
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Ответ Беглый*
Тщеславие
Звездизм.
+12
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Да неинтересен ты вне льда, харизмы ноль, а желание выдавить из себя что то яркое выглядит нелепым, не твое это, Саша.
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-3
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я же говорю - частушечник...
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+6
да, спорт - это своеобразное шоу... только серьёзное "шоу", а не детский утренник... может поэтому он, в отличии от различных теле-шоу, и не надоедает многим уже больше сотни лет... что вы будете делать, когда не сможете "повышать градус"???...
+7
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Только совсем не обязательно превращаться в шута горохового. Пушкин и шоу это, конечно, "круто". Вообще спортсменам в медиа нужно очень аккуратно появляться
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Саша решил, что он организатор аналога футбольной медиалиги в фигурном катании 🙈
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А можно бороду, как у Черномора
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Может хватит уже шоу? Занялся бы делом.
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Остапа понесло.....
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О!, Креатив попер)))
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Похоже присутствие Саши и Димы на одном катке как-то сдерживало Александра. Не хватает ему рябят рядом для драйва. Пошёл в медийку
+6
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Ответ Jessi
Что с Вами?)
"Ай, да Сашка, ай, да сукин сын" — это из Пушкина. читайте классику
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Ответ Wiley Fox
А что ждать он него Там же образование на нуле Он из поколения тиктока
Тарасова и Роднина родились и выступали, когда не то что тиктока, а даже компьютеров в их современном понимании не было.

Тем не менее их пикировка "дypa! - caма дypa!" выглядела не менее ущербно. Не в поколении дело.
+3
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Ответ Defender64
А можно бороду, как у Черномора
Запутается)
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Ответ Беглый*
Вы умеете материться??
это литературное выражение, из Пушкина.
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Ответ Анаис_Анаис
Интересно, спортивный бумеранг будет?
Как же Вы его ждёте… за что? Кого он обидел, оскорбил?
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Короче скучно мировым топам без международки, вот и дурачатся. Но лучше так, чем заканчивать и уходить в шоу.
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МиГи замечательные вместе, но такие разные в отдельности😉 Закидоны Александра не первый год смущают лично меня🤔
+3
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Ответ Jessi
Парная вращательная поддержка Семененко и Муравьевой https://t.me/figurka_match/16661
Они очень хорошо смотрелись вместе на льду, еще в Русалочке обратила на это внимание.
+3
-3
0
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