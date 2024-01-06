Янченков о паре с Чикмаревой: «За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Условий таких, как у нас, у других стран нет»

Фигурист Матвей Янченков объяснил, почему не думает о переходе в другие сборные.

В декабре Янченков и Екатерина Чикмарева завоевали бронзу чемпионата России в парном катании.

– И все-таки вы наверняка ведь следили за результатами международных турниров. Интересовались, какие там баллы у чемпионов?

Янченков: Смотрел прежде всего на своих знакомых. На Метелкину с Берулавой, поскольку они вместе с нами катаются. Но они выступали сейчас по юниорам. Взрослых разве что результаты и видел, не более того.

– Но если видели оценки, то понимаете, что со своими баллами вы бы стали чемпионами на любом международном старте сезона. Вас вдохновляет этот факт?

Янченков: Как сказать... И вот что мне с ним делать? Не было не только нас на международном уровне, но и Саши Бойковой с Димой Козловским, и Насти Мишиной с Александром Галлямовым. Так что сейчас гадать, кто бы на каком месте был... На мой взгляд, это разные соревнования, разные страны, разные условия. Некорректно так напрямую сопоставлять. Бог знает, как бы нас там судили.

– Обиды нет, что не дают возможности проявить себя в полной мере?

Чикмарева: Отчего же? Мы проявляем себя в полной мере внутри России.

– То есть полностью удовлетворены внутренней конкуренцией?

Янченков: Есть, конечно, жалость, но обиды нет. Потому что это от тебя не зависит. Что мы можем с этой ситуацией сделать? За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Нас полностью все устраивает в России, это наша Родина. Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет.