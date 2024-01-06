Янченков о паре с Чикмаревой: «За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Условий таких, как у нас, у других стран нет»

Теги сборная России пары сборная Грузии Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Лука Берулава Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Анастасия Метелкина Фигурное катание

Фигурист Матвей Янченков объяснил, почему не думает о переходе в другие сборные.

В декабре Янченков и Екатерина Чикмарева завоевали бронзу чемпионата России в парном катании.

– И все-таки вы наверняка ведь следили за результатами международных турниров. Интересовались, какие там баллы у чемпионов?

Янченков: Смотрел прежде всего на своих знакомых. На Метелкину с Берулавой, поскольку они вместе с нами катаются. Но они выступали сейчас по юниорам. Взрослых разве что результаты и видел, не более того.

– Но если видели оценки, то понимаете, что со своими баллами вы бы стали чемпионами на любом международном старте сезона. Вас вдохновляет этот факт?

Янченков: Как сказать... И вот что мне с ним делать? Не было не только нас на международном уровне, но и Саши Бойковой с Димой Козловским, и Насти Мишиной с Александром Галлямовым. Так что сейчас гадать, кто бы на каком месте был... На мой взгляд, это разные соревнования, разные страны, разные условия. Некорректно так напрямую сопоставлять. Бог знает, как бы нас там судили.

– Обиды нет, что не дают возможности проявить себя в полной мере?

Чикмарева: Отчего же? Мы проявляем себя в полной мере внутри России.

– То есть полностью удовлетворены внутренней конкуренцией?

Янченков: Есть, конечно, жалость, но обиды нет. Потому что это от тебя не зависит. Что мы можем с этой ситуацией сделать? За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Нас полностью все устраивает в России, это наша Родина. Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет.

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29 комментариев
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Вот поэтому Самоделкина и сидит у Плющенко. В Казахстане даже в сборной кормить ее никто не будет. Шайдоров не даст соврать. А то их всех тут куда-то усиленно уже второй год отправляют.
+7
-1
+6
ну, вполне рационально и логично. Условия хорошие. Да тебя нет на международных стартах, но и тех, с кем ты в одной лиге, там тоже нет, они все сидят здесь же. стимула и возможностей развития в России для парника больше, чем где бы то ни было.
+8
-4
+4
Ответ Anneta28
Пока они тут занимаются саморазвитием на гос.харчах, Никита Володин стал Чемпионом финала ГП. И то, что Янченков ему не завидует, я сильно сомневаюсь.
А почему он должен ему завидовать? В деньгах точно не проиграли ЧЯ относительно ВХ. Чему еще-то завидовать? Тому что мастер спорта выиграл у перворазрядников в зарубежах?
+7
-3
+4
Ответ lepestok
ну не знаю, хвастались, что Рыбакиной все условия создали, поэтому она и вышла на топуровень)
Это так, но в теннисе другие деньги крутятся. И тренировать ее было кому. А Самоделкиной кто там заниматься будет?
+3
0
+3
Ответ БезызбежноНаКрасный
ну вон, ЧМЮ в парном - вообще на заводе работает. А предложи кому-то из нашей фигурнокатательной публики, поработать (не обязательно на заводе) - такой стёб даже выкупить не смогут)
оскорбятся))) звезды же)
+3
0
+3
Ответ Анна Беляева
ну, вполне рационально и логично. Условия хорошие. Да тебя нет на международных стартах, но и тех, с кем ты в одной лиге, там тоже нет, они все сидят здесь же. стимула и возможностей развития в России для парника больше, чем где бы то ни было.
Пока они тут занимаются саморазвитием на гос.харчах, Никита Володин стал Чемпионом финала ГП. И то, что Янченков ему не завидует, я сильно сомневаюсь.
+8
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+3
Ответ КВАД
Янченков, как это от тебя не зависит? Удивляет этот штамп от спортсменов. Вы - народ ,в данном случае спортивный народ, избрали "слугу народа", который должен защищать только ваши интересы, а не только свои, потому что он избран для служения народу. И если он принял неверное решение, послужившее причиной вашему ущемлению, значит вы имеете полное право, как люди, поставившие его на эту должность, требовать от него отмены этого решения. Как это не зависит?
Помнится в 2014 в одной хорошей стране было много требований от народа. Там даже президент сменился. И вот знаете, что интересно.. .спорт у них не расцвел после этого. Да и вообще, как-то ничего не расцвело. так что не надо популистских заявлений про глас народа. Так это не делается.
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Ответ Lennuci
Вот поэтому Самоделкина и сидит у Плющенко. В Казахстане даже в сборной кормить ее никто не будет. Шайдоров не даст соврать. А то их всех тут куда-то усиленно уже второй год отправляют.
ну не знаю, хвастались, что Рыбакиной все условия создали, поэтому она и вышла на топуровень)
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Очень правильно Матвей ответил! Все разложил по полочкам. И про сраанение результатгв - просто браво!
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Ответ Анна Беляева
Что круче для спортсмена? олимпиада или клубный турнир? А если речь идет о футболистах? Круто выступать там, где наивысшая конкуренция. Важна реальная конкуренция, а не карго-культ турниров. Ну, для нормального спортсмена именно это должно быть важно. Губанова соревнуется с равными себе и выигрывает. Это прекрасно. И все понимают, что на ЧР она бы не попала даже в шестерку, хоть и чемпионка Европы. Володин и Хозе соревнуются пока с близкими себе, но будут прогрессировать - уже не так будет. Берулава-Метелкина - выносили юниорские старты в одну калитку, потому что конкурентов их уровня близко нет на этих стартах. Где там соревновательный момент-то? Можно сходить на старт по второму юношескому какому-нибудь из Федотовых и вынести там всех. Будет много смеха и никакого уважения победителям. Нормальный спортсмен должен хотеть соревноваться с сильнейшими, а не на чемпионате мира. Не шильдик делает ценность медали, а те, в борьбе с кем ты ее выиграл.
При чем тут футбол? Футбол вообще стоит особняком. ФК не такой популярный вид спорта, ФК никогда не собирало и не будет собирать стадионы. Но для тех, кто им занимается на профессиональном уровне, естественно, титулы ГС важнее всего. Даже для футболиста титул ЧМ важнее всего. Можете у Месси спросить.🤣
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Ответ Viks
Не могут. Нужно, чтобы у одного из партнёров был паспорт другой страны.
а с другой стороны Смолкины же перешли. и паспорта им двоим сделали)
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Отличные ответы. Респект Матвею.
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Ответ Viks
Не могут. Нужно, чтобы у одного из партнёров был паспорт другой страны.
технически могут - поменять гражданство))). Но гражданство просто так трудно получить)))
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Ответ Viks
Парами не переходят! Нет такой возможности. Поэтому не надо тужиться и изображать из себя патриотов.
почему нет? прекрасно могут перейти
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Ответ lepestok
надо быть лучшим среди лучших, а не лучшим среди худших)) как только бан снимут, где окажется Володин с партнершей?)))
Пока снимают этот бан, они ОЧ успеют стать.🤣
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Ответ lepestok
титул чемпиона мира в футболе значимый, а титул олимпийского чемпиона -нет)))
Потому что футбол это вообще другая вселенная )))
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Ответ Анна Беляева
А почему он должен ему завидовать? В деньгах точно не проиграли ЧЯ относительно ВХ. Чему еще-то завидовать? Тому что мастер спорта выиграл у перворазрядников в зарубежах?
Жизнь не кончается сегодня. У Володина Вид на жительство в Германии, в перспективе немецкий паспорт. Может заработать международные титулы на соревнованиях, может стать тренером по окончании карьеры и прилично зарабатывать всю жизнь.
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Ответ Anneta28
При чем тут футбол? Футбол вообще стоит особняком. ФК не такой популярный вид спорта, ФК никогда не собирало и не будет собирать стадионы. Но для тех, кто им занимается на профессиональном уровне, естественно, титулы ГС важнее всего. Даже для футболиста титул ЧМ важнее всего. Можете у Месси спросить.🤣
титул чемпиона мира в футболе значимый, а титул олимпийского чемпиона -нет)))
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Ответ Anneta28
Пока они тут занимаются саморазвитием на гос.харчах, Никита Володин стал Чемпионом финала ГП. И то, что Янченков ему не завидует, я сильно сомневаюсь.
И что оно ему дает? Сейчас спортсмены это про обеспечение, контракты и гонорары. В России с этим все хорошо на внутреннем уровне. В мире - даже чемпионы «побираются». И если б это было не так - больше половины сборной сбежали бы, не думая.
Таких разовых чемпионов во всех видах спорта было немало. Ну, повезло человеку.
Вот кто из вас помнит как вообще выступала Татьяна Малинина? Правильно. Никто. А тоже чемпионка ФГП.
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0
Ответ Анна Беляева
А почему он должен ему завидовать? В деньгах точно не проиграли ЧЯ относительно ВХ. Чему еще-то завидовать? Тому что мастер спорта выиграл у перворазрядников в зарубежах?
Что круче, для спортсмена - Чемпион ФГП или бронзовый призер ЧР? Если в приоритете деньги зарабатывать, то это можно прям щас пойти в шоу катать, точно заработаешь не меньше
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Ответ Lennuci
Вот поэтому Самоделкина и сидит у Плющенко. В Казахстане даже в сборной кормить ее никто не будет. Шайдоров не даст соврать. А то их всех тут куда-то усиленно уже второй год отправляют.
ну вон, ЧМЮ в парном - вообще на заводе работает. А предложи кому-то из нашей фигурнокатательной публики, поработать (не обязательно на заводе) - такой стёб даже выкупить не смогут)
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Ответ lepestok
ну не знаю, хвастались, что Рыбакиной все условия создали, поэтому она и вышла на топуровень)
Виды спорта очень разные. Популярность и соответственно поддержка тоже.
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