Галлямов о прыжковом турнире: «Хотим что‑то «выкинуть» в медийном плане. Наш мозговой центр пока не вышел на максимальные мощности в плане креатива»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Галлямов рассказал о подготовке к чемпионату России по прыжкам.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 22 января. Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.

– Сейчас как раз начнем усиленно готовиться. Конечно подготовка будет отличаться от привычной работы. Все-таки на этих соревнованиях мы не показываем программы, поэтому большое внимание придется уделять технической составляющей.

Ну и, конечно же, хотим что‑то «выкинуть» в медийном плане. Есть пара идей, но мне не нравится. Наш мозговой центр пока что не вышел на максимальные мощности в плане креатива.

– До сих пор не назвали капитанов команд, но была информация, что одним из них может стать Дмитрий Козловский. Если предложат быть вторым капитаном, согласишься?

– Вторым капитаном в его команде? Увы, в роли заместителя я себя не представляю.

– Многие воспринимают чемпионаты подобного типа, как шоу и что‑то проходное. Какое отношение у тебя и Насти (Мишиной)?

– В любом случае для меня это полноценные соревнования, где будет высокая конкуренция. Если вспомнить, как он проходил в прошлом году, то говорить о нежелании соревноваться не приходится. Все показали максимум азарта. Это новый формат соревнований, он вызвал большой интерес у публики. Просмотры говорят сами за себя.

– Можем ли рассчитывать на что‑то экстраординарное от вас в прыжках? К чему готовиться публике?

– Постараемся подготовить и показать публике что‑то новое, чего не видели в этом сезоне, – сказал чемпион мира-2021 в парном катании Галлямов.

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7 комментариев
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Вы и на минимальный уровень креатива ещё не вышли.
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Это тебе к Загитовой, она научит пальцы показывать из лимузина!
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Саша большой ребӗнок, все выходки у него детские
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