Губанова о неудачном выступлении на чемпионате мира: «Был очень сложный и насыщенный сезон. Все мы люди, иногда сгораем»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова рассказала о причинах неудачного выступления на ЧМ в Сайтаме.

Грузинская фигуристка заняла 14-е место.

– После чемпионата Европы ты ехала в Сайтаму одной из главных претенденток на медали. Сильно ли это давило на тебя?

– Нет, на самом деле, ничего не давило. Единственное, уже конец сезон, и я не такая свежая, как была до этого. Какого-то давления не ощущала.

– Ты сказала, что на твоем результате сказалась моральная усталость. С чем она связана?

– Это связанно именно с психологией, потому что был очень сложный и насыщенный сезон, и к концу... Все мы люди, иногда сгораем. Так получилось.

– Могла ли на этом сказаться как раз победа на чемпионате Европы? Все-таки большая цель была достигнута, могло произойти выгорание...

– Скорее всего, да. Подготовка к чемпионату Европы была сложная, потому что я понимала, что еду туда одним из фаворитов, нужно было бороться. И сам чемпионат Европы тоже очень сильно выжал меня эмоционально, много разных эмоций испытала. Конечно же, после было тяжеловато восстановиться, – сказала Губанова.

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4 комментария

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Iuasamotu
Анастасия достигла пика формы на ЧЕ и использовала свой шанс, пока соперницы барахтались в поиске счастья. Аналогично и Софочка Самодурова обыграла неуклюжую олимпийскую чемпионку Загитову, пока та искала себя блуждая по сезону
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Этери горячая
Все-таки лучше Луны, которая получала грибы за серебро, а на чемпионате мира получала грибы за бронзу.
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шампион
Да там и на ЧЕ ничего особенного не было. Ползала по льду, размахивая руками. Да, красивая девочка в красивом платьишке. Но по большому счету, на этом все.
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Oleandra
Если б у неё была череда успешных выступлений, а потом провал, тогда да - все мы люди и это спорт.. а у неё всё наоборот - неудачи и провалы и бац - ЧЕ.. вторая Самодурова..
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