Губанова о неудачном выступлении на чемпионате мира: «Был очень сложный и насыщенный сезон. Все мы люди, иногда сгораем»

рассказала о причинах неудачного выступления на ЧМ в Сайтаме.

Грузинская фигуристка заняла 14-е место.

– После чемпионата Европы ты ехала в Сайтаму одной из главных претенденток на медали. Сильно ли это давило на тебя?

– Нет, на самом деле, ничего не давило. Единственное, уже конец сезон, и я не такая свежая, как была до этого. Какого-то давления не ощущала.

– Ты сказала, что на твоем результате сказалась моральная усталость. С чем она связана?

– Это связанно именно с психологией, потому что был очень сложный и насыщенный сезон, и к концу... Все мы люди, иногда сгораем. Так получилось.

– Могла ли на этом сказаться как раз победа на чемпионате Европы? Все-таки большая цель была достигнута, могло произойти выгорание...

– Скорее всего, да. Подготовка к чемпионату Европы была сложная, потому что я понимала, что еду туда одним из фаворитов, нужно было бороться. И сам чемпионат Европы тоже очень сильно выжал меня эмоционально, много разных эмоций испытала. Конечно же, после было тяжеловато восстановиться, – сказала Губанова.