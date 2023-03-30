Губанова о своем показательном номере: «Когда начала играть Barbie Girl на ЧЕ, весь зал стал аплодировать. Это вызвало у меня нереальные эмоции!»

Фигуристка Анастасия Губанова рассказала о своем номере под песню Barbie Girl.

– В этом году у тебя очень крутой показательный номер «Барби» – это прям реальная шоу-программа. Как тебе пришла идея сделать такое?

– Первоначально я хотела откатать номер в роли чирлидерши, но мы не могли найти подходящую музыку. И тут я листала свой плейлист и наткнулась на песню Barbie Girl. Предложила ее тренерам, и мы решили, что буду катать Барби-чирлидершу. И мы сразу же поставили номер.

– Ожидала ли ты, что этот номер произведет такой вау-эффект? Было очень много восторженных комментариев...

– На самом деле, чтоб настолько, я не ожидала. Но самое круто, что с первых же секунд, когда начала играть Barbie Girl на чемпионате Европы, весь зал стал аплодировать. Я даже музыку плохо слышала, потому что был полный зал и все аплодировали. Это вызвало у меня нереальные эмоции! – сказала грузинская спортсменка.

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