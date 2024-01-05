Татьяна Тарасова: «Присутствие Туктамышевой украсит ЧР по прыжкам. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица»
Татьяна Тарасова оценила желание Туктамышевой участвовать в ЧР по прыжкам.
«Конечно, присутствие Туктамышевой украсит турнир. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица.
Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной», – сказала Тарасова.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 19-22 января.
В том году, будучи в соревновательной форме, украсила прыжковый турнир бабкой на акселе и упаденными недоквадами, подвела команду. А сейчас что, дупель с недокрутом покажет?
У Лизы большие возможности и был бы прорыв,но!!!!! только не в этом штабе,только не в этом,в этом штабе тащат только Семененко-ВСЕ!
Лиза как была предоставлена себе так и будет.Глупость,что не ушла в другой штаб......хоть и ходила в любимчиках,а может просто не дали бы спокойно работать в другом штабе старые контакты...