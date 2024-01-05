Татьяна Тарасова: «Присутствие Туктамышевой украсит ЧР по прыжкам. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица»

Татьяна Тарасова оценила желание Туктамышевой участвовать в ЧР по прыжкам.

«Конечно, присутствие украсит турнир. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица.

Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной», – сказала Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 19-22 января.