Татьяна Тарасова: «Присутствие Туктамышевой украсит ЧР по прыжкам. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ТАСС Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила желание Туктамышевой участвовать в ЧР по прыжкам.

«Конечно, присутствие Туктамышевой украсит турнир. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица.

Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной», – сказала Тарасова. 

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 19-22 января. 

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9 комментариев
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Что-что, а переобуваться в прыжке Татьяна Анатольевна умела всегда
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На прыжки можно было бы взять не только сборников. Была бы загадка.
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Как же все эти нынешние высказывания ТАТ о Туктамышевой удачно гармонируют с тем самым великим эфиром на ЧР-2018, где бедную Лизу разносили просто в пух и прах весь прокат. Мне кажется, большей желчи не выливалось ни на кого)
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Чем она украсит? просто присутствием?
В том году, будучи в соревновательной форме, украсила прыжковый турнир бабкой на акселе и упаденными недоквадами, подвела команду. А сейчас что, дупель с недокрутом покажет?
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Давно ли ТАТ полюбила Лизу??
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Любят у нас сначала грязью поливать, потом оды распевать)
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Я рад видеть Лизу, но если в нее я -верю, в ее тренеров-НЕТ,мне они не приятны-после истории с Семененко,да и многих историй....
У Лизы большие возможности и был бы прорыв,но!!!!! только не в этом штабе,только не в этом,в этом штабе тащат только Семененко-ВСЕ!
Лиза как была предоставлена себе так и будет.Глупость,что не ушла в другой штаб......хоть и ходила в любимчиках,а может просто не дали бы спокойно работать в другом штабе старые контакты...
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Ответ Carg0
Чем она украсит? просто присутствием? В том году, будучи в соревновательной форме, украсила прыжковый турнир бабкой на акселе и упаденными недоквадами, подвела команду. А сейчас что, дупель с недокрутом покажет?
За халявное бабло чоб не попрыгать
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Ответ Peter Varfolomeyev
Как же все эти нынешние высказывания ТАТ о Туктамышевой удачно гармонируют с тем самым великим эфиром на ЧР-2018, где бедную Лизу разносили просто в пух и прах весь прокат. Мне кажется, большей желчи не выливалось ни на кого)
Сейчас Лиза с любимкой ТАТ Медведевой не соревнуется,поэтому ее можно похвалить
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