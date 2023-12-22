Инна Гончаренко: «Муравьевой не надо расстраиваться, у нее очень качественная программа, и она боролась до конца. Валиева традиционно показала яркий прокат»

Инна Гончаренко назвала ярким прокат Камилы Валиевой на чемпионате России.

Сегодня Валиева выиграла короткую программу, второй стала Аделия Петросян, третьей – Софья Муравьева.

«Я нахожусь под большим впечатлением от проката девочек. Было достаточно много интересных, чистых программ. Хочется отметить Ксеню Синицыну и Анну Фролову. Очень понравились Петросян и Муравьева.

Соня (Муравьева) сделала тройной аксель, единственный сегодня элемент ультра-си, у нее была досадная оплошность на дорожке, но ей не надо расстраиваться, у нее очень качественная программа, и она боролась до конца.

Камила Валиева традиционно в этом сезоне показала яркий прокат, мне очень нравятся ее образ и программа», – сказала заслуженный тренер России Гончаренко.