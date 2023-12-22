Инна Гончаренко: «Муравьевой не надо расстраиваться, у нее очень качественная программа, и она боролась до конца. Валиева традиционно показала яркий прокат»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Инна Гончаренко Ксения Синицына Камила Валиева Анна Фролова Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Инна Гончаренко назвала ярким прокат Камилы Валиевой на чемпионате России.

Сегодня Валиева выиграла короткую программу, второй стала Аделия Петросян, третьей – Софья Муравьева.

«Я нахожусь под большим впечатлением от проката девочек. Было достаточно много интересных, чистых программ. Хочется отметить Ксеню Синицыну и Анну Фролову. Очень понравились Петросян и Муравьева.

Соня (Муравьева) сделала тройной аксель, единственный сегодня элемент ультра-си, у нее была досадная оплошность на дорожке, но ей не надо расстраиваться, у нее очень качественная программа, и она боролась до конца.

Камила Валиева традиционно в этом сезоне показала яркий прокат, мне очень нравятся ее образ и программа», – сказала заслуженный тренер России Гончаренко.

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6 комментариев
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Не фанат Муры, но чисто по-человечески ее очень жаль. Все забили на триксель, а она сделала. И вот так нелепо сорвать дорожку
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+14
Ответ imaxim
Не фанат Муры, но чисто по-человечески ее очень жаль. Все забили на триксель, а она сделала. И вот так нелепо сорвать дорожку
По большому счету, под большим впечатлением нахожусь только от проката Сони. И очень приятное впечатление от КП Камилы, как на хороший спектакль сходила.
+4
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Гончаренко ещё сказала, что у Петросян был прекрасный триксель
+2
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Валиеву РУСАДА прикрывает. Поэтому все уже находятся в неравных условиях по сравнению с ней.
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Ответ Маргарита Михайловна
Валиеву РУСАДА прикрывает. Поэтому все уже находятся в неравных условиях по сравнению с ней.
И как РУСАДА ее " прикрывает"? Посадили своего человека в техническую комиссию или лёд дробят и песок сыпят перед прокатами конкуренток ? Поделитесь, если вы близко " к телу"= источнику.
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Ответ Irina Kistler
И как РУСАДА ее " прикрывает"? Посадили своего человека в техническую комиссию или лёд дробят и песок сыпят перед прокатами конкуренток ? Поделитесь, если вы близко " к телу"= источнику.
Посадили своего человека техническим контролером, который очень умело жонглирует уровнями на дорожках и вращениях - кому надо 4, кому не надо - второй и третий, ребро на лутце - одним вижу, другим - не вижу, все очень просто.
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