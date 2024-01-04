Алексей Мишин: «Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Елизавета Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин. Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 20-21 января.

– Я ее видел вчера и увижу сегодня. И узнаю. Но она планирует.

– В личном и в командном турнирах?

– Эти нюансы я боюсь сообщить. Сегодня увижу – поговорю. Она сейчас занята «Шахерезадой», танцует одну из ведущих ролей и очень хорошо справляется с этой задачей. Я этому очень рад.

– Можно ли сказать, что Лиза соскучилась по соревнованиям?

Лиза наслаждается своей замечательной ролью в «Шахерезаде», но по спорту все равно скучает, – сказал Мишин.

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21 комментарий
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Чем больше участников, тем интереснее. И без разницы, будет триксель или нет. Болельщикам всё равно приятно будет посмотреть на любимых фигуристок.
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А что,--в ЧР по П может участвовать кто угодно (в том числе, и пропускающие сезон)? Или требование (иметь ультра-си, исполнить их на соревнованиях сезона) касается только неблатных? Интересненько...
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Ну, если это не пустой трёп, то без трикселя, который в этом сезоне котируется, как никогда, Лиза на турнир не заявится.
А, может быть, именно поэтому и решила заявиться, что триксель в этом сезоне в ЖО котируется, как никогда.
Хорошая новость, если это не пустой трёп.
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+2
Ответ RusVector
Трусова тоже могла бы четверной скрутить. Но первый ее игнорить будет! Да ей это и не нужно, в шоу она куда больше заработает, чем все прыгуны, вместе взятые!
Этот турнир придумали для джамперов типа Трусовой. Но она так ни разу в нём и не поучаствовала. Боится проиграть и здесь?)))
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я рад,но смысл-если трикселей нет? надо было соревноваться Лиза.
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Кстати, Лиза сама говорила об этом!
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Аксель Лизы против всех остальных.
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