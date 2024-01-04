Алексей Мишин: «Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам»
Елизавета Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам.
Об этом сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин. Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 20-21 января.
– Я ее видел вчера и увижу сегодня. И узнаю. Но она планирует.
– В личном и в командном турнирах?
– Эти нюансы я боюсь сообщить. Сегодня увижу – поговорю. Она сейчас занята «Шахерезадой», танцует одну из ведущих ролей и очень хорошо справляется с этой задачей. Я этому очень рад.
– Можно ли сказать, что Лиза соскучилась по соревнованиям?
– Лиза наслаждается своей замечательной ролью в «Шахерезаде», но по спорту все равно скучает, – сказал Мишин.
А, может быть, именно поэтому и решила заявиться, что триксель в этом сезоне в ЖО котируется, как никогда.
Хорошая новость, если это не пустой трёп.