Алексей Мишин: «Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам»

Елизавета Туктамышева планирует выступить на чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщил тренер фигуристки . по прыжкам пройдет в Москве 20-21 января.

– Я ее видел вчера и увижу сегодня. И узнаю. Но она планирует.

– В личном и в командном турнирах?

– Эти нюансы я боюсь сообщить. Сегодня увижу – поговорю. Она сейчас занята «Шахерезадой», танцует одну из ведущих ролей и очень хорошо справляется с этой задачей. Я этому очень рад.

– Можно ли сказать, что Лиза соскучилась по соревнованиям?

– наслаждается своей замечательной ролью в «Шахерезаде», но по спорту все равно скучает, – сказал Мишин.