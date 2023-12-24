Елизавета Туктамышева: «В роли комментатора я чувствовала себя комфортно. Самой выйти покататься – такого рвения сейчас не наблюдается»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Александр Гришин Фигурное катание

Туктамышева заявила, что для нее было удовольствием комментировать чемпионат России.

– Как вы себя чувствуете в кресле комментатора? Видите себя в этой профессии в дальнейшем?

– Прошло слишком мало времени, чтобы я как-то проанализировала то, что произошло за эти два дня. Скажем так, я чувствовала себя комфортно – что вчера, что сегодня.

Сегодня даже лучше, потому что был вчерашний опыт. Я поняла, где нужно доработать, что можно улучшить, что нужно оставить так, как есть. 

Комментировать такие интересные соревнования – одно сплошное удовольствие, тем более, что финал у мужчин был интригующим и захватывающим. В такой компании комментировать (с Татьяной Тарасовой и Александром Гришиным) – это, конечно, классно, что такая возможность у меня появилась.

– Это уже ваш 16-й чемпионат России, но вы здесь уже не в качестве спортсменки. Не захотелось надеть коньки и выйти на лед?

– Пока нет, у меня было так спокойно на душе, особенно не волновалась. В роли комментатора я себя чувствовала комфортно. И то, что я уже здесь, настроение чемпионата мне как-то передалось. Но самой выйти покататься – такого рвения сейчас не наблюдается.

– Не жалеете, что взяли паузу?

– Нет, пока нет.

– Многие оценили ваши комментаторские способности: манеру речи и голос. Вы специально работали над этим, как-то готовились?

– Я работала со специальным человеком, который мне помогал с речью. Он давал мне советы, как лучше комментировать, потому что у него самого был опыт. Я, действительно, немного готовилась.

Но этого все равно недостаточно, не максимум того, что я бы хотела показать. Всегда хочется быть идеальной.

Перфекционизм как был в спорте, так и остался в жизни. До классного комментатора мне еще далеко, но, по крайней мере, мне это нравится, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева

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25 комментариев
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Лиза очень неплохо комментировала, голос приятный, речь грамотная, сама глубоко в теме.
Единственное, на мой взгляд, не надо её ставить вместе с ТАТ, вдвоём с Гришиным было бы оптимально.
+17
-6
+11
Лиза хорошо комментирует. Хочется чтобы продолжала.
Думаю, когда официально заявит о завершении карьеры (насколько я понимаю, официально она пока "думает"), может комментировать и женскую одиночку. Я бы послушала.
+11
-4
+7
Лиза, если читаете комментарии на Спортсе, имейте в виду: мне очень нравится такой комментарий. Единственное - хотелось бы, чтобы объяснение техники было чуть на более понятном языке. Например, что такое "широко пошел", я поняла только после пояснений, а сначала думала, что это значит, что ноги были широко расставлены при отталкивании :))
+8
-3
+5
Молодец Лиза. Ответственно подошла к комментированию, брала уроки и всё получилось удачно, интересно и профессионально.
+5
-1
+4
Ответ Olga.t
Лиза очень неплохо комментировала, голос приятный, речь грамотная, сама глубоко в теме. Единственное, на мой взгляд, не надо её ставить вместе с ТАТ, вдвоём с Гришиным было бы оптимально.
А мне норм с ТАТ показалось.
+5
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Мне импонируют комменты Лизы.
+8
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+4
Лиза молодчина, классно комментировала!!!
+7
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+3
Лиза хорошо справилась,слушать ее было приятно.
+6
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Лиза очень интересно комментировала технику, именно профильные моменты, даже какой-то специальный жаргон фигуристов было услышать любопытно.
+6
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+3
Мне очень нравится как комментирует Лиза. Подчеркивая технические нюансы, почему не получился тот или иной прыжок.
+4
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Не понимаю зачем Лиза то полезла в эти "паузы", все же понятно, ну заверши красиво!
+6
-5
+1
Лиза очень хорошо комментировала. Всё доброжелательно, при этом подмечала ошибки, объясняла, из-за чего эти ошибки возникают. Мне было интересно слушать.
+1
0
+1
Ответ Буня Хох
Лиза хорошо комментирует. Хочется чтобы продолжала. Думаю, когда официально заявит о завершении карьеры (насколько я понимаю, официально она пока "думает"), может комментировать и женскую одиночку. Я бы послушала.
ЖО было бы очень интересно посмотреть именно с Лизой. По понятным причинам, сейчас это не возможно.
+4
-3
+1
Ответ Olga.t
Лиза очень неплохо комментировала, голос приятный, речь грамотная, сама глубоко в теме. Единственное, на мой взгляд, не надо её ставить вместе с ТАТ, вдвоём с Гришиным было бы оптимально.
Надо у кого то учиться
+2
-1
+1
Ответ Ayla
Не понимаю зачем Лиза то полезла в эти "паузы", все же понятно, ну заверши красиво!
У нас куча фигуристов на паузе по несколько лет сидят и ничего
+2
-1
+1
Нормально комментировала, просто нам надо было до кого-то докапываться
+3
-3
0
Ведущая Лиза ⛸️👍
+1
-1
0
Ответ nadenki
А мне норм с ТАТ показалось.
мне тоже, они друг под друга даже подстраивались немного, чтобы быть корректными)
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Ответ Olga.t
Лиза очень неплохо комментировала, голос приятный, речь грамотная, сама глубоко в теме. Единственное, на мой взгляд, не надо её ставить вместе с ТАТ, вдвоём с Гришиным было бы оптимально.
а мне кажется с тат хорошо было, они дополняли друг друга. но думаю самой Лизе с Максом было более комфортно
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Ответ Elena Grishanova
Не нравится, как она махает, скучно🥱
Невозможно ответить))) Кое-кто здесь священнаякорова))))
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Ответ Manatusik
Мне очень нравится как комментирует Лиза. Подчеркивая технические нюансы, почему не получился тот или иной прыжок.
Да, был именно разбор! Без критики, унижений и оскорблений.
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