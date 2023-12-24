Елизавета Туктамышева: «В роли комментатора я чувствовала себя комфортно. Самой выйти покататься – такого рвения сейчас не наблюдается»

Туктамышева заявила, что для нее было удовольствием комментировать чемпионат России.

– Как вы себя чувствуете в кресле комментатора? Видите себя в этой профессии в дальнейшем?

– Прошло слишком мало времени, чтобы я как-то проанализировала то, что произошло за эти два дня. Скажем так, я чувствовала себя комфортно – что вчера, что сегодня.

Сегодня даже лучше, потому что был вчерашний опыт. Я поняла, где нужно доработать, что можно улучшить, что нужно оставить так, как есть.

Комментировать такие интересные соревнования – одно сплошное удовольствие, тем более, что финал у мужчин был интригующим и захватывающим. В такой компании комментировать (с и ) – это, конечно, классно, что такая возможность у меня появилась.

– Это уже ваш 16-й чемпионат России, но вы здесь уже не в качестве спортсменки. Не захотелось надеть коньки и выйти на лед?

– Пока нет, у меня было так спокойно на душе, особенно не волновалась. В роли комментатора я себя чувствовала комфортно. И то, что я уже здесь, настроение чемпионата мне как-то передалось. Но самой выйти покататься – такого рвения сейчас не наблюдается.

– Не жалеете, что взяли паузу?

– Нет, пока нет.

– Многие оценили ваши комментаторские способности: манеру речи и голос. Вы специально работали над этим, как-то готовились?

– Я работала со специальным человеком, который мне помогал с речью. Он давал мне советы, как лучше комментировать, потому что у него самого был опыт. Я, действительно, немного готовилась.

Но этого все равно недостаточно, не максимум того, что я бы хотела показать. Всегда хочется быть идеальной.

Перфекционизм как был в спорте, так и остался в жизни. До классного комментатора мне еще далеко, но, по крайней мере, мне это нравится, – сказала чемпионка мира 2015 года .