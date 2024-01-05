Ирина Слуцкая: «В 2023 году больше всего расстроило решение Туктамышевой приостановить карьеру. Она многого добилась, но все равно жаль»

Слуцкая назвала событие в фигурном катании, которое ее больше всего расстроило в 2023 году.

«Я периодически слежу за нашими соревнованиями, ввиду своей занятости я не могу смотреть все.

Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль.

Из хорошего могу отметить большое количество молодежи, которая уже сейчас показывает хороший уровень», – сказала Ирина Слуцкая.