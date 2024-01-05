Ирина Слуцкая: «В 2023 году больше всего расстроило решение Туктамышевой приостановить карьеру. Она многого добилась, но все равно жаль»

Теги Ирина Слуцкая сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ТАСС Фигурное катание

Слуцкая назвала событие в фигурном катании, которое ее больше всего расстроило в 2023 году.

«Я периодически слежу за нашими соревнованиями, ввиду своей занятости я не могу смотреть все.

Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль.

Из хорошего могу отметить большое количество молодежи, которая уже сейчас показывает хороший уровень», – сказала Ирина Слуцкая. 

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ natali5228
Жаль. И нам, её поклонникам. Но Лиза ясно сказала, что без международки и ГС ей негде мотивацию брать.
Сказала Лиза, которая регулярно мимо этих международных стартов пролетала
+8
-2
+6
Ответ Maria L
и что он ей даст? кому нужен ЧР если он не даёт путевку на гс
Футболисты, Хоккеисты, Волейболисты и многие другие спортсмены (в том числе и другие фигуристы) находят мотивацию, а Лиза нет. И ладно бы, как Загитова или Щербакова выиграла все за короткий период, а ведь 90% трофеев давности 8-10 лет.
+7
-3
+4
Ответ natali5228
Жаль. И нам, её поклонникам. Но Лиза ясно сказала, что без международки и ГС ей негде мотивацию брать.
А в чем не мотивация выиграть ЧР, который она выигрывала лет 10-ть назад, когда почти не было конкуренции. просто пришло время, возраст свое берет
+7
-4
+3
Ответ Девочка с севера
Я всё же верю, что если нас вернут, то и Лиза вернётся.
А я думаю, уже не вернётся.
+2
0
+2
Ответ tull
А почему Гуменик, Семененко, Игнатов, Алиев находят в себе силы?? Они в этом году катают отлично.
А они чемпионы мира?
+4
-2
+2
Куклычёва где?
+3
-2
+1
Так мотивации нет. Она в прошлом сезоне доказывать осталась. Доказала, теперь смысла для чемпионки мира гоняться по скейт Сызрань нет никакого. Туктамышева не завершила бы, если бы были международные старты
+6
-6
0
Ирина, как я вас понимаю🥺 главное расстройство прошлого года
+5
-5
0
Ответ Галина Щетина
Сказала Лиза, которая регулярно мимо этих международных стартов пролетала
На последнем ЧМ, на котором участвовали наши, Лиза взяла серебро. Возможно, вы пропустили этот момент.
+3
-3
0
Ответ tull
Футболисты, Хоккеисты, Волейболисты и многие другие спортсмены (в том числе и другие фигуристы) находят мотивацию, а Лиза нет. И ладно бы, как Загитова или Щербакова выиграла все за короткий период, а ведь 90% трофеев давности 8-10 лет.
Загитова выиграла все титулы, у нее 6 золотых медалей, у Медведевой 8. У Лизы 3 золота, столько же у Трусовой и Сотниковой. У Валиевой и Липницкой по 4 золотых медалей, у Щербаковой лишь 2.
0
0
0
Ответ Zhuuuzhik
Безумно не хватало Лизы в этом сезоне. Но зачем ей возвращаться? Она добилась практически всего, у неё потрясающая карьера, она - фигуристка с историей, таких сейчас по пальцам можно пересчитать в женском одиночном. Даже если вернут международные старты, зачем это взрослой, интересной, самодостаточной Лизе, которая уже реализовывает себя в других областях? Она сделала свой вклад в ФК, ради чего ей дальше ломаться на трикселях и попытках квада? Тем более, что её последний старт был очень красивым, и ушла она с медалью ЧР.
В этом сезоне на ЧР Туктамышевой медаль не светила,грибы кончились с том сезоне.Вовремя ушла.
+3
-3
0
Ответ Светлана Романова
В этом сезоне на ЧР Туктамышевой медаль не светила,грибы кончились с том сезоне.Вовремя ушла.
Шутите?:) В этом сезоне на ЧР понравились только Ксюша Синицына и Аня Фролова. Лиза вполне могла побороться с Камилой без ультра-си и с не самым воздушным катанием. С Аделией и Соней, пожалуй, нет.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий