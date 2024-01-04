Дизайнер Куклычева: «Косторная – хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева назвала фигуристку Алену Косторную «хитрой лисой».

Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы. По словам тренера Сергея Рослякова, они будут оплачены после праздников.

– Как воспринимаете информацию об обещании оплаты в январе?

– Я не знаю, как будет, пока по факту не оплачены. Костюмы сданы давно, в них выступали не раз. Документы сделаны в декабре. Ждали оплату в конце года.

Конфликт в большей степени о не выполнении устной договоренности с Аленой. Пять дизайнеров работали, создавали ей костюмы. Речь идет не об одном костюме! Алена знала, что дизайнеры работали за рекламу, ее это полностью устраивало. Никто не будет шить платье просто за сторис.

Алена посчитала что этого достаточно за работу, несколько отметок в соцсетях. Дизайнеров просто использовали. Я попросила, они помогли. Последнее платье сшили фею («Золушка»). Было сшито большое количество костюмов, не два‑три, это в пересчете на деньги огромная сумма даже по материалам, не считая работу нашу.

Часть костюмов вернула, которые уже не нужны. Часть до сих пор не вернула. Говорит, что нужно платье до 10 января. Я попросила все вернуть, так как костюмы сшиты давно, рекламы нет!

В личной переписке написала, что она ничего не должна больше. Пришлось обратиться к общественности. В суд я не могу идти, была устная договоренность с Аленой. Да и время, нервы – это все опустошает. И сейчас очень все неприятно мне.

Но такую наглость нельзя так оставлять. Она хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать, – сказала Куклычева.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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122 комментария
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//В суд я не могу идти, была устная договоренность с Аленой. //
И при этом пишет, что под дурочку косит Алена.
Куклычева сейчас что угодно уже может наплести о якобы договоренностях.
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Ух, после пяти лет совместной работы, дизайнер все-таки поняла это! Поздравляю!
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Ну это мы и без дизайнера знали )
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Эта дама хоть понимает, что с каждым таким постом она всё ниже и ниже опускает репутацию своего "ателье"? И то, что она работала без договора и заставляла своих мастериц делать то же самое в ущерб их здоровью и личному времени, в первую очередь говорит лично о ней и как о человеке, и как об управленце. Не хочешь или не можешь работать за спасибо - делай договор. Drama queen, по доброте душевной в суд не идёт. Пусть теперь надеется, что Косторная до суда не дойдёт - клевета, вытряхивание переписки в публичное поле и обвинения так просто могут не сойти с рук. И потеря клиентов для этой забегаловки может оказаться самой меньшей проблемой, если сторона Алёны всерьёз возьмётся за эту ситуацию
+32
-11
+21
Ей не шили платье за сторис. Ей выдали в прокат платье за сторис! Платья принадлежат дизайнеру, она дальше будет на этих самых платьях зарабатывать.
+25
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+19
Скандал по типу снежного кома. Базарные склоки на виду у незнакомых людей. Никому это не принесет пользы
+20
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+16
"Дизайнеров просто использовали. Я попросила, они помогли." вот здесь, как мне кажется, и зарыта главная собака.
косторная общалась с куклычевой. и видимо напрямую с ней договаривалась, судя по переписке. а вот уже куклычева договаривалась со своими швеями. по факту получается, что даже если принять устную договоренность как обязательную к исполнению, то вот этих вот дизайнеров, которых уже 5 штук, кинула куклычева, а не косторная. потому что как-то странно бы выглядело, если бы с каждой швееё косторная лично общалась, это банально неудобно. вот тебе старший мастер - с ним решаешь, а он уже в своей шарашке сам рулит.
дамочка себя закапывает слишком активно.
про документы составленные почему то задним числом, вообще без комментариев. как и про рекламу в сториз.
+22
-8
+14
«Косторная – хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать»

Может, дизайнер чуточку и преувеличивает, всё-таки эмоции от наглости и больших запросов Косторной еще никто не отменял, но ведь правда же, что Косторная за спиной Тутберидзе и Глейха вела переговоры о переходе к другому тренеру, а потом после возвращения к Тутберидзе в интервью на Первом канале притворилась, что якобы раскаялась и осознала свои ошибки. На поведение какого животного это больше всего похоже? Заяц? Волк? Лиса?
+38
-25
+13
Ответ Александр
как тошно это читать... детский сад... а договор не судьба было подписать??? где всё расписать: кто что должен, и как должен?...
Так Куклычёва даже ту работу, за которую хочет получить деньги, сначала сделала, а все документы оформила только в декабре. И ещё возмущается, что организация не побежала сразу оплачивать. Не удивлюсь, что ещё и срок оплаты на документах не наступил.
+17
-6
+11
Дизайнер - хабалка, Алена - нахалка. Хочется уже спортивных, позитивных новостей.
+11
-1
+10
Очень некрасивая история ( дизайнер не юная девочка , пора бы уже научится составлять договоры и уметь договориваться в бизнесе , а именно им она и занимается . И все эти метания на публику : Косторная не оплатила , теперь оказалось договор не с ней , костюмы для шоу не вернула , оказывается часть вернула , остальные объяснила , когда вернёт . По рекламе не четко договорились , так договоритесь , а не грязное белье своё вываливайте на публику .(( В итоге кроме ощущения брезгливости ничего не добились ( а могли бы просто по- взрослому решить вопрос .
+13
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Какой базар!
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+9
Короч, суду все ясно. Костюмы шились без оплаты на обещаниях пиара в запрещеннограмме Косторной. Та отмахивалась краткими ссылками, а не упоминала в каждой речи как сильно она благодарна Куклачевой, чем несколько огорчила последнюю. Хотя после трэшового костюма к КП, который я вживую видела на ОП-это просто ппц, товарищи, с такой швеей надо было прощаться резко и навсегда, но, очевидно, другие мастерские просили банальных денег и на сомнительный бартер не соглашались, поэтому Косторная терпела.
Гоша утомился перья собирать и попросил супругу как-то решить вопрос, ибо не солидно. Появился новый костюм, от которого удивительным образом ничего не отваливалось.
Куклачева сие увидела, не простила измену и решила закопать репутацию Косторной (хаха).
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Ответ Даня Чебыкин
"Дизайнеров просто использовали. Я попросила, они помогли." вот здесь, как мне кажется, и зарыта главная собака. косторная общалась с куклычевой. и видимо напрямую с ней договаривалась, судя по переписке. а вот уже куклычева договаривалась со своими швеями. по факту получается, что даже если принять устную договоренность как обязательную к исполнению, то вот этих вот дизайнеров, которых уже 5 штук, кинула куклычева, а не косторная. потому что как-то странно бы выглядело, если бы с каждой швееё косторная лично общалась, это банально неудобно. вот тебе старший мастер - с ним решаешь, а он уже в своей шарашке сам рулит. дамочка себя закапывает слишком активно. про документы составленные почему то задним числом, вообще без комментариев. как и про рекламу в сториз.
Как управленец она никакая, да и выносить такие оскорбления на публику это уже прям плинтус. Дамочка с успехом закапывает себя и свою конторку всё глубже. Ни один фигурист/гимнаст в здравом уме не пойдёт сотрудничать с такой базарной особой
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Ответ spboksana
молодые, никому не известные дизайнеры (и другие творческие профессии) обычно так начинают, бартер, реклама и т.д. - чтобы сделать себе имя
Работай как хочешь,но оскорблять клиентов не стоит.А то имя сделают противоположное ожиданиям.
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Прям как на базаре))
+12
-3
+9
как тошно это читать... детский сад... а договор не судьба было подписать??? где всё расписать: кто что должен, и как должен?...
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+9
Ответ Lanc
С порядочными людьми можно работать на устных договоренностях. Почти все так делают.
Вы на своего работодателя тоже работаете на основе устных договоренностей?
Более того, у Куклычевой команда дизайнеров, которые работают и которым надо платить зп. А она, не думая о них, заключает с заказчиком словесные договоренности.
+11
-3
+8
Ответ Roman Roman
выдали не за сториз, а за посты, нет постов - прокат бесплатный по факту оказался... как дизайнер будет зарабатывать, если платья не вернули?
Посты не были оговорены. Платья не вернули, потому что шоу еще не закончились. Закончатся - вернут. То, что дизайнера не устроили сторис, выяснилось только сегодня. Причем они за сторис работали уже не первый год, всех все устраивало, пока Алена не начала работать с другим дизайнером.
+9
-1
+8
🤣🤣🤣 Дизайнеров она "попросила" - неделю живёте в мастерской и работаете за сторис. Дизайнеры - нет, мы не будем. А за пост? За пост хоть месяц !!! 🤣🤣🤣 Сама подставила и обманула своих дизайнеров, а Косторная у неё - лиса.)))
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+8
А когда выход на сцену муженька этой "хитрой наглой лисы, косящей под дурочку"?
+12
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+7
Куклычевой надо сделать вывод, что никаких устных договорённостей! Увы, за красотой, что мы видим на катке, скрывается порой нечто, только лишь цветом похожее на шоколад. Письменный договор в 2 экземплярах и реальная оплата, тк и ткань, и труд стоят денег.
+15
-8
+7
Ответ КВАД
🤣🤣🤣 Дизайнеров она "попросила" - неделю живёте в мастерской и работаете за сторис. Дизайнеры - нет, мы не будем. А за пост? За пост хоть месяц !!! 🤣🤣🤣 Сама подставила и обманула своих дизайнеров, а Косторная у неё - лиса.)))
просто верх маразма. немамонты.
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Куклычёва ещё пару недель будет раздавать интервью.
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Что то эта Куклычева разошлась ..
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Ответ Федя Букин
Наоборот, раскрутка
да тут дамочка сама себя закручивает как огурцы в банку. тока она изнутри=)
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Куклычева с "хитрой лисой" пять лет работала и формат её устраивал (если что, Алёна платья арендовала за фотки и сториз в нельзяграме и тг, потом их перепродавали за мнохаденег как платья Косторной). Но как только с Куклычевой у Алёны произошёл разлад, оказалось, что коварная Алёна все !пять лет! безобразным образом разводила бедную Куклычеву и она чуть ли не в минус с ней работала) Пять лет, ага)) Верим-верим.
Вот, и уже в суд не идёт не потому что это неблахородно, а потому что не с чем) Завралась Куклычева, в общем.
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А ещё им Бузова отстой
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«Дизайнеров просто использовали. Я попросила , они помогли»… так получается , что она и использовала дизайнеров… это ж субподряд
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Ответ Сырок с кокосом
Эта дама хоть понимает, что с каждым таким постом она всё ниже и ниже опускает репутацию своего "ателье"? И то, что она работала без договора и заставляла своих мастериц делать то же самое в ущерб их здоровью и личному времени, в первую очередь говорит лично о ней и как о человеке, и как об управленце. Не хочешь или не можешь работать за спасибо - делай договор. Drama queen, по доброте душевной в суд не идёт. Пусть теперь надеется, что Косторная до суда не дойдёт - клевета, вытряхивание переписки в публичное поле и обвинения так просто могут не сойти с рук. И потеря клиентов для этой забегаловки может оказаться самой меньшей проблемой, если сторона Алёны всерьёз возьмётся за эту ситуацию
молодые, никому не известные дизайнеры (и другие творческие профессии) обычно так начинают, бартер, реклама и т.д. - чтобы сделать себе имя
+5
0
+5
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