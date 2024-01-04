Дизайнер Куклычева: «Косторная – хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать»
Дизайнер Алена Куклычева назвала фигуристку Алену Косторную «хитрой лисой».
Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
Косторная заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы. По словам тренера Сергея Рослякова, они будут оплачены после праздников.
– Как воспринимаете информацию об обещании оплаты в январе?
– Я не знаю, как будет, пока по факту не оплачены. Костюмы сданы давно, в них выступали не раз. Документы сделаны в декабре. Ждали оплату в конце года.
Конфликт в большей степени о не выполнении устной договоренности с Аленой. Пять дизайнеров работали, создавали ей костюмы. Речь идет не об одном костюме! Алена знала, что дизайнеры работали за рекламу, ее это полностью устраивало. Никто не будет шить платье просто за сторис.
Алена посчитала что этого достаточно за работу, несколько отметок в соцсетях. Дизайнеров просто использовали. Я попросила, они помогли. Последнее платье сшили фею («Золушка»). Было сшито большое количество костюмов, не два‑три, это в пересчете на деньги огромная сумма даже по материалам, не считая работу нашу.
Часть костюмов вернула, которые уже не нужны. Часть до сих пор не вернула. Говорит, что нужно платье до 10 января. Я попросила все вернуть, так как костюмы сшиты давно, рекламы нет!
В личной переписке написала, что она ничего не должна больше. Пришлось обратиться к общественности. В суд я не могу идти, была устная договоренность с Аленой. Да и время, нервы – это все опустошает. И сейчас очень все неприятно мне.
Но такую наглость нельзя так оставлять. Она хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать, – сказала Куклычева.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
И при этом пишет, что под дурочку косит Алена.
Куклычева сейчас что угодно уже может наплести о якобы договоренностях.
косторная общалась с куклычевой. и видимо напрямую с ней договаривалась, судя по переписке. а вот уже куклычева договаривалась со своими швеями. по факту получается, что даже если принять устную договоренность как обязательную к исполнению, то вот этих вот дизайнеров, которых уже 5 штук, кинула куклычева, а не косторная. потому что как-то странно бы выглядело, если бы с каждой швееё косторная лично общалась, это банально неудобно. вот тебе старший мастер - с ним решаешь, а он уже в своей шарашке сам рулит.
дамочка себя закапывает слишком активно.
про документы составленные почему то задним числом, вообще без комментариев. как и про рекламу в сториз.
Может, дизайнер чуточку и преувеличивает, всё-таки эмоции от наглости и больших запросов Косторной еще никто не отменял, но ведь правда же, что Косторная за спиной Тутберидзе и Глейха вела переговоры о переходе к другому тренеру, а потом после возвращения к Тутберидзе в интервью на Первом канале притворилась, что якобы раскаялась и осознала свои ошибки. На поведение какого животного это больше всего похоже? Заяц? Волк? Лиса?
Гоша утомился перья собирать и попросил супругу как-то решить вопрос, ибо не солидно. Появился новый костюм, от которого удивительным образом ничего не отваливалось.
Куклачева сие увидела, не простила измену и решила закопать репутацию Косторной (хаха).
Более того, у Куклычевой команда дизайнеров, которые работают и которым надо платить зп. А она, не думая о них, заключает с заказчиком словесные договоренности.
Вот, и уже в суд не идёт не потому что это неблахородно, а потому что не с чем) Завралась Куклычева, в общем.