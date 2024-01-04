Дизайнер Куклычева: «Косторная – хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать»

Дизайнер Алена Куклычева назвала фигуристку Алену Косторную «хитрой лисой».

Накануне Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы. По словам тренера Сергея Рослякова, они будут оплачены после праздников.

– Как воспринимаете информацию об обещании оплаты в январе?

– Я не знаю, как будет, пока по факту не оплачены. Костюмы сданы давно, в них выступали не раз. Документы сделаны в декабре. Ждали оплату в конце года.

Конфликт в большей степени о не выполнении устной договоренности с Аленой. Пять дизайнеров работали, создавали ей костюмы. Речь идет не об одном костюме! Алена знала, что дизайнеры работали за рекламу, ее это полностью устраивало. Никто не будет шить платье просто за сторис.

Алена посчитала что этого достаточно за работу, несколько отметок в соцсетях. Дизайнеров просто использовали. Я попросила, они помогли. Последнее платье сшили фею («Золушка»). Было сшито большое количество костюмов, не два‑три, это в пересчете на деньги огромная сумма даже по материалам, не считая работу нашу.

Часть костюмов вернула, которые уже не нужны. Часть до сих пор не вернула. Говорит, что нужно платье до 10 января. Я попросила все вернуть, так как костюмы сшиты давно, рекламы нет!

В личной переписке написала, что она ничего не должна больше. Пришлось обратиться к общественности. В суд я не могу идти, была устная договоренность с Аленой. Да и время, нервы – это все опустошает. И сейчас очень все неприятно мне.

Но такую наглость нельзя так оставлять. Она хитрая лиса, знает, где надо закосить под дурочку, где поплакать, – сказала Куклычева.

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