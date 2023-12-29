«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились». Косторная показала макияж для образа черного лебедя
Фигуристка Алена Косторная пошутила о макияже для шоу.
«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились... Готова к партии Одиллии и Зигфрида», – написала Косторная.
Косторная и Георгий Куница выступают с номером «Лебединое озеро» в шоу «Сказки Евгения Плющенко».
Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»
А макияж сценический, чтобы издалека смотрелась..
— Но ведь она такая красивая...
— Ну, хорошо, хорошо... Но после сжeчь!
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