«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились». Косторная показала макияж для образа черного лебедя

Теги сборная России фото пары Алена Косторная ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная пошутила о макияже для шоу.

«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились... Готова к партии Одиллии и Зигфрида», – написала Косторная.

Косторная и Георгий Куница выступают с номером «Лебединое озеро» в шоу «Сказки Евгения Плющенко».

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

20 комментариев
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Потрясающе красивые глаза у Алёны.
А макияж сценический, чтобы издалека смотрелась..
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Красивые глаза у Алёны.
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Ох уж эти ведьминские зелёные глазищи! Алёнку бы в средние века сожгли на площади. Хороша до невозможности!
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Супер мейк👌👏👏👏
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Алена всегда была красивая, а за последний год еще больше расцвела
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— Ведьму сжeчь!
— Но ведь она такая красивая...
— Ну, хорошо, хорошо... Но после сжeчь!
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Хороша, чертовка! Какие же у Алёны красивые глаза.
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Издалека будет красиво. На то и рассчитано.
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Хороша.
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Да нормальные у неё глаза.
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Красиво.
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Какие глазищи! Выглядит потрясающе!
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Алёна похожа на Джозефин Ленгфорд, которая в фильме После снималась, имхо.
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Ответ Алёна Вода
Косторная--Одилия? А Трусову что--побоку уже? Раньше же она Одилию катала
Как это побоку? В этом озере ещё русалка живёт!
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Ответ На Пекин
Алёна похожа на Джозефин Ленгфорд, которая в фильме После снималась, имхо.
Мне из актрис на лицо она чем-то напоминает Джиллиан Андерсон - агента Скалли из Секретных материалов.
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