«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились». Косторная показала макияж для образа черного лебедя

Фигуристка Алена Косторная пошутила о макияже для шоу.

«Папа потерял дар речи, бабушки нервно перекрестились... Готова к партии Одиллии и Зигфрида», – написала Косторная.

Косторная и Георгий Куница выступают с номером «Лебединое озеро» в шоу «Сказки Евгения Плющенко».

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»