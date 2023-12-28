Боброва о паре Косторная – Куница: «Главное, чтобы этот сезон их не сломал»

Теги сборная России Екатерина Боброва пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Екатерина Боброва высказалась о паре Алена Косторная – Георгий Куница.

«Главное, чтобы этот сезон их не сломал. Вот за что я переживаю. Если они сейчас скажут: «Нафиг нам это нужно, мы пойдем заколачивать деньги в шоу», а они могут прекрасно это делать, главное, чтобы этого не случилось.

Если они погрузятся в муторную работу бесконечных повторений и ни слова друг другу во время тренировок не будут говорить – опять же, есть некая информация, что сложновато эмоционально внутри друг друга им даются тренировки. И Алена очень вспыльчивая, и партнеру палец в рот не клади, часто находит коса на камень.

Они должны закусить удила и пахать. Просто пахать днем и ночью. И в этом случае они могут стать выдающейся парой. Техника сложных прыжков у них есть – лутц, флип», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

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8 комментариев
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Главное, чтобы Косторная не поломала нервы Кунице 🤣😃
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Крепких нервов им обоим, и массу терпения.
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вот Боброва озвучила мои мысли: в силу эмоциональности и возраста ребят может не хватить на долго.
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Перспектива быть надцатой парой не для них, особенно для Алёны. А ледовые шоу приносят хорошие деньги, где они будут использовать свою востребованность, что для них более реально и понятно.
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Как пахать, если у них шоу на носу многочисленные?
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Ответ Oleandra
Как пахать, если у них шоу на носу многочисленные?
Шоу до 7 января. Как раз время отпуска. Так что ничего страшного. Главное, чтобы без проблем со здоровьем, а то много выступлений на открытых площадках.
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Исполняй свой долг (свою дхарму, предназначение, реализуй свои таланты, то для чего ты был рожден) и не беспокойся об остальном (если судьбе суждено, что не получится - так тому и быть, Но Ты, милый друг, уж сделай все от тебя зависящее).
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