Боброва о паре Косторная – Куница: «Главное, чтобы этот сезон их не сломал»

Екатерина Боброва высказалась о паре Алена Косторная – Георгий Куница.

«Главное, чтобы этот сезон их не сломал. Вот за что я переживаю. Если они сейчас скажут: «Нафиг нам это нужно, мы пойдем заколачивать деньги в шоу», а они могут прекрасно это делать, главное, чтобы этого не случилось.

Если они погрузятся в муторную работу бесконечных повторений и ни слова друг другу во время тренировок не будут говорить – опять же, есть некая информация, что сложновато эмоционально внутри друг друга им даются тренировки. И Алена очень вспыльчивая, и партнеру палец в рот не клади, часто находит коса на камень.

Они должны закусить удила и пахать. Просто пахать днем и ночью. И в этом случае они могут стать выдающейся парой. Техника сложных прыжков у них есть – лутц, флип», – сказала в подкасте «Ход коньком».

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок