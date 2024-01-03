Тарасова о комментаторском дуэте с Рудковской: «С непрофессионалами я не готова работать»

Татьяна Тарасова заявила, что не готова работать комментатором с Яной Рудковской.

Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская выразила желание побыть комментатором на соревнованиях и отметила в этой роли Тарасову.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Удивило, что нас просто не уволили». Тарасова, Гришин и Траньков поговорили о работе комментатора фигурки