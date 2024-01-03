Тарасова о комментаторском дуэте с Рудковской: «С непрофессионалами я не готова работать»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Яна Рудковская Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не готова работать комментатором с Яной Рудковской.

Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская выразила желание побыть комментатором на соревнованиях и отметила в этой роли Тарасову.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Удивило, что нас просто не уволили». Тарасова, Гришин и Траньков поговорили о работе комментатора фигурки

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31 комментарий
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Правильно,Татьяна Анатольевна.Вы и Гришин прекрасно комментируете в паре.И никто лишний вам не нужен,ни Траньков,ни Туктамышева,ни тем более прости господи Рудковская.
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Жёсткий удар по самолюбию Яны)
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Яна будто специально нарывается.
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Ответ ДИОНИС
А Яна, вообще, сможет отличить флип от лутца или четверной прыжок от тройного?
ну, если у нее Трусова два четверных лутца в КП прыгала. Этого вполне достаточно, чтобы понят уровень познаний в фигурном катании Яны Александровны.
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Ответ Anatiana
Яна будто специально нарывается.
Для Яны это монетизация упоминание её имени. Она прекрасно понимала, что ответит ТАТ
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Рудковской достаточно, что она в ледовом шоу с микрофоном в руке не расстаётся.
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Ответ ДИОНИС
Да вы что! Яна ведь "главный специалист" в мировом ФК! У неё даже Сама Трусова якобы прыгала два квад-лутца в короткой программе!
Вот ни у кого не прыгала, а у них прыгала. Да еще и в короткой, да еще и на ЧР!
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Ответ Oleandra
Жёсткий удар по самолюбию Яны)
Наивные вы, думая, что Рудковская не предвидела такой реакции ТАТ
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Жестко она ее опрокинула 😁
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Ничего, Яне не в первой, утрется, и дальше пойдет вещать про лучшие на планете Земля шоу.
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Выпускайте Кракена
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ТАТ одна из немногих в нашем ФК, если не единственная сейчас, кто может рубанут правду-матку. Не всегда, у неё тоже есть свои интересы, но в данном случае она права на все сто.
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Я смотрела сейчас чемпионат России и получала удовольствие. Татьяна Анатольевна – лучшая! Никто с ней не может сравниться. Всегда не в бровь, а в глаз. Живите и радуйтесь, что вас комментирует Тарасова) - Яна Р
Быстро она наверно забрала свои слова обратно 😅🙃
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-6
+2
А Яна, вообще, сможет отличить флип от лутца или четверной прыжок от тройного?
+5
-3
+2
Да вы что! Яна ведь "главный специалист" в мировом ФК! У неё даже Сама Трусова якобы прыгала два квад-лутца в короткой программе!
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Слишком дипломатично ответила, не по-тарасовски
+2
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Молодец, Татьяна Анатольевна!
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Ответ RusVector
Татьяна Анатольевна, скажите спасибо, что к вам Загитову не подсадили комментировать, саму сабюю безызбежную!
Загитова профессионал в фк и, я думаю ТАТ с удовольствием бы поовела эфир с Алиной.
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Правильно, Татьяна Анатольевна!
+4
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Ответ Светлана Романова
Правильно,Татьяна Анатольевна.Вы и Гришин прекрасно комментируете в паре.И никто лишний вам не нужен,ни Траньков,ни Туктамышева,ни тем более прости господи Рудковская.
Туктамышева, как приглашенный специалист, отлично комментировала. Без предвзятости, ровно и с уважением ко всем фигуристам. И без придыхания на отдельных соревнующихся.
+4
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На думаю, что Рудковская говорила серьезно насчёт комментирования
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Молодец Яна, знает как старуювывести из спбя♎️👍👍👍👍👍
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Ответ Eva2426
Загитова профессионал в фк и, я думаю ТАТ с удовольствием бы поовела эфир с Алиной.
Смысл в профессионализме, когда человек не может выразить мысль словами.
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Ответ ДИОНИС
А Яна, вообще, сможет отличить флип от лутца или четверной прыжок от тройного?
Для этого есть ТАТ . яна может обсудить платья и габариты фигуристок не хуже ТАТ. каждому свое.
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Ответ Jessi
На думаю, что Рудковская говорила серьезно насчёт комментирования
А вот ТАТ, вполне серьезно ответила😂😂😂!!!
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Ответ Jessi
На думаю, что Рудковская говорила серьезно насчёт комментирования
Да это она так завуалировано комплимент хотела Тарасовой сделать, ее комментаторскому стилю. Уж точно не думаю, что Яна рвется в комментаторскую кабину.) Да и Тарасова вполне сдержано ответила, видимо, поняла.)
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