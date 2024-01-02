Яна Рудковская: «Я бы пару раз прокомментировала соревнования. Мы бы с Тарасовой дали жару!»

Теги Татьяна Тарасова телевидение сборная России Яна Рудковская Фигурное катание

Яна Рудковская хотела бы прокомментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой.

А капитаном на Кубке Первого канала вы не хотите стать?

– На самом деле, я люблю оставаться за кадром, моя основная функция – креатив и коммерция. Давайте я буду делать шоу? Но я бы пару раз прокомментировала соревнования. Это было бы интересно – свое мнение высказать. Я ведь разбираюсь во всех прыжках, вращениях, дорожках.

С Татьяной Анатольевной вместе.

– Да, вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару! Ну если из области фантастики и мечт.

Я смотрела сейчас чемпионат России и получала удовольствие. Татьяна Анатольевна – лучшая! Никто с ней не может сравниться. Всегда не в бровь, а в глаз. Живите и радуйтесь, что вас комментирует Тарасова, что вы катаетесь у Мишина и Москвиной, Линичук. Все это – легенды! Сил им и здоровья.

У нас с Татьяной Анатольевной все бы было по правде, никого бы не пожалели – ни старичков, ни детей. Старичков – это я про наших ветеранов! Которые на турнире шоу-программ выступали, например, – сказала Рудковская.

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33 комментария
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А зачем комментатору давать жарру? Он должен освещать катание фигуристов, а не выпячивать себя, не играть на публику. Кстати, Тарасова никогда не играет, и Гришин идеален.
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Мы тогда Губерниева с Черданцевым добрым словом вспомним!
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Вот уж не надо, спасибо, нам тут комментов от Яны хватает.
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Она до сих пор новый год отмечает?
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Нет, ну на голубом глазу такое нести🤦‍♀️🤷‍♀️ Наглость - второе счастье, как говорится
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"Я ведь разбираюсь во всех прыжках"....
Ага, точно. "Сколько сегодня было прыгнуто многооборотных прыжков", "Коронный прыжок три с половиной акселя"))
Матери всея нашего ФК самое место у микрофона))
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Чтобы жар спал, пусть Рудковская примет парацетомол, а то уже в комментаторы ФК рвётся.
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Кто Рудковская вообще такая чтобы звать её комментировать соревнования?
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свят-свят🙈
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И Остапа понесло....(с) ))))
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Ответ SALMON
Кто Рудковская вообще такая чтобы звать её комментировать соревнования?
ну она же сказала, что разбирается в прыжках и дорожках.) она на шоу-то через пень-колоду говорит, а туда же - с Тарасовой комментировать. и для начала неплохо бы к логопеду сходить.
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дайте
где-нибудь в другом месте
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Великий специалист в фигурном катание хочет коментировать, с шапито все ясно
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Если по мнению Рутковской в КП прыгают четверные, это было бы очень смешно.
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Ты уже дала один раз жару, бывший муж до сих пор без штанов по судам бегает. Как же эта курица бесит, но нужно признать факт, что глупая женщина не оказалась бы там, где сейчас находится. Умеет идти по головам без озрения совести. Такая может разговаривать и улыбаться тебе с доверчивой улыбкой ребенка, тем временем за спиной держать нож.
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Закусывать надо.
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ТАТ, надо думать, спит и видит, как она с Рудковской комментировать будет :)
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Не надо
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Ответ Девушка Безимени
дайте где-нибудь в другом месте
Ага. На Марсе.
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Похоже на шантаж
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Ответ Адриана
Она до сих пор новый год отмечает?
День рождения
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Ставлю на то, что ТАТ заткнула бы Яну с трех слов
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Яна, с Днем рождения. Не забывайте закусывать)))
И хватит нам угрожать своим комментаторством)
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🤦
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Вашего «жару» и на спортсру хватает..
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Конечно разбираешься, три с половиной акселя мы не забыли 😂
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А если Яну спросить не в бровь, а в глаз ли говорила Тарасова о том, что Трусовой надо искать гамно в себе, Яна бы согласилась или начала в воздухе переобуваться?
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С каких это пор на комментаторском месте нужны деятели шоу бизнеса? Яна, иди комментировать Киркорова и Билана, занимайся своим делом.
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Ей сегодня 49.
Наверно лакнула уже
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Ответ Anneta28
День рождения
С Новым Годом Вас! Здоровья, счастья Вам и Вашей семье и мира ВСЕМ!
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