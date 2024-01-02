Яна Рудковская: «Я бы пару раз прокомментировала соревнования. Мы бы с Тарасовой дали жару!»

Яна Рудковская хотела бы прокомментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой.

– А капитаном на Кубке Первого канала вы не хотите стать?

– На самом деле, я люблю оставаться за кадром, моя основная функция – креатив и коммерция. Давайте я буду делать шоу? Но я бы пару раз прокомментировала соревнования. Это было бы интересно – свое мнение высказать. Я ведь разбираюсь во всех прыжках, вращениях, дорожках.

– С Татьяной Анатольевной вместе.

– Да, вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару! Ну если из области фантастики и мечт.

Я смотрела сейчас чемпионат России и получала удовольствие. Татьяна Анатольевна – лучшая! Никто с ней не может сравниться. Всегда не в бровь, а в глаз. Живите и радуйтесь, что вас комментирует Тарасова, что вы катаетесь у и , . Все это – легенды! Сил им и здоровья.

У нас с Татьяной Анатольевной все бы было по правде, никого бы не пожалели – ни старичков, ни детей. Старичков – это я про наших ветеранов! Которые на турнире шоу-программ выступали, например, – сказала .