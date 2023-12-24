Татьяна Тарасова: «Мы работали хорошо на этом чемпионате, никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было»

Татьяна Тарасова заявила, что никого не оскорбляла во время комментирования.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора ЧР-2024 на Первом канале, заявив, что та «оскорбляла и унижала людей».

«Я довольна своей работой, нашей общей работой. Мы работали хорошо на этом чемпионате.

Никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек-фигуристок не было. Не знаю, почему Бестемьянова так сказала, спросите у нее», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!