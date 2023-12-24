Татьяна Тарасова: «Мы работали хорошо на этом чемпионате, никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было»
Татьяна Тарасова заявила, что никого не оскорбляла во время комментирования.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора ЧР-2024 на Первом канале, заявив, что та «оскорбляла и унижала людей».
«Я довольна своей работой, нашей общей работой. Мы работали хорошо на этом чемпионате.
Никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек-фигуристок не было. Не знаю, почему Бестемьянова так сказала, спросите у нее», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!
Майе Хромых в ее форме вообще нечего делать на ЧР. Там количество мест ограничено, можно было другую фигуристку вместо Майи пригласить.
А Майя может накатывать форму на региональных соревнованиях, если у нее есть такое желание.
Но на второй день её как понесло! И под конец, когда в ход пошли уже крики, визги,--я уже радовалась тому, что скоро всё это закончится!))))