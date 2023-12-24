Татьяна Тарасова: «Мы работали хорошо на этом чемпионате, никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было»

Теги Татьяна Тарасова телевидение чемпионат России Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что никого не оскорбляла во время комментирования.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора ЧР-2024 на Первом канале, заявив, что та «оскорбляла и унижала людей».

«Я довольна своей работой, нашей общей работой. Мы работали хорошо на этом чемпионате.

Никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек-фигуристок не было. Не знаю, почему Бестемьянова так сказала, спросите у нее», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!

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70 комментариев
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С ТАТ конечно ФК смотреть интереснее, чем с кем-то другим, но Хромых мы вам не простим. Это было слишком, можно было ограничиться критикой и перевести тему на следующего участника, но ТАТ решила запинать её ногами.
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+17
Мне было интересно слушать Тарасову. Это была не пустая болтовня, как от некоторых комментаторов.
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-6
+15
Ответ imaxim
Как показательно, Талалайкину простим, а Хромых нет
Тут была масса людей, которые заступились за Талалайкину, после чего та же масса вопила, что Хромых досталось по делу. Так что, свои двойные стандарты обратите в свою сторону
+21
-9
+12
Т.Тарасова: "Не шалю, никого не трогаю, никого не обижаю, никого не оскорбляю, починяю примус..."
+11
0
+11
ну да, никого же в этот раз жирным не назвала.
+13
-3
+10
Лакерик провел эталонное судейство, федерация эталонно чемпионат провела, ну, а ТАТ эталонно комментировала. И все они остались довольны своей работой.
+11
-3
+8
Ответ Беглый*
С ТАТ конечно ФК смотреть интереснее, чем с кем-то другим, но Хромых мы вам не простим. Это было слишком, можно было ограничиться критикой и перевести тему на следующего участника, но ТАТ решила запинать её ногами.
Как показательно, Талалайкину простим, а Хромых нет
+14
-6
+8
Татьяна Анатольна, конечно, зоркий глаз и профессионал, что касается ФК и его тонкостей. Но вот замечания по поводу веса и физических кондиций девочек, да и мальчиков, можно и в приватной обстановке до фигуристов донести и пожурить, а не в прямом эфире...
+10
-3
+7
Сама себя не похвалишь. А что Тарасова ждала, что все недовольные её комментариями, в том числе и фигуристки, будут это прямо говорить?
+7
-1
+6
Ответ AAPolyansky
имхо, не было сказано ничего такого, чтобы не мог сказать публично профессионал в области фигурного катания - все правильно она сказал и никого не оскорбила. по Талалайкиной - права, по Хромых - права, по Кондратюку - права. должен быть кто-то, кто говорит, что король голый без политкорректностей
Да, сказал бы что-то подобное бельгийский комментатор про Луну, мол, с формами барышня, вот и недокручивает. Или швейцарский про Кимми, мол, тоща, сил нет на прыжки. ЕСППЧ, интересно, получил бы иски ?
+7
-1
+6
Ответ Татьяна Макарова
Мне было интересно слушать Тарасову. Это была не пустая болтовня, как от некоторых комментаторов.
Не пустая. Но для неподготовленного слушателя ее слушать скорее вредно, так как он не уловит, что она моргает, а что разглядывает. А она именно так и делает, подсвечивая не все подряд, а именно то, что ей нужно... Это и близко не объективный анализ.
+12
-7
+5
Ответ imaxim
Хромых это не спасло)))
Зато моральную поддержку оказали судьи
+5
0
+5
Татьяна Анатольевна, все работали хорошо, а вы — отлично!
+9
-4
+5
На счет профессионализма тоже вопросы. Разве триксель у Муравьвой был идеальным ? она впала в транс от ПП Сони. Или Яметова каталась и прыгала так шедеврально ?
+15
-10
+5
Ответ Lapo Elkann
Да, я никогда не высказываюсь на счет прыжков и баллов, но когда увидела плюсы на явный недокрут, плюс ведущая в восторге, сильно удивилась.
Акогда она говорит,что за квад с падением надо ставить плюсовые гое, потому что его сейчас никто не прыгает .Это нормально?
+4
0
+4
Ответ alexnew
Лакерик провел эталонное судейство, федерация эталонно чемпионат провела, ну, а ТАТ эталонно комментировала. И все они остались довольны своей работой.
Ну, а комментаторы спортса эталонно смотрели и комментировали эталонный чемпионат.
+4
0
+4
Ответ Храбрая виолончелистка
Татьяна Анатольна, конечно, зоркий глаз и профессионал, что касается ФК и его тонкостей. Но вот замечания по поводу веса и физических кондиций девочек, да и мальчиков, можно и в приватной обстановке до фигуристов донести и пожурить, а не в прямом эфире...
имхо, не было сказано ничего такого, чтобы не мог сказать публично профессионал в области фигурного катания - все правильно она сказал и никого не оскорбила. по Талалайкиной - права, по Хромых - права, по Кондратюку - права. должен быть кто-то, кто говорит, что король голый без политкорректностей
+12
-8
+4
Ответ Gemma157
Талалайкина сама виновата. Надо было у Тутберидзе тренироваться
Хромых это не спасло)))
+7
-3
+4
Да,да, особенно Майя.
+7
-3
+4
Вот и ладушки, Татьяна Анатольевна! Подобрее немножко🙏😊
+4
-2
+2
Тарасова прекрасный комментатор. Но сдерживать свой яд ей очень сложно. Чем дальше, тем больше его разливалось.
+6
-4
+2
Местами невозможно ее слушать.
+6
-4
+2
Ответ Elena Grishanova
Так Хромых действительно запинала ногами. Хотя и Маше перепало((.
Хромых протащили в сборную поверх более достойных девушек, той же Анны Фроловой. И Майю дико грибовали на этапах, чтобы протащить на ЧР и на Спартикиаду. . В отличии от Талалайкиной, которая на что накатала, то и получала.

Майе Хромых в ее форме вообще нечего делать на ЧР. Там количество мест ограничено, можно было другую фигуристку вместо Майи пригласить.

А Майя может накатывать форму на региональных соревнованиях, если у нее есть такое желание.
+6
-4
+2
Ответ imaxim
Хромых это не спасло)))
компов в панамку насыпали же
+3
-1
+2
Ответ AAPolyansky
не слушайте
А тебя кто то спросил ? Это не ее личный канал, чтобы не слушать и не смотреть. нет выбора.
+6
-4
+2
Ответ Девочка с севера
Про нашу ВСЕМИ любимую Талегард!
Да, Жоззи тож в тему. Кстати, техминимум для ЧЕ И ЧМ набрала с запасом, если не ошибаюсь.
+2
0
+2
Ответ imaxim
Как показательно, Талалайкину простим, а Хромых нет
И Талалайкину тоже, нельзя так на всю страну унижать, это не красит ТАТ, в остальном было все неплохо, кроме некоторых выкриков во время прокатом фигуристов, один раз чуть со стула не упала😅
+3
-1
+2
Ответ N-fox
Тарасова прекрасный комментатор. Но сдерживать свой яд ей очень сложно. Чем дальше, тем больше его разливалось.
Тоже обратила внимание на то, что в первый день она как-то сдержано, тактично говорила обо всём. И даже порадовалась, что она вернулась к комментированию. Всё-таки она многие вещи поясняет профессионально, этого у неё не отнять!
Но на второй день её как понесло! И под конец, когда в ход пошли уже крики, визги,--я уже радовалась тому, что скоро всё это закончится!))))
+3
-1
+2
Это она просто не всех девочек опросила) С одной стороны прям ностальгия... и многие вещи по делу... с другой стороны - хорошо что сейчас во время прокатов запретили комментировать)))
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0
+2
Ответ Девочка с севера
Ну да, ну да. Оформляешься - сиди дома, тк я приехала на ЧР и не хочу такое видеть.
Майю жаль, но вот это показательно, она в сборной (резерв), и какого она туда попала? Заняла последнее место, просто по головам протащили. Нужно было честно отбираться
+3
-1
+2
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