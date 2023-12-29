Яна Рудковская: «Трусова вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых»

Яна Рудковская рассказала, что Александра Трусова травмировала ногу.

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу «Русалочка».

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», – сказала .