Яна Рудковская: «Трусова вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых»
Яна Рудковская рассказала, что Александра Трусова травмировала ногу.
Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Евгения Плющенко «Русалочка».
«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», – сказала Рудковская.
Яна какой-то новый сленг использует
Или старый порошок
Когда Аннушка ватку с нашатырем нюхала, болея в это время пневмонией, как-то осуждений в ее адрес я не слышала.
Саша - талантище и трудяга, как всегда. У нее реально в сутках больше часов, похоже, и энергия бьёт ключом.