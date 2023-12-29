Яна Рудковская: «Трусова вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых»

Теги Евгений Плющенко сборная России травмы женское катание Яна Рудковская Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала, что Александра Трусова травмировала ногу.

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», – сказала Рудковская.

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27 комментариев
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Саше здоровья!
+13
0
+13
Ответ Мэй Касахара
На волевых ради шоу? 🤦‍♀️
В смысле ради шоу? Это для,вас шоу, а для нее работа.
+12
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+11
Ответ Мэй Касахара
Шоу оно для всех шоу, а здоровье одно и его надо беречь
Нет, это ее работа.
+10
0
+10
На волевых так хорошо каталась? ) Но элементы очень непростые для одиночницы, даже опасные. Например, поддержки, еще и вниз головой. Саша весь спектакль задействована, сил надо немерено. Пусть бережется!
+13
-6
+7
А Евгений Викторович почему на волевых катался? Тоже упал и разбил ногу?
+6
-2
+4
Ответ Мэй Касахара
Причем тут Аня и ее выступления на соревнованиях? Речь о шоу и оно здоровья не стоит.
Какие глупости. Вы реально не понимаете, что артисты в шоу выступают не по принципу хочу приду, хочу нет. Люди на работе, у них есть обязательства.
+4
0
+4
Разбила ногу

Яна какой-то новый сленг использует

Или старый порошок
+7
-4
+3
Ответ Мэй Касахара
Вы реально не понимаете, что работ и шоу много, а жизнь одна и здоровье одно и надо его беречь? Риски ради соревнований, которые в жизни дают очень многое, понять можно. А шоу того точно не стоит, если травма серьёзная
Никто не будет отказываться от роли из-за разбитой коленки. Не, я понимаю, вас очень-очень волнует здоровье Саши, а еще больше хочется, чтоб шоу отменили. Мечтайте дальше.
+3
0
+3
Ответ Мэй Касахара
То есть работа стоит здоровья? Я не согласна с этим подходом не только в отношении спортсменов, в России кстати многие жертвуют здоровьем ради работы и ничего хорошего имхо в этом нет. Сотрудник может заболеть и спортсмен шоу может травмироваться и им положен больничный должен быть
Вы прикалываетесь или троллите? Какой больничный? 😂
+3
0
+3
Ответ Мэй Касахара
На волевых ради шоу? 🤦‍♀️
Ну да, надо было хрен на всех забить, учитывая то что у тебя главная роль.
Когда Аннушка ватку с нашатырем нюхала, болея в это время пневмонией, как-то осуждений в ее адрес я не слышала.
+11
-8
+3
Ну что же, у нас много профессий связанных с риском для здоровья и даже для жизни. Пожарные , военные, спасатели, шахтеры и сталевары, и многим из них приходится часто выполнять свою работу на морально-волевых. Акробаты в цирке, а теперь еще и фигуристы, тоже связаны с риском. За это получают приличные зарплаты и они сами выбрали себе такую участь, рисковать своим здоровьем. Вообще спорт, это риск потерять здоровье, а фигуристы часто получают травмы и покидают большой спорт и многие из них вообще никаких денег не получали. Теперешние шоу очень хорошо оплачиваются ( слова Туктамышевой) и никакие травмы и болячки не остановят участников и особенно солистов, а всякие сердобольные высказывания, ой что же это такое , здоровье одно и оно дороже всего, никогда и никого не остановят. Участники шоу стоят в очереди и с нетерпением ждут , когда их пригласят и травмы и повреждения не являются для них препятствием и устрашением. Так устроен человек, привыкший по жизни рисковать.
+4
-1
+3
Надеюсь ничего серьезного. В шоу Саша отлично откатала, смотрелась просто супер.
+3
-1
+2
У Саши просто синяк на коленке. Яна хочет преодоление?
+1
0
+1
Щербакова тоже вчера упала и сегодня упала. Может и завтра упадет, вообщем, ежики плакали, кололись, но продолжали биться о лед! Правда, за их деньги я бы тоже побился!
+12
-11
+1
Ответ Мэй Касахара
Причем тут Аня и ее выступления на соревнованиях? Речь о шоу и оно здоровья не стоит.
Ну я и говорю, надо хрен было забить на тысячи зрителей, на коллег .. Аня только за себя тогда отвечала, в тот момент. Если бы она тогда снялась, никто бы, кроме нее, не расстроился.
+3
-2
+1
Ответ Мэй Касахара
То есть работа стоит здоровья? Я не согласна с этим подходом не только в отношении спортсменов, в России кстати многие жертвуют здоровьем ради работы и ничего хорошего имхо в этом нет. Сотрудник может заболеть и спортсмен шоу может травмироваться и им положен больничный должен быть
Саша там прима, главная звезда. Какой больничный то.
+1
0
+1
Евгений Викторович тоже упал? Ну как же так не осторожно со звёздами, беречь надо, единственные же в мире....😢
+2
-2
0
Ответ Леди Брэкнелл
Какие глупости. Вы реально не понимаете, что артисты в шоу выступают не по принципу хочу приду, хочу нет. Люди на работе, у них есть обязательства.
Вы реально не понимаете, что работ и шоу много, а жизнь одна и здоровье одно и надо его беречь? Риски ради соревнований, которые в жизни дают очень многое, понять можно. А шоу того точно не стоит, если травма серьёзная
+2
-2
0
До чего не люблю ледовые шоу, но это ж крышеснос, хехе. Кринж, как все они, и сборная солянка, но впечатляет - точнее, с ног сбивает 🤪😜 Саша в течение шоу, по-моему, 2 часа на льду в совокупности была, причем в стиле и швец, и жнец, и на дуде игрец. Надеюсь, ей Плющенко бешеные мульёны платит за этот марафон. Прыжки, выбросы, поддержки, кольцо это в воздухе - умница, и во 2ом отделении красавица невозможная в платье. И неожиданно понравился Ангелопол. Насколько тяжёлый у парня характер, настолько классный и надёжный он партнёр. Вот прям поняла, почему его терпела до последнего Вася. Плавничок зачётный 😜
Саша - талантище и трудяга, как всегда. У нее реально в сутках больше часов, похоже, и энергия бьёт ключом.
+5
-5
0
Ответ Леди Брэкнелл
Никто не будет отказываться от роли из-за разбитой коленки. Не, я понимаю, вас очень-очень волнует здоровье Саши, а еще больше хочется, чтоб шоу отменили. Мечтайте дальше.
Вы это серьезно? Про мои мечты😂 они вообще не в рамках ФК, слава богу. А работа здоровья не стоит, даже если эта работа строчить комменты в чью-то поддержку на спортс.ру)))
+1
-1
0
Ответ Мэй Касахара
Вы это серьезно? Про мои мечты😂 они вообще не в рамках ФК, слава богу. А работа здоровья не стоит, даже если эта работа строчить комменты в чью-то поддержку на спортс.ру)))
Ну не работайте, вас кто-то заставляет что ли? За других не переживайте - у людей врачи есть, без ваших причитаний обойдутся.
0
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0
Ответ Natalia Solomakha
До чего не люблю ледовые шоу, но это ж крышеснос, хехе. Кринж, как все они, и сборная солянка, но впечатляет - точнее, с ног сбивает 🤪😜 Саша в течение шоу, по-моему, 2 часа на льду в совокупности была, причем в стиле и швец, и жнец, и на дуде игрец. Надеюсь, ей Плющенко бешеные мульёны платит за этот марафон. Прыжки, выбросы, поддержки, кольцо это в воздухе - умница, и во 2ом отделении красавица невозможная в платье. И неожиданно понравился Ангелопол. Насколько тяжёлый у парня характер, настолько классный и надёжный он партнёр. Вот прям поняла, почему его терпела до последнего Вася. Плавничок зачётный 😜 Саша - талантище и трудяга, как всегда. У нее реально в сутках больше часов, похоже, и энергия бьёт ключом.
А какие сложные элементы Ангелопол с Сашей делал, просто поразительно, тоже под впечатлением. Не знаю, как Саша еще столько дней катать будет, да еще и по два шоу.
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Ответ Бильм@н
Надеюсь ничего серьезного. В шоу Саша отлично откатала, смотрелась просто супер.
Конечно. Саша была весёлая и отжигала в танцах
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