Софья Муравьева: «Главное событие в этом году – очень крутые старты, которые устраивает федерация»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Софья Муравьева назвала главные события уходящего года.

Сегодня фигуристка завоевала серебро чемпионата России в Челябинске.

«Самое главное событие в этом году – это, конечно, очень крутые старты, которые устраивает федерация. Чемпионат России, безусловно, дарит огромные эмоции.

Поездка в Китай – это было что-то невероятное. Спасибо большое Евгению Викторовичу [Плющенко] и Яне Александровне [Рудковской]. Выезд за границу в такое тяжелое время разрядил обстановку. Наверное, это самое приятное», – сказала Муравьева.

Также она рассказала об участии в новогодних шоу.

«Выступлю в шоу «Русалочка», это новое шоу Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Отдохнуть не особо получится, буду работать в одних шоу, потом в других.

После буду еще больше работать, чтобы не понижать планку, становиться еще лучше», – добавила фигуристка.

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20 комментариев
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Соня, попробуй новое в музыке и в костюмах. Ты давно выросла из сереньких плптьев и из заезженной нежнятины. Ты потому и падаешь порой, словно хочешь вврваться на свободу.
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Ответ Elena Polkina
Блин, Соня. Ты, того, моргни, если что. Вот взяла и все испортила. Рада была за тебя, но восхваления Рудковских, тебе то оно зачем ? Ты там единственная звезда, и никто не посмеет тебя пнуть если откажешься оды петь.
Сонь, лучше бы Михайлова поздравила.
+13
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+9
Ответ Elena Polkina
Сонь, лучше бы Михайлова поздравила.
Даже как то жалко Михайлова, работает, работает с Соней, а всё в тени находится. Даже сегодня Тат сказала, вот мол Плющенко тренер Сони, а Михайлов помогает ему 🤦‍♀️
+11
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+8
Ответ Peter Varfolomeyev
А за Дудакова вам не обидно? В их штабе реально точно такая же связка: тренер, остающийся в тени, и спортивный менеджер, собирающий все сливки.
Нет, Дудакова все знают, и он не в тени уж точно, их так и представляют всегда троих вместе. А в академии есть Плющенко и там какие то ещё помощники рядом болтаются.
+5
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+3
Блин, Соня. Ты, того, моргни, если что. Вот взяла и все испортила. Рада была за тебя, но восхваления Рудковских, тебе то оно зачем ? Ты там единственная звезда, и никто не посмеет тебя пнуть если откажешься оды петь.
+13
-11
+2
Молодец Соня. Очень классные, думаю, будут шоу. Удачи!
+3
-1
+2
Ответ Irina29
Даже как то жалко Михайлова, работает, работает с Соней, а всё в тени находится. Даже сегодня Тат сказала, вот мол Плющенко тренер Сони, а Михайлов помогает ему 🤦‍♀️
Однако же вчера Соня плакала на плече у Плющенко, а не Михайлова. А это очень показательно. Утешения обычно ищут у самого близкого.
+4
-2
+2
Ответ Jessi
Празднуем🍾
Впервые в истории)
+2
0
+2
А где Джесси? Умерла от счастья что ли?
+2
-1
+1
Ответ Беглый*
А где Джесси? Умерла от счастья что ли?
Празднуем🍾
+2
-1
+1
Ответ Беглый*
Впервые в истории)
Ну, болельщикам Трусовой, кстати, не привыкать отмечать серебро как победу
+2
-1
+1
Ответ Мурманчанин37
Ну, болельщикам Трусовой, кстати, не привыкать отмечать серебро как победу
Справедливости ради, она не фанатка Трусовой. Вынужденно приходится нести этот крест
+1
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Ответ Irina29
Даже как то жалко Михайлова, работает, работает с Соней, а всё в тени находится. Даже сегодня Тат сказала, вот мол Плющенко тренер Сони, а Михайлов помогает ему 🤦‍♀️
А откуда вы можете знать кто в основном работает с Соней? Вы же на тренировках не присутствуете.
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Ответ Anneta28
Однако же вчера Соня плакала на плече у Плющенко, а не Михайлова. А это очень показательно. Утешения обычно ищут у самого близкого.
А она разве на плече плакала? Она просто плакала, а он рядом стоял. Такую картинку я видела.
Да и вообще в случае с АП, там к спортсмену на соревнованиях, если рядом Плющенко, никто приближаться не смеет.
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Ответ Irina29
Даже как то жалко Михайлова, работает, работает с Соней, а всё в тени находится. Даже сегодня Тат сказала, вот мол Плющенко тренер Сони, а Михайлов помогает ему 🤦‍♀️
Да ТАТ фалию его просто не знала
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