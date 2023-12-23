Софья Муравьева: «Главное событие в этом году – очень крутые старты, которые устраивает федерация»

Софья Муравьева назвала главные события уходящего года.

Сегодня фигуристка завоевала серебро чемпионата России в Челябинске.

«Самое главное событие в этом году – это, конечно, очень крутые старты, которые устраивает федерация. Чемпионат России, безусловно, дарит огромные эмоции.

Поездка в Китай – это было что-то невероятное. Спасибо большое Евгению Викторовичу [Плющенко] и Яне Александровне [Рудковской]. Выезд за границу в такое тяжелое время разрядил обстановку. Наверное, это самое приятное», – сказала .

Также она рассказала об участии в новогодних шоу.

«Выступлю в шоу «Русалочка», это новое шоу Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Отдохнуть не особо получится, буду работать в одних шоу, потом в других.

После буду еще больше работать, чтобы не понижать планку, становиться еще лучше», – добавила фигуристка.