Инна Гончаренко: «Хочу, чтобы наши спортсмены мечтали о самых недостижимых спортивных высотах – и все у них сбывалось»

Теги сборная России Инна Гончаренко Фигурное катание

Инна Гончаренко пожелала фигуристам здоровья и умения мечтать.

«Всем хочется пожелать здоровья психологического и физического. Для спортсменов это очень важно. Чтобы не было никаких травм.

Также хотелось бы пожелать мечтать! Если ты сильно мечтаешь, то все сбывается.

Хочу, чтобы наши спортсмены мечтали о самых недостижимых спортивных высотах – и все у них сбывалось», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Гончаренко.

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