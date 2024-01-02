Инна Гончаренко: «Хочу, чтобы наши спортсмены мечтали о самых недостижимых спортивных высотах – и все у них сбывалось»

Инна Гончаренко пожелала фигуристам здоровья и умения мечтать.

«Всем хочется пожелать здоровья психологического и физического. Для спортсменов это очень важно. Чтобы не было никаких травм.

Также хотелось бы пожелать мечтать! Если ты сильно мечтаешь, то все сбывается.

Хочу, чтобы наши спортсмены мечтали о самых недостижимых спортивных высотах – и все у них сбывалось», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию .