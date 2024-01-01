Александр Жулин: «Показательное выступление Валиевой под песню «Пыяла» – это было нечто. Произвело на меня большое впечатление»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Камила Валиева Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Александр Жулин ответил на вопросы о фигурном катании в 2023 году.

Лучший фигурист

Это очень сложный вопрос, на самом деле ничего сверхъестественного не было. Единственное, могу сказать, что мне запомнилась программа Степановой и Букина, а также последнее показательное выступление Камилы Валиевой под татарскую песню «Пыяла» из «Слово пацана». Это было нечто. Это произвело на меня большое впечатление.

Прокат

Мне запомнился Малинин, который катался с четверным акселем. Было у него шесть четверных и четверной аксель. Его катание пока несовершенно, но все равно это явление. То, как он прыгает четверные, выглядит так, будто он прыгает тройные, настолько легко их выполняет.

Открытие

Главным открытием для меня в одиночном мужском катании стал Владислав Дикиджи. Конечно, он тоже все еще несовершенен, но у него все впереди. Это такая русская бомба замедленного действия.

Событие

Пока мы занимаемся двойными стандартами, у нас российское, а у них международное. Очень сложно выделять, потому что сложно сравнивать. Я бы понял, если это было бы все вместе, как до отстранения, но в нынешней ситуации нельзя выводы какие-то делать.

Пожелания

Хочу пожелать ребятам развиваться, быть лучшими, удивлять. И главное – не терять мотивацию, продолжать показывать высочайшие результаты. Желаю этого абсолютно всем, – сказал заслуженный тренер России. 

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

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7 комментариев
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Ответ Anneta28
Вообще не понятна идея. Вышла девушка с наушниками, включила музыку, нашла подходящую, сделала несколько движений под нее, ушла. В чем идея, кроме того, что эта песня звучит сейчас из каждого утюга?
Причём номер сделан на коленке, потому что для Валиевой торопились сделать номер первой, чтобы никто не обогнал)
+8
-4
+4
Вообще не понятна идея. Вышла девушка с наушниками, включила музыку, нашла подходящую, сделала несколько движений под нее, ушла. В чем идея, кроме того, что эта песня звучит сейчас из каждого утюга?
+9
-7
+2
И как мы в 20 веке жили без слова мотивация?
+2
-1
+1
По поводу номера Камилы сложно не согласиться. Выглядело просто здОрово.
И про Дикиджи и Малинина все правильно сказал. Если уж брать зарубежных фигуристов, для меня еще настоящим прорывом стало катание Сяо Хим Фа .
+4
-4
0
Ответ Железная Леди
И как мы в 20 веке жили без слова мотивация?
Жили, потому что она была. Хотелось жить лучше. Сейчас зажрались и мотивации жить лучше не хватает. А когда появляется проблема, появляется и ее определение.
0
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Ответ Anneta28
Вообще не понятна идея. Вышла девушка с наушниками, включила музыку, нашла подходящую, сделала несколько движений под нее, ушла. В чем идея, кроме того, что эта песня звучит сейчас из каждого утюга?
это они ещё не знают, что исполнительница Аигел на стороне добра, а не людоедов😆
+1
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