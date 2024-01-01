Александр Жулин: «Показательное выступление Валиевой под песню «Пыяла» – это было нечто. Произвело на меня большое впечатление»

Александр Жулин ответил на вопросы о фигурном катании в 2023 году.

Лучший фигурист

Это очень сложный вопрос, на самом деле ничего сверхъестественного не было. Единственное, могу сказать, что мне запомнилась программа Степановой и Букина, а также последнее показательное выступление Камилы Валиевой под татарскую песню «Пыяла» из «Слово пацана». Это было нечто. Это произвело на меня большое впечатление.



Прокат

Мне запомнился Малинин, который катался с четверным акселем. Было у него шесть четверных и четверной аксель. Его катание пока несовершенно, но все равно это явление. То, как он прыгает четверные, выглядит так, будто он прыгает тройные, настолько легко их выполняет.

Открытие

Главным открытием для меня в одиночном мужском катании стал Владислав Дикиджи. Конечно, он тоже все еще несовершенен, но у него все впереди. Это такая русская бомба замедленного действия.

Событие

Пока мы занимаемся двойными стандартами, у нас российское, а у них международное. Очень сложно выделять, потому что сложно сравнивать. Я бы понял, если это было бы все вместе, как до отстранения, но в нынешней ситуации нельзя выводы какие-то делать.

Пожелания

Хочу пожелать ребятам развиваться, быть лучшими, удивлять. И главное – не терять мотивацию, продолжать показывать высочайшие результаты. Желаю этого абсолютно всем, – сказал заслуженный тренер России.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках