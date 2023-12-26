Жулин о показательном номере Валиевой: «Не вижу ничего провокационного. Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками»
Жулин считает удачным новый показательный номер Камилы Валиевой.
На чемпионате России-2024 фигуристка выступила под песню группы АИГЕЛ «Пыяла» на татарском языке – саундтрек к сериалу «Слово пацана».
«Не вижу ничего провокационного в этом номере. Он был совершенно прекрасен.
Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками. Это молодежная тема, а номер сделан великолепно.
Думаю, она и дальше должна показывать его», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.
Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках