Жулин о показательном номере Валиевой: «Не вижу ничего провокационного. Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками»

Теги сборная России Александр Жулин чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Жулин считает удачным новый показательный номер Камилы Валиевой.

На чемпионате России-2024 фигуристка выступила под песню группы АИГЕЛ «Пыяла» на татарском языке – саундтрек к сериалу «Слово пацана».

«Не вижу ничего провокационного в этом номере. Он был совершенно прекрасен.

Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками. Это молодежная тема, а номер сделан великолепно.

Думаю, она и дальше должна показывать его», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

5 комментариев
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Господи, а что, кто-то там провокацию углядел? Классный номер.
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Господи что за люди ненормальные. То Петю задолбали за Рамштайн, сейчас Аигел
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Ответ NataliaB.3003
А вы что, комменты тут не читали? ) Там чего только не напридумывали. Вопили многие, и очень. Раскритиковали без сожаления. Но восторгов намного больше. :)
Тут даже нашлись персонажи, которые обвинили сериал и соответственно Камилу в росте преступности среди несовершеннолетних)
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Ответ Ягун Ягунини
Тут даже нашлись персонажи, которые обвинили сериал и соответственно Камилу в росте преступности среди несовершеннолетних)
Я от "голой вечеринки" в ужас пришла, от тёти Фиры Фасхутдиновой вот так и узнала про неё. Типа Камиле до этого недалеко. 🤦‍♀️
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