Жулин о показательном номере Валиевой: «Не вижу ничего провокационного. Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками»

Жулин считает удачным новый показательный номер Камилы Валиевой.

На чемпионате России-2024 фигуристка выступила под песню группы АИГЕЛ «Пыяла» на татарском языке – саундтрек к сериалу «Слово пацана».

«Не вижу ничего провокационного в этом номере. Он был совершенно прекрасен.

Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками. Это молодежная тема, а номер сделан великолепно.

Думаю, она и дальше должна показывать его», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках