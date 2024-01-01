Катарина Гербольдт: «Самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году – что наша федерация создает соревнования и проводит их на высоком уровне»

Теги Катарина Гербольдт сборная России ФФКР Фигурное катание

Катарина Гербольдт рассказала, что запомнилось ей в российском спорте за 2023 год.

«Самый запоминающийся момент в нашем спорте за 2023 год? Что наша федерация фигурного катания создает какие-то соревнования и проводит их на таком высоком уровне, как международные Гран-при.

Это касается не только взрослых, но и детей. Придумывают и создают столько соревнований, которые мотивируют как взрослых спортсменов, так и детей продолжать заниматься и ставить перед собой цели.

Это самое ценное на сегодняшний день», – сказала тренер, призер чемпионата России.

«В первую очередь в 2024 году хотелось бы пожелать нашим фигуристам здоровья, потому что это самое важное.

Также уверенности в себе и не останавливаться в своем личном развитии и прогрессе. Для спортсмена это самое важное», – приводит слова Гербольдт «Чемпионат.com». 

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